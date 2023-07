LAS VEGAS, 28 juillet 2023 /CNW/ - GreenBroz Inc., pionnier en technologie de transformation post-récolte du cannabis, dévoile fièrement la plus récente amélioration de son système révolutionnaire de taille M+, le premier appareil de taille du cannabis entièrement automatisé au monde doté de capacités avancées de production de données. Tirant profit de sa réputation de chef de file de l'automatisation, le système M+ permet maintenant aux cultivateurs d'obtenir des données précieuses, des renseignements utiles, un suivi précis et un meilleur contrôle de leurs activités de taille.

Le système de taille M+, qui est déjà reconnu dans l'industrie, offre maintenant la capacité de charger, d'effectuer son cycle et de décharger de façon autonome, ce qui optimise tout le processus de taille. Avec l'introduction de la production de données, GreenBroz améliore le système M+ afin de simplifier davantage le travail des producteurs qui pourront utiliser les données pour prendre des décisions plus éclairées et offrir de meilleurs produits.

« Notre système M+ est le premier et le seul système de taille entièrement automatisée, qui fonctionne de façon autonome du début à la fin et fournit des données sur des paramètres clés comme le pourcentage entre les plantes taillées et les plantes à fleurs, la production totale du taillage, le temps consacré à la taille et la production totale de plantes à fleurs taillées » a déclaré Cullen Raichart, fondateur et chef de la direction de GreenBroz.

« Nous croyons que l'automatisation et les prises de décisions s'appuyant sur les données repressentent l'avenir, et cela changera la donne et aidera nos clients à élaborer des procédures et des processus fondés sur les renseignements et l'analyse. »

Le système M+ a été soigneusement conçu pour répondre aux exigences des cultivateurs modernes de cannabis et de chanvre. En combinant des commandes intelligentes pour automatiser le mouvement du cannabis à travers la machine avec un suivi complet des données, il permet aux cultivateurs de :

Simplifier le processus de taille grâce à un fonctionnement mains libres, éliminant ainsi les points de contact.

Ajuster en temps réel le pourcentage entre les plantes taillées et les plantes à fleurs pour des produits cohérents et de qualité.

Analyser les dossiers de production totale du taillage et planifier l'évolution future de la demande et la réduction des déchets.

Mesurer le temps consacré à la taille et améliorer l'efficacité sans compromettre l'intégrité du produit.

Analyser la production totale de plantes à fleurs taillées pour prendre des décisions éclairées et assurer la croissance de l'entreprise.

Pour une expérience améliorée, les rapports du système M+ de GreenBroz peuvent être partagés facilement au moyen d'avis par courriel, d'entrées dans la base de données et de mises à jour de stations de contrôle centrales, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux données essentielles dans le format de leur choix.

« GreenBroz s'est toujours engagé à repousser les limites de l'innovation dans la technologie de transformation du cannabis », a déclaré Eric Spendlove, ingénieur principal de GreenBroz. « Grâce à la plus récente amélioration du système de taille M+ permettant la production de données, nous veillons à fournir aux cultivateurs les outils essentiels leur donnant accès aux renseignements fondés sur des données pour accroître le contrôle et l'efficacité. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.greenbroz.com/mplus

Personne-ressource pour les médias :

Jorden Blackwell

[email protected]com



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2164119/GreenBroz_MPlus_FlythroughStills_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2164120/GreenBroz_MPlus_Feed_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2164121/GreenBroz_MPlus_Operation_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/877768/GreenBroz_Inc_Logo.jpg

SOURCE GreenBroz, Inc.