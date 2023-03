LAS VEGAS, le 23 mars 2023 /CNW/ -- GreenBroz Inc. , chef de file mondial en technologie de transformation post-récolte du cannabis, présente The Holy Roller, une évolution dans les machines de joints préroulés à grande capacité. Elle peut produire plus de 3 000 cônes par heure avec une précision et une uniformité inégalées.

The Holy Roller est le fruit de travaux de recherche et de développement approfondis menés par une équipe d'ingénieurs possédant plus de trois décennies d'expérience dans le cannabis et l'emballage automatisé. La machine atteint un taux de production impressionnant avec une uniformité inégalée et une variance de densité de seulement 0,0012. C'est plus de 10 fois plus précis que n'importe quelle autre machine de joints préroulés sur le marché.

« Lorsque nous avons décidé de poursuivre l'automatisation de la fabrication du joint parfait, nous savions que nous avions besoin de concevoir quelque chose en tenant compte des propriétés réelles du cannabis », a déclaré Cullen Raichart, chef de la direction de GreenBroz.

« Nous avons mis l'accent sur l'uniformité, qui est l'élément essentiel de votre marque, et sur ce que les consommateurs recherchent, c'est-à-dire des joints préroulés emballés de manière dense et uniforme et remplis d'une mouture grossière pour une bonne circulation d'air. Nous sommes fiers de mettre au point une machine qui offre toutes ces qualités, produisant des cônes qui sont non seulement identiques, mais qui offrent la même expérience utilisateur extraordinaire chaque fois. »

Pour obtenir une précision et une efficacité supérieures, le Holy Roller utilise une technologie de pesage actif et une technologie exclusive de séparation du cannabis, éliminant ainsi les écarts dans le remplissage des cônes et réduisant les bouchons. Les producteurs de joints préroulés pourront fabriquer des joints de 0,35 g à un gramme complet avec un cône universel, ce qui leur permet de remplir les commandes pour de nombreux produits et de simplifier les commandes, l'entreposage et l'inventaire.

The Holy Roller est la seule machine commerciale de remplissage de cônes sur le marché conçue pour s'adapter à la taille de mouture choisie par l'utilisateur, y compris la mouture de 3 mm, la taille de particule optimale pour la fumabilité et la saveur.

« Pour améliorer la qualité, il est essentiel de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur des joints préroulés lorsque les consommateurs les fument. Après de nombreux essais de circulation d'air, nous avons constaté que la mouture de 3 mm permet à l'air de se déplacer sur la longueur du cône de façon plus efficace et de brûler uniformément, ce qui offre aux consommateurs une expérience plus agréable », a déclaré M. Raichart.

« The Holy Roller change vraiment la donne et assure aux producteurs de joints préroulés un avantage sur le marché hautement concurrentiel, en leur offrant le mélange parfait de qualité, de quantité, d'uniformité et de débit d'air pour positionner leur marque comme chef de file en matière d'uniformité. »

Pour répondre aux différents besoins opérationnels, la machine est disponible en variantes à 2 ou 4 voies. GreenBroz offre des options d'achat pratiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site information.greenbroz.com/prerollmachine_demo

