TORONTO, le 15 oct. 2021 /CNW/ - Produits forestiers GreenFirst Inc. (TSXV: GFP) (« GreenFirst ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu le prix du Leadership FSC® (Forest Stewardship Council®) 2021, un prix reconnaissant l'excellence exceptionnelle qui fait progresser la gestion forestière responsable et la conservation des forêts.

GreenFirst a reçu ce prix pour avoir conservé pendant plus de 15 ans la certification FSC (FSC® - C167905) sur plus de 3,8 millions d'hectares de zones boréales complexes en Ontario et au Québec. Le prix est spécifique à deux territoires forestiers gérés par GreenFirst : la forêt Gordon Cosens en Ontario et celles gérées par la l'équipe d'Abitibi-Ouest au Québec (unités d'aménagement 082-51, 085-51 et 085-62).

GreenFirst a été sélectionnée comme candidate à ce prix pour avoir répondu rigoureusement aux exigences de la nouvelle norme nationale du FSC et joué un rôle clé dans l'établissement de partenariats uniques avec des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, des parties prenantes locales, des ONGE et des peuples autochtones qui ont un intérêt marqué pour la protection de l'habitat du caribou des bois.

« La durabilité est une valeur fondamentale de GreenFirst, qui s'engage à demeurer un intendant positif des forêts qu'elle gère. Nous croyons en la valeur ajoutée que la certification FSC apporte à nos produits, pour nos clients. Nous sommes très honorés de recevoir ce prix du FSC, un leader mondial de la certification forestière. Je tiens aussi à souligner le travail et les efforts exceptionnels de notre équipe de gestion forestière chez GreenFirst, fermement dévouée à l'aménagement durable des forêts », a déclaré Rick Doman, chef de la direction.

GreenFirst est fière de s'approvisionner dans des forêts certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC), un des organismes les plus exigeant de l'industrie.

À propos de GreenFirst

GreenFirst est une entreprise entièrement vouée à la forêt, axée sur l'aménagement forestier durable et la production de bois d'œuvre. Nous estimons que les pratiques forestières responsables, jumelées à l'avantage écologique à long terme du bois d'œuvre, procurent à GreenFirst d'importants avantages cycliques et séculaires sur le marché des matériaux de construction. Devenir un leader environnemental de l'industrie forestière mondiale : voilà l'objectif à long terme de GreenFirst.

Pour un complément d'information : www.greenfirst.ca

Information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs en vertu des lois régissant les valeurs mobilières. Dans ce communiqué, tous les énoncés qui ne représentent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par la mention de termes comme « pourrait », « devrait », « anticiper », « s'attendre à », « potentiel », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou la forme négative de tels termes et d'expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et, même si GreenFirst considère qu'elles sont raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles, telles hypothèses pourraient s'avérer inexactes. En outre, les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques connus et inconnus, y compris ceux mentionnés dans le dossier de divulgation publique de GreenFirst déposé sous son profil à www.sedar.com. Les lecteurs sont donc priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs, étant donné qu'il n'est pas certain que les plans, intentions et attentes sur lesquels ces énoncés sont fondés se réaliseront. Bien qu'elles soient considérées raisonnables par la direction à la date de leur préparation, telles informations pourraient s'avérer inexactes, et les résultats effectifs pourraient différer considérablement des prévisions. Expressément qualifiés par cet avertissement, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse correspondent à nos attentes à la date des présentes et sont par conséquent susceptibles de changements ultérieurs. GreenFirst n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres circonstances, sauf en cas d'obligation légale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon la définition de ce terme dans les politiques de la Bourse) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE GreenFirst Forest Products Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs, (416) 775 2821