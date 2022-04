Grève dans les CPE : Le 3 mai confirmé

MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de négociations difficiles, le Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance de la région de Montréal et Laval, le STCPEML-CSN, annonce une grève qui débutera le mardi 3 mai, pour une période de quatre jours. Le syndicat avait obtenu des travailleuses, la semaine dernière, un vote à 89 % favorable au déclenchement d'une grève.

Ultime rencontre

Les négociations sont dans l'impasse. Le syndicat doit toutefois tenir une ultime rencontre, le 28 avril, avec le conciliateur et en présence de la partie patronale, l'APNCPE. Selon Anne-Joelle Galipeau, la présidente par intérim du syndicat : « On reste dans l'attente du résultat de la journée de conciliation, mais nous n'avons d'autre choix que de nous organiser advenant un résultat négatif à la conciliation ».

Reculs majeurs

On se rappellera que le syndicat proposait, depuis plus d'un mois, le statu quo si l'APNCPE acceptait l'entente nationale ratifiée en décembre 2021. Or l'APNCPE avait refusé de s'asseoir à la table nationale. Selon Anne-Joelle Galipeau « Pour accepter cet accord, ils exigent maintenant de nous des reculs majeurs touchant les horaires et la participation aux décisions dans les établissements. Ces reculs affectent les principes mêmes d'organisation paritaire qui sont au cœur des CPE. Pour nous, c'est inacceptable. Presque tous et toutes ont déjà accepté l'entente au Québec, sauf l'APNCPE. »

Le syndicat en appelle aux parents

Le syndicat demande aux parents de bien s'informer. « On sait que l'APNCPE fait la tournée des conseils d'administration pour véhiculer leur point de vue. Nous n'avons pas accès à ces rencontres. Nous, on invite les parents à bien se renseigner et à consulter notre site Web pour obtenir une information plus juste ».

La liste des CPE touchés par cette grève se retrouve aussi sur le site du syndicat.

SOURCE STCPEML—CSN

