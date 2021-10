GreenBroz Inc. présentera sa nouvelle technologie de traitement post-récolte du cannabis à son kiosque d'innovations lors du MJBizCon à Las Vegas, les 19 et 20 octobre 2021

« GreenBroz est beaucoup plus qu'un simple manufacturier d'équipements, a déclaré Kevin Bower, ingénieur mécanicien chez GreenBroz. Nous investissons massivement dans l'innovation en matière d'ingénierie - en fait, nous sommes un incubateur de solutions technologiques tournées vers l'avenir. Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir présenter ce sur quoi nous avons travaillé et nous réjouissons de la possibilité d'interagir avec les visiteurs et de recevoir des commentaires de nos clients. »

Parmi les produits vedettes de l'exposition, mentionnons le moulin Model G et le dénudeur à courroie Model Z. Conçu pour la production de préroulés, le moulin Model G est doté d'un processus de mouture non destructive unique en son genre et utilise une technologie intégrée de criblage qui, pour la première fois, permet d'éliminer les tiges tout en préservant les précieux trichomes, ce qui améliore considérablement la qualité. Le révolutionnaire mécanisme à faible vitesse et faible couple - et particulièrement silencieux - permet de contrôler la taille des particules, et ce sans aucune vibration.

« La machine permet d'obtenir une mouture parfaite à chaque fois - ce sera de loin le moulin le plus avancé et performant du marché », a déclaré Jonah Carrington, directeur général du projet Humboldt chez Cookies.

Le dénudeur à courroie Model Z constitue une première dans l'industrie, en offrant un appareil capable de fournir un rendement élevé tout en maintenant une qualité impeccable du produit final. Avec une capacité de traitement de plus de 100 livres par heure, il combine l'efficacité des cribles à tambour classiques et la qualité générée par le dénudeur à sec traditionnel de GreenBroz - une solution unique sur le marché.

Le mécanisme en serpentin inédit (en instance de brevet) optimise le temps pendant lequel le produit est en contact avec les lames, ce qui signifie qu'un seul passage est nécessaire pour tailler entièrement les bouquets de cannabis ou de chanvre. L'angle de taille est entièrement ajustable, tout comme la vitesse, ce qui permet d'effectuer des réglages spécifiques selon la variété traitée. Et contrairement à d'autres appareils, l'excédent de coupe généré par le Model Z peut être traité une seconde fois, ce qui réduit le gaspillage de matières premières et augmente les profits.

En plus des nouveautés à son kiosque d'innovations, GreenBroz présentera son système N-Line à son autre kiosque N3034, cette fois dans la salle Nord.

À propos de GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. offre des solutions de récolte automatisée de pointe destinées à l'industrie légale du cannabis. Détenue par un ancien combattant, l'entreprise s'est donné pour mission de fournir des produits artisanaux américains de qualité et à faire preuve d'excellence en matière d'ingénierie mécanique et de service à la clientèle, en vue d'aider les petits, moyens et grands cultivateurs à réaliser leur propre version du rêve américain. Tous les appareils conçus par GreenBroz sont fabriqués aux États-Unis, dans son installation de production à Las Vegas, en activité depuis 2019 et récemment agrandie. Forte de ses partenariats avec différents détaillants sur quatre continents, GreenBroz vous permet de combler vos besoins en matière d'équipement de récolte. Pour en savoir plus, consultez le site GreenBroz.com.

Personne-ressource pour les médias :

Jaana Prall

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1660600/Z_G_DESERT__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/877768/GreenBroz_Inc_Logo.jpg

SOURCE GreenBroz Inc.