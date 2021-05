Grève dans la construction : les syndicats n'ont jamais eu l'intention de signer une entente

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW/ - Le 30 mars dernier, l'ACQ a déposé une offre plus que raisonnable aux syndicats, et encore, le 2 mai passé, au lendemain de l'échéance des conventions collectives, l'ACQ croyait aux chances d'en arriver à une entente avant l'utilisation des moyens de pression. Or, à la veille du 21 mai, date à laquelle les syndicats acquièrent le droit de grève, force est de constater qu'ils n'ont jamais eu l'intention de signer une entente négociée de bonne foi.

L'utilisation volontaire des applications mobiles de « punch » : « le nerf de la guerre », selon les syndicats

L'industrie de la construction roule à plein régime, alors que l'économie du Québec reprend son erre d'allée pré-pandémique. C'est dans ce contexte que l'offre déposé le 30 mars par l'ACQ bonifiait substantiellement les conditions de travail et les avantages sociaux des travailleurs et travailleuses afin de maintenir leur pourvoir d'achat. En retour, l'ACQ demandait une simple ouverture de leur part afin de moderniser un tant soit peu les conventions collectives. L'ACQ a donc proposé aux syndicats de négocier une clause pour l'utilisation volontaire des applications mobiles servant à poinçonner afin de poursuivre le virage technologique d'une industrie qui en a bien besoin.

Or, l'ACQ soutient qu'il est inconcevable d'amener toute une industrie en grève pour l'utilisation volontaire (par les travailleurs qui souhaitent s'en prévaloir) d'un outil technologique qui permet de réduire significativement la paperasse administrative pour les entreprises de construction.

À la lumière des pourparlers des dernières semaines, il faut se rendre à l'évidence, les syndicats n'ont jamais eu l'intention de négocier quelques demandes patronales que ce soit. À chaque demande formulée par l'ACQ, les syndicats ont brandi la menace d'une grève.

L'ACQ maintient donc que, pour qu'une entente soit possible, il doit y avoir une ouverture sur l'une ou l'autre des demandes patronales.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

