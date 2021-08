Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham - Travaux sur la route 327

LACHUTE, QC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - La députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, est heureuse d'annoncer, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, un investissement de 3,8 M$ pour la réalisation de travaux de remplacement de ponceaux, de réfection de chaussée et d'asphaltage sur la route 327 dans les municipalités de Grenville-sur-la-Rouge et de Brownsburg-Chatham (secteur Pine Hill). Ces travaux se dérouleront sur une période de huit semaines, du 30 août au 22 octobre.

En fonction de l'emplacement du chantier, la circulation se fera en alternance en tout temps en semaine, et les deux voies de circulation seront disponibles durant les fins de semaine, soit dès 17 h le vendredi. Pour connaître tous les détails concernant les entraves, consultez Québec 511.

Le ministère des Transports procédera au réaménagement des abords de la chaussée et au remplacement de deux ponceaux près du Club de golf Lac Carling, à Grenville-sur-la-Rouge. L'asphaltage d'un tronçon de 5,5 km, à partir du chemin Polydore, à Brownsburg-Chatham, vers le lac Carling, à Grenville-sur-la-Rouge, sera également réalisé. De plus, des travaux de remplacement d'un ponceau et d'asphaltage sur une distance de 50 mètres auront lieu sur le chemin de Saint-Michel, à Brownsburg-Chatham.

« Votre gouvernement est à l'écoute des citoyennes et des citoyens. L'annonce du début de ces importants travaux est une bonne nouvelle, puisqu'ils permettront le maintien d'un réseau routier sécuritaire, en plus de contribuer au développement économique de cette belle région du Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre de la région de l'Estrie

« Je me réjouis du début de ces travaux qui permettront notamment d'améliorer le confort de roulement de la route 327. C'est une nouvelle que les élus et les usagers de la circonscription accueilleront avec soulagement, puisque les travaux étaient attendus depuis longtemps. Ils contribueront au maintien de la sécurité des déplacements dans notre région, une priorité pour votre gouvernement. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

D'autres travaux routiers sont en cours ou se sont terminés récemment dans ce secteur :

le remplacement du tablier du pont situé sur le chemin Janitens, au-dessus de la rivière Dalesville , à Brownsburg-Chatham , s'est achevé le 22 juillet 2021;

la réfection du pont situé sur la rue Lépine, au-dessus de la rivière de l'Ouest, à Brownsburg-Chatham , s'est terminée le 20 août 2021;

la réfection du pont situé sur le chemin Walker, au-dessus de la rivière Rouge, à Grenville-sur-la-Rouge , amorcée en 2020, s'est poursuivie cette année et devrait être menée à terme en septembre 2021.

