Greenfield produira annuellement 100 millions de litres d'alcool de qualité USP (US Pharmacopeia) dans son usine de Johnstown, en Ontario.

JOHNSTOWN, ON, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Greenfield Global Inc., plus grand producteur d'éthanol carburant au Canada et leader mondial dans la production d'alcools et de solvants de spécialité, annonce aujourd'hui que son usine de production de 250 millions de litres d'éthanol par an à Johnstown, en Ontario, commencera à produire annuellement 100 millions de litres de divers alcools de grande pureté, notamment de qualité USP, d'ici la fin de 2021.

La pandémie mondiale a engendré une demande sans précédent de désinfectants pour les mains et les surfaces à base d'alcool de qualité USP en vue de réduire la propagation de maladies infectieuses. En avril, Greenfield a répondu à cette hausse inégalée de la demande des consommateurs et a maximisé la production d'alcools de grande pureté. Toutefois, afin de répondre à la croissance de la demande, tant à l'échelle nationale qu'internationale, Greenfield doit maintenant recourir à une augmentation substantielle de la capacité de production d'alcools et de solvants de grande pureté.

« L'agrandissement de nos installations de Johnstown est un jalon important pour Greenfield et une avancée considérable dans notre offre nationale, ce qui améliorera grandement notre capacité à servir nos clients, y compris les entreprises des sciences de la vie et les sociétés pharmaceutiques qui font face à une demande sans précédent pour leurs produits », déclare Howard Field, président-directeur général de Greenfield. « Cet agrandissement nous permet d'augmenter notre offre d'alcool de grande pureté, de qualité USP, et de produire des volumes supplémentaires de produits de la plus haute qualité pour le marché canadien, ainsi que pour notre centre d'opérations européen et installation de conditionnement récemment ouvert à Portlaoise, en Irlande. »

Greenfield, qui compte des distributeurs dans plus de 50 pays ainsi que cinq installations de conditionnement et de mélange au Canada, aux États-Unis et en Europe, est largement reconnue comme l'un des principaux producteurs d'alcool de grande pureté dans le monde. Chaque année, plus de 2 500 clients font confiance aux 30 années de qualité, de constance et de sécurité d'approvisionnement de Greenfield. L'ajout d'un système de distillation de 100 millions de litres d'alcool de grande pureté à l'usine de Johnstown s'accompagnera d'investissements importants dans des réservoirs de stockage de produits finis, des réservoirs de stockage dédiés, un nouveau laboratoire répondant aux normes BPF, une capacité ferroviaire accrue et d'autres améliorations liées à l'obtention de diverses certifications de qualité alimentaire et pharmaceutique. De plus, l'ajout de cette capacité de production d'alcool de grande pureté à Johnstown se traduira par une logistique plus efficace pour nombre de ses clients en Amérique du Nord et en Europe.

Greenfield a reçu une subvention de 2,5 millions de dollars dans le cadre du « fonds Ontario Together » du Ministère du Développement économique, de la Création d'Emploi et du Commerce pour soutenir la production de volumes supplémentaires d'alcools de haute pureté nécessaires aux professionnels de la santé et de la médecine, aux fabricants de produits pharmaceutiques et des sciences de la vie, ainsi qu'aux travailleurs de première ligne dans toute la province.

Le projet de construction commence ce mois-ci et devrait durer 12 mois. Il créera de nombreux emplois, notamment dans les domaines de la construction, de l'administration, de l'exploitation, ainsi que des emplois connexes à Johnstown, Prescott, Brockville et autres villes de la région. Il créera également un nouveau marché pour stimuler l'économie agricole locale. La demande actuelle en éthanol carburant de Greenfield sera satisfaite par une production accrue à sa bioraffinerie de Varennes, au Québec.

« L'agilité, la collaboration et l'innovation ont toujours été dans l'ADN de Greenfield, poursuit M. Field. Notre équipe à Johnstown a travaillé sans relâche avec Santé Canada pour produire un substitut à l'alcool de qualité USP qui répondrait à la demande à court terme. Maintenant, grâce à cet agrandissement, nous continuerons à contribuer à assurer la protection, la santé et la sécurité des Canadiens. »

À propos de Greenfield Global Inc.

Greenfield Global offre des matières premières, des ingrédients et des additifs de grande valeur qui sont essentiels à la mission des entreprises, améliorent la vie de la population et préservent la santé de la planète. Plus important producteur d'éthanol au Canada, Greenfield possède et exploite quatre distilleries d'éthanol, quatre usines de production et de conditionnement de produits chimiques de spécialité, et trois centres de recherche et développement en biocarburant de nouvelle génération et en énergie renouvelable au Canada et aux États-Unis. Depuis sa fondation en 1989, Greenfield développe des technologies et des produits de plus en plus efficaces et durables tout en diminuant sa propre empreinte carbone. Qu'elles soient en démarrage ou parmi les plus grandes marques au monde, les entreprises font confiance à Greenfield et à sa vaste gamme de produits de première qualité, à son expertise en réglementation et à son service inégalé dans l'industrie. Sous les marques Les Alcools de commerce et Pharmco, Greenfield fournit des centaines de produits à des milliers de clients des secteurs des sciences de la vie, de l'alimentation, des arômes, des parfums et des boissons dans plus de 50 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.greenfield.com

