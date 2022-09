Grève chez Héma-Québec - Christian Dubé et Sonia LeBel pressés d'intervenir

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Des représentantes des 131 infirmières, infirmières auxiliaires, conseillères et techniciennes membres du Syndicat du personnel infirmier d'Héma-Québec (SPI-CSQ), en grève aujourd'hui et demain, ont placé des affiches tôt ce matin devant les bureaux de circonscription du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à La Prairie, et de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, à Trois-Rivières, pour dénoncer le refus de l'employeur de leur accorder la parité salariale avec leurs collègues du réseau public de santé.

La présidente du SPI-CSQ, Nancy Landry, soutient que les deux ministres ont le devoir d'intervenir dans ce dossier puisqu'il en va de l'intérêt de l'ensemble de la population québécoise.

« Héma-Québec connaît déjà de sérieux problèmes de pénurie de personnel, qui l'ont obligé à annuler des rendez-vous de dons de sang à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Cette situation pourrait tôt ou tard entraîner des conséquences sur la réserve de sang. En refusant d'accorder la parité salariale à son personnel avec le réseau public, Héma-Québec pérennise des conditions qui nuisent à la rétention et à l'attraction du personnel et rendent plus difficiles les collectes de sang au Québec. Au nom de la sécurité et de la santé de la population, M. Dubé et Mme LeBel doivent rappeler à Héma-Québec leurs responsabilités, qui dépassent notre négociation », soutient Nancy Landry.

Les collectes de sang affectées

La grève déclenchée aujourd'hui et demain touchera le siège social d'Héma-Québec ainsi que les collectes suivantes, ayant lieu le 27 septembre, aux Promenades St-Bruno, au Carrefour Richelieu, au Collège Vanier, au Collège John Abbott, au Cégep de St-Jérôme et dans les Centres Globule de Laval, de Kirkland, de la Place Versailles et du Quartier Dix 30. Il en sera de même le 28 septembre pour les collectes se tenant au Mail Montenach, aux Promenades St-Bruno, au Carrefour Richelieu, au Club de golf Montcalm, au Collège Vanier, au Centre communautaire de Verchères et dans les centres Globule de Laval, de Kirkland, de la Place Versailles et du Quartier Dix 30.

