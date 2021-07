ST-HYACINTHE, QC, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel annonce qu'elle a accepté aujourd'hui une proposition de règlement de l'équipe de conciliation affectée au dossier par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale du Québec dans le cadre du conflit opposant l'entreprise au Syndicat des travailleurs d'Olymel à Vallée-Jonction (CSN) à son usine d'abattage de découpe et de désossage de porcs de Vallée-Jonction, en Beauce. Toutefois, la direction d'Olymel se dit extrêmement déçue et abasourdie par l'attitude des représentants syndicaux qui ont brusquement décidé de quitter la rencontre de conciliation en tournant le dos à une proposition susceptible de régler le conflit en cours.

Selon Paul Beauchamp, 1er vice-président d'Olymel, « cette proposition de l'équipe de conciliation contenait tous les éléments en mesure de rallier les deux parties. L'attitude des représentants syndicaux est incompréhensible et ne fera que retarder le règlement d'un conflit qui a trop duré ». Rappelons que l'usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs d'Olymel à Vallée-Jonction a cessé ses opérations en raison d'une grève générale illimitée déclenchée par le syndicat de cet établissement le 28 avril dernier.

Comme depuis le début, la direction d'Olymel se tient à la disposition du conciliateur.

SOURCE Olymel s.e.c.

