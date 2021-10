NORMAN APPOSE SA SIGNATURE SUR UNE ENTENTE HISTORIQUE DE DIX ANS AVEC LE ASIAN TOUR REPRÉSENTANT UN ENGAGEMENT TOTAL DE PLUS DE 200 MILLIONS DE DOLLARS

WEST PALM BEACH, Floride, 31 octobre 2021 /CNW/ - L'ancien numéro un mondial et membre du Temple de la renommée du golf, Greg Norman, a été nommé aujourd'hui PDG d'une nouvelle entreprise, LIV Golf Investments. L'entente mettra en branle un certain nombre de développements importants pour le golf professionnel dans le monde entier.

Le premier point à l'ordre du jour de Norman est l'annonce d'une série inédite de 10 nouveaux événements de renom qui seront organisés chaque année dans le cadre du Asian Tour au cours des 10 prochaines années, représentant un engagement total de plus de 200 millions de dollars destinés à soutenir des occasions de jouer et à financer des prix. Cette entente représente l'un des plus importants investissements de l'histoire du golf professionnel.

La série sera ajoutée au calendrier du Asian Tour à partir de 2022, avec de nouveaux événements en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Il a été conçu pour susciter un plus grand engagement parmi les partisans, attirer de nouveaux intérêts commerciaux et aider à stabiliser le golf professionnel après une période prolongée de perturbations et d'incertitude à l'échelle mondiale.

« Ce n'est que le début, a commenté Norman. LIV Golf Investments a obtenu un important engagement en capital qui servira à créer de nouvelles possibilités dans le monde du golf professionnel. Nous serons un soutien coopératif et respectueux du jeu à tous les niveaux, et l'annonce d'aujourd'hui en est le premier exemple.

Depuis plus de quatre décennies, je suis un fervent partisan du golf en Asie et de son développement. Le Asian Tour est un géant endormi et nous partageons l'ambition de faire croître la série et de libérer ce que nous croyons être un potentiel inexploité important. Nous voyons notre promotion de ces nouveaux événements comme une première étape essentielle dans le soutien aux marchés émergents par la création d'une nouvelle plateforme riche en occasions de jeux, qui offre de précieuses opportunités pour les joueurs. »

Des sociétés membres du groupe LIV Golf Investments ont été établies aux États-Unis et au Royaume-Uni, et des bureaux asiatiques suivront. Plusieurs cadres supérieurs de haut niveau ont déjà été nommés, et d'autres annonces suivront en temps et lieu. PIF, l'un des plus importants fonds souverains au monde, qui dispose d'un portefeuille d'investissement international diversifié, est l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société. Il est prévu d'ajouter d'autres partenaires d'investissement qui partagent la passion et la conviction que le golf professionnel ouvre de nouvelles possibilités et peut offrir des avantages généralisés aux amateurs et aux joueurs.

« Il s'agit du plus grand événement de l'histoire du Asian Tour et d'une étape importante pour le golf professionnel, a déclaré Cho Minn Thant, commissaire et chef de la direction, Asian Tour. Cette opportunité nous permettra de créer de nouvelles possibilités de jeu sans précédent, d'ouvrir de nouvelles voies de développement pour les joueurs, de concurrencer d'autres sports sur le plan commercial et d'améliorer notre programme social.

Nous sommes particulièrement enthousiasmés par l'annonce historique d'aujourd'hui et par les possibilités qu'elle présente, car elle donnera une nouvelle inspiration aux futurs joueurs au travers d'une compétition professionnelle de haut niveau dans la région. »

La série s'ajoutera à l'épine dorsale des événements déjà établis du Asian Tour pour constituer une saison de 25 événements qui devrait représenter un prix combiné record en 2022. Chacun des 10 nouveaux événements sera diffusé en direct partout dans le monde. Le Tour prévoit attirer un bassin international de grands noms par l'entremise d'une catégorie ouverte à tous, qui ne nécessite pas d'affiliation au Tour, de sorte que des possibilités soient offertes au plus grand nombre de joueurs possible.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à un nouveau partenariat de 10 ans entre le Asian Tour et Golf Saudi, les organisateurs de Saudi International, commandité par SoftBank Investment Advisors, qui fera de cet événement le tournoi phare du Asian Tour avec un prix bonifié d'un montant impressionnant de 5 millions de dollars. Saudi International ne sera pas l'un des 10 nouveaux événements présentés dans le cadre de la nouvelle série, mais présentera tout de même des exigences d'exemption renforcées.

D'autres signes de prospérité accrue du Asian Tour ont émergé récemment, notamment l'annonce que la compétition reprendra bientôt après un report en raison de la pandémie de COVID-19. La saison 2020-2021 suspendue tire à sa fin avec la tenue de deux nouveaux tournois en Thaïlande en novembre et décembre 2021, et de deux autres tournois prévus à Singapour en janvier 2022.

La nouvelle série de 10 événements aura lieu tout au long de 2022, et tous les événements sur le terrain contribueront au classement de l'Ordre du mérite.

De plus amples détails sur la nouvelle série, y compris une révélation de la marque et du nom de la série, suivront sous peu.

À propos du Asian Tour

En tant qu'organisme officiel de sanction du golf professionnel en Asie, le Asian Tour dirige le développement du golf professionnel dans toute la région, travaillant à l'amélioration de la carrière de ses membres tout en maintenant un engagement envers l'intégrité du jeu. Le Asian Tour, par le biais de son adhésion à l'International Federation of PGA Tours, est le seul circuit professionnel panasiatique reconnu en Asie. Le Tour est officiellement reconnu par le Official World Golf Ranking et ses événements offrent des points de classement précieux qui contribuent à la reconnaissance des participants sur la scène mondiale. Il est également affilié au Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews. Les partenaires du Tour comprennent Rolex (chronométreur), Habitat pour l'humanité (partenaire de développement durable), Titleist (partenaire Web) et FootJoy (fournisseur du Tour). Le siège social du Asian Tour est situé à Sentosa, berceau du golf asiatique, tandis que le Sentosa Golf Club est membre d'un réseau exclusif de propriétés faisant partie des Asian Tour Destinations. Le Tour a également un bureau à Kuala Lumpur, en Malaisie.

À propos de LIV Golf Investments

LIV Golf Investments est une nouvelle entreprise, qui compte des sociétés de groupe aux États-Unis et au Royaume-Uni et qui ouvrira prochainement des bureaux en Asie. Son mandat est d'améliorer la santé globale du golf professionnel à l'échelle mondiale et d'aider les parties prenantes existantes à libérer le potentiel inexploité du sport. Greg Norman est le fondateur et premier PDG de LIV Golf Investments. PIF, l'un des plus importants fonds souverains au monde, qui dispose d'un portefeuille d'investissement international diversifié, est l'actionnaire majoritaire de LIV Golf Investments.

SOURCE LIV Golf Investments

