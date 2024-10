Grève au Port de Montréal : nos chaînes d'approvisionnement ne sont pas des interrupteurs que l'on peut ouvrir et fermer sans conséquence

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain déplore l'absence de résultats dans les négociations entre l'Association des employeurs maritimes et le Syndicat des débardeurs.

« Après trois jours de grève au Port de Montréal, les impacts sur nos entreprises et notre économie sont encore insidieux. Ils s'accumuleront avec chaque jour de grève et se feront sentir pendant plusieurs semaines. Nous le répétons, le Port est un actif stratégique dont la fermeture affecte les chaînes d'approvisionnement et d'expédition de milliers d'entreprises. Même si les effets sont encore pernicieux, nous ne devons pas sous-estimer les répercussions majeures qui s'en viennent. Nous demandons un leadership fort du gouvernement fédéral et du ministre MacKinnon pour réunir les parties prenantes afin d'amorcer de véritables négociations et trouver des solutions pérennes. À défaut d'obtenir un déblocage, le ministre doit utiliser les pouvoirs dont il dispose pour forcer la reprise des activités », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il est inacceptable de mettre périodiquement notre économie sur pause afin de peser dans une négociation. Ces grèves à répétition nuisent à notre réputation de plaque tournante logistique. Nous réclamons depuis de nombreuses années que le gouvernement reconnaisse les chaînes d'approvisionnement pour ce qu'elles sont, des services essentiels de notre économie. Il est temps de statuer en ce sens pour protéger l'économie et la société au complet », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]