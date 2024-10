Cette distinction souligne l'engagement inébranlable de Greentank à révolutionner la sécurité, le rendement et la fiabilité de l'industrie.

TORONTO, 10 octobre 2024 /CNW/ - Greentank Technologies, un leader mondial du matériel de vapotage et de la technologie d'atomisation, a remporté le très convoité prix Golden Leaf pour l'innovation la plus prometteuse au Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) 2024 à Athènes, en Grèce. Cette reconnaissance met en lumière la technologie révolutionnaire Quantum Chip™ de Greentank, qui établit une nouvelle norme pour l'avenir du vapotage.

« La promesse de notre innovation est la promesse d'un avenir plus sûr et plus intelligent, a déclaré Dustin Koffler, chef de la direction et cofondateur de Greentank. Ce prix est plus qu'un témoignage de ce que nous avons accompli - il est un appel à continuer de façonner l'avenir d'une industrie qui se trouve à un moment charnière. « Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront une incidence sur l'expérience des consommateurs et sur les résultats en matière de santé publique de demain.»

Le produit Quantum Vape MC de Greentank, alimenté par sa technologie révolutionnaire Quantum Chip™, représente une percée dans la science de l'inhalation. Axée sur la précision, la sécurité et le rendement, cette technologie offre une expérience de vapotage inégalée qui accorde la priorité à la satisfaction des utilisateurs et à la réduction des risques.

La conception avancée de la puce quantique établit une nouvelle référence de l'industrie en offrant un contrôle plus précis de la température et même une distribution de la chaleur, tout en éliminant complètement la libération de métaux lourds et de particules de céramique. Cette innovation assure la vapeur la plus propre et la plus lisse possible, préservant l'intégrité des saveurs et offrant une uniformité inégalée de la première à la dernière bouffée.

Le prix Golden Leaf pour l'innovation la plus prometteuse, commandité exclusivement par BMJ, célèbre le rôle central de Greentank dans la transformation de l'industrie mondiale du vapotage. Ce prix n'est que le dernier d'une liste impressionnante d'honneurs de Greentank, y compris le prix Red Dot Design et la reconnaissance en tant que réservoir de vapotage indépendant et vaporisateur à usage unique de l'année.

« L'avenir du vapotage est arrivé et Greentank est ravie de mener la charge avec une technologie novatrice et un accent inébranlable sur la sécurité, a ajouté M. Koffler.

Pour toute demande de renseignements de la presse ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de Greentank

Greentank est une entreprise de technologie de pointe qui fait figure de pionnière dans le domaine de l'atomisation et de la science des matériaux de pointe dans de multiples segments de l'industrie, dont la nicotine, le cannabis, le bien-être et les produits pharmaceutiques. À l'avant-garde de l'innovation, la technologie brevetée Quantum Chip™ de Greentank est conçue pour offrir une expérience utilisateur supérieure tout en faisant progresser considérablement les solutions de réduction des risques dans l'industrie des produits inhalables.

Cette technologie de chauffage révolutionnaire génère une distribution optimale de la taille des particules et une masse d'aérosol, assurant un goût et une consistance exceptionnels pendant une durée de vie prolongée. Soutenue par un solide portefeuille de brevets datant de 2014, Greentank continue d'investir massivement dans ses installations de fabrication et de recherche et développement entièrement détenues et exploitées, ce qui stimule l'avenir de la technologie de vaporisation.

