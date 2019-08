Grève AQTIS - Plus de 700 techniciennes et techniciens marchent pour leurs conditions de travail

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 700 techniciennes et techniciens membres de l'AQTIS ont participé, à l'occasion de leur journée de grève, à un rassemblement d'information, suivi d'une marche de solidarité qui a culminé à la Place des spectacles.

Malgré la tenue de 26 séances de négociation et la nomination d'un médiateur, plusieurs points majeurs achoppent toujours dans la négociation pour le renouvellement des ententes collectives en cinéma, télévision et nouveaux médias :

la rémunération (hausse des tarifs minimum)

la priorisation dans l'embauche pour les membres

les productions sur le Web

l'aide financière aux femmes enceintes

la protection des emplois contre la sous-traitance

le plafond des heures de travail

la formation de la main-d'œuvre et la qualification professionnelle

la santé et sécurité du travail.

« C'est du jamais vu dans l'industrie, a déclaré le directeur général de l'AQTIS et porte-parole à la table de négociation, Gilles Charland. Nous savions que les gens étaient déterminés à obtenir des améliorations réelles à leurs conditions, mais leur engagement et leur volonté dépassent nos espérances. Notre message aux producteurs est très fort : vous devez donner un mandat clair à votre association, l'AQPM, en faveur d'un plus grand respect des équipes techniques et d'une bonification conséquente de leurs conditions de travail. »

