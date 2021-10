MADRID, 27 octobre 2021 /CNW/ - Greenwave Systems, un chef de file des solutions de réseau mobile de bout en bout définies par logiciel, a choisi Valid, l'un des principaux acteurs de l'industrie eSIM, pour fournir ses services eSIM et de gestion des abonnements à sa solution de connectivité WAVELY. Cela permet à leurs clients commerciaux de gérer facilement beaucoup de téléphones intelligents des employés.

Conforme aux dernières spécifications de GSMA, Services de gestion des abonnements eReach de Valid fournit aux clients d'entreprise de Greenwave Systems une solution interopérable et efficace pour intégrer numériquement les appareils compatibles avec eSIM. La plateforme eReach de Valid gère efficacement la création, le stockage, la personnalisation et le téléchargement de profils dans des téléphones intelligents et des appareils d'accompagnement compatibles.

Selon Counterpoint Research, plus de 6 milliards d'appareils eSIM seront produits au cours des cinq prochaines années. Dans cette optique, Greenwave Systems voulait se préparer à prendre en charge de grands volumes de transactions de téléchargement par abonnement tout en offrant à ses clients une expérience numérique cohérente sur leurs différents appareils.

Greenwave Systems s'efforce de fournir des solutions de connectivité complètes aux exploitants de réseaux virtuels mobiles et à d'autres intervenants mondiaux sur le marché. Par conséquent, Greenwave Systems utilise la solution de Valid pour ajouter la fonction de changement de profil aux capacités de changement d'IMSI déjà existantes, qui sont comprises dans l'offre TravelSIM. « Notre relation de travail avec Valid a commencé il y a quelques années lors de notre mise en œuvre des solutions OTA et multi-IMSI pour les services d'itinérance dans nos cartes SIM. Ainsi, lorsque nous avons décidé d'entrer dans l'activité eSIM, il nous a semblé naturel de nous associer à nouveau à Valid. Valid a été en mesure de répondre à nos besoins et de personnaliser le service en un temps record », a déclaré Sune Spiegelhauer, directeur général et responsable mondial du développement commercial à Greenwave Systems.

« Des milliers de personnes désirent obtenir des plans de connectivité à distance directement à partir de leurs appareils et Greenwave Systems est maintenant en mesure d'offrir une expérience utilisateur numérique complète et fluide grâce aux services de gestion des abonnements eSIM. Ce partenariat fait partie de la stratégie eSIM Valid, qui vise à soutenir le développement commercial des fournisseurs de connectivité et des FEO pendant leur processus d'accélération eSIM, tout en offrant des services entièrement interopérables et durables », a déclaré Pierre Lassus, directeur mondial des logiciels et des services de Valid.

À propos de Greenwave Systems

Greenwave Systems est un fournisseur mondial de connectivité dont les principaux bureaux sont situés à Copenhague, au Danemark, et à Irvine, en Californie, aux États-Unis. Greenwave Systems a de solides antécédents en matière d'IdO, avec le déploiement de millions de passerelles et de dispositifs d'IdO. La solution WAVELY de Greenwave Systems est une plateforme de connectivité NaaS définie par logiciel qui permet aux clients de devenir des opérateurs de réseau virtuel. Pour plus d'informations, visitez les sites greenwavesystems.com et wavely.io.

À propos de Valid

Valide (B³: VLID3 - ON) offre des solutions sur mesure qui intègrent les technologies émergentes dans le but d'offrir des expériences sûres et fiables. Des services de données, de paiements, d'identification, de mobilité et d'IdO, en passant par le suivi, la certification numérique et la technologie agricole, Valid offre un large portefeuille de services et de solutions qui accélèrent la transformation numérique de l'activité de nos clients. Comptant plus de 60 ans d'expérience et plus de 6000 employés dans 16 pays, Valid est le plus grand émetteur de documents d'identification au Brésil, en plus de figurer parmi les cinq premiers producteurs de cartes SIM et les plus grands fabricants de cartes bancaires au monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.valid.com.

