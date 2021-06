Grève à l'usine de transformation de porc d'Olymel à Vallée-Jonction : Olymel s'en remet au processus de conciliation

ST-HYACINTHE, QC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir pris connaissance des déclarations faites cet après-midi par les dirigeants de l'Union des producteurs agricoles (UPA), des Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) et des Éleveurs de porcs du Québec (EPQ), sur le conflit en cours à son usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs de Vallée-Jonction, en Beauce, la direction d'Olymel tient à rappeler les faits.

Tout en étant sensible aux préoccupations des Éleveurs de porcs du Québec qui sont affectés par la situation prévalant depuis le 28 avril à notre usine de transformation de porc de Vallée-Jonction, la direction d'Olymel tient à préciser que la grève générale illimitée a été déclenchée à l'initiative du Syndicat des travailleurs de l'usine d'Olymel à Vallée-Jonction (CSN). Le 19 avril dernier, le syndicat a déposé des demandes salariales dont la hauteur aurait eu pour effet de mettre cette usine hors-jeu par rapport à ses compétiteurs et en aurait compromis la viabilité, d'autant plus que cet établissement jouit déjà d'une avance de 21,7% en termes de rémunération globale sur ses compétitrices. Cet écart ne pouvant plus être creusé, Olymel a alors décidé de demander l'intervention d'un conciliateur du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, conciliation qui a débuté le 5 mai dernier et qui se poursuit actuellement de manière intensive.

La direction d'Olymel fonde beaucoup d'espoirs dans ce processus de conciliation et y participe activement. Une séance a eu lieu hier (9 juin), une autre se déroule aujourd'hui et cinq autres rencontres sont prévues d'ici le 23 juin. La direction d'Olymel estime que toute intervention intempestive de tiers dans ce processus pourrait nuire à son déroulement et à la perspective d'un règlement plus rapide de ce conflit.

MESURES EN PLACE POUR LES PRODUCTEURS DE PORCS

La direction d'Olymel rappelle également qu'elle a déjà mis en place de nombreuses mesures afin d'atténuer les impacts négatifs de ce conflit sur les producteurs de porcs de la région qui effectuent des livraisons à l'usine de Vallée-Jonction. Dès le déclenchement de cette grève, l'entreprise a redirigé des porcs achetés en Ontario et au Québec vers d'autres abattoirs, notamment aux États-Unis et en Ontario, afin de libérer des places dans ses autres abattoirs de la province pour les porcs destinés à l'usine de Vallée-Jonction. Olymel participe également à un programme de vente de porcelets aux États-Unis. Les quatre autres établissements d'abattage de porcs d'Olymel au Québec opèrent au maximum de leur capacité respective, malgré des contraintes de main-d'œuvre et l'application rigoureuse de mesures sanitaires.

ÉCOULEMENT DES PORCS EN ATTENTE

Olymel reconnaît que la grève à son usine de Vallée-Jonction exerce une pression à la hausse sur le nombre de porcs en attente qui atteint aujourd'hui le chiffre de 90 000. L'entreprise poursuit sa collaboration avec ses fournisseurs et étudie toutes les options qui pourraient contribuer à réduire le nombre de porcs en attente et à éviter l'euthanasie à la ferme, comme elle a réussi à le faire depuis le début de la pandémie.

Enfin, en dehors du fait qu'il s'agit d'une dynamique de relations de travail, Olymel estime qu'il n'y a aucun amalgame ou comparaison à faire entre le conflit en cours à l'usine d'Olymel à Vallée-Jonction et celui d'Exceldor à St-Anselme.

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Information : Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568