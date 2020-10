L'ancienne installation de Corn Plus à Winnebago, au Minnesota, est la première usine d'éthanol carburant de Greenfield aux États-Unis.

TORONTO, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Greenfield Global Inc., le plus grand producteur d'éthanol carburant au Canada, annonce aujourd'hui l'acquisition prochaine de l'usine d'éthanol de Corn Plus à Winnebago, au Minnesota, d'une capacité annuelle de 182 millions de litres (48 millions de gallons).

Cette installation de production d'éthanol destiné à être mélangé à l'essence est fermée depuis septembre 2019.

« Une nouvelle ère de production se prépare en Amérique du Nord pour Greenfield », déclare Howard Field, président-directeur général de Greenfield Global. « Nous sommes ravis de nous joindre aux producteurs américains du biocarburant le plus propre et le plus accessible au monde. L'ajout de Corn Plus à notre portefeuille de biocarburants s'inscrit dans notre stratégie visant à nous positionner en tant que leader dans la production de solutions d'énergie renouvelable et nous permettra de servir plus efficacement le marché des carburants à faible teneur en carbone. »

Le marché nord-américain du carburant continuera à fonctionner comme une chaîne d'approvisionnement de plus en plus interconnectée compte tenu des défis du marché liés à la COVID-19 et de la récente entrée en vigueur de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC). L'acquisition d'une usine d'éthanol à base de maïs aux États-Unis donnera à Greenfield une empreinte géographique plus importante et plus diversifiée pour ses activités. Greenfield Global a acheté l'installation de Corn Plus dans le cadre d'une procédure de mise sous séquestre. La compagnie prévoit produire de l'éthanol carburant et des coproduits après l'établissement du plan de démarrage.

« Nous nous réjouissons d'accueillir l'équipe de Corn Plus à Greenfield, de rétablir un marché pour les producteurs de maïs du Minnesota et de travailler en étroite collaboration avec la communauté pour ramener des emplois à Winnebago », affirme Jean Roberge, vice-président exécutif et chef de direction de l'unité d'affaires Énergie renouvelable de Greenfield Global. « Nous sommes convaincus que nos meilleures pratiques, conjuguées à l'expérience en matière d'adaptation technologique de l'ensemble combiné de nos effectifs, permettront de produire à cette installation les biocarburants à faible intensité de carbone de première qualité qui font la renommée de Greenfield. »

M. Roberge ajoute : « Les biocarburants sont la clé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Cet investissement dans notre portefeuille d'éthanol, jumelé à l'agrandissement de notre bioraffinerie à Varennes, au Québec, augmentera considérablement notre capacité à fournir le carburant renouvelable nécessaire pour aider à préserver la santé de notre planète. »

Douglas Dias, vice-président des ventes et du développement du marché de Greenfield Global, mentionne : « Cette nouvelle offre d'éthanol à faible teneur en carbone sera avantageuse pour les clients d'éthanol carburant de Greenfield. Nous sommes ravis à l'idée d'offrir à nos clients actuels une plus grande résilience et un éventail plus large d'options d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante, tout en servant de nouveaux clients de carburant aux États-Unis. »

À propos de Greenfield Global Inc.

Greenfield Global offre des matières premières, des ingrédients et des additifs de grande valeur qui sont essentiels à la mission des entreprises, améliorent la vie de la population et préservent la santé de la planète. Plus important producteur d'éthanol au Canada, Greenfield possède et exploite quatre distilleries, cinq usines de production et de conditionnement de produits chimiques de spécialité, et trois centres de recherche et développement en biocarburant de nouvelle génération et en énergie renouvelable au Canada et aux États-Unis. Depuis sa fondation en 1989, Greenfield développe des technologies et des produits de plus en plus efficaces et durables tout en diminuant sa propre empreinte carbone. Qu'elles soient en démarrage ou parmi les plus grandes marques au monde, les entreprises font confiance à Greenfield et à sa vaste gamme de produits de première qualité, à son expertise en réglementation et à son service inégalé dans l'industrie. Sous les marques Les Alcools de commerce et Pharmco, Greenfield fournit des centaines de produits à des milliers de clients des secteurs des sciences de la vie, de l'alimentation, des arômes, des parfums et des boissons dans plus de 50 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.greenfield.com.

SOURCE Greenfield Global

Renseignements: Contact média : Andrea Kent, V.-P., Relations gouvernementales et publiques, +1 613 698-0116, [email protected]

Liens connexes

greenfield.com