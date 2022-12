Au Canada, une personne sur trois n'a pas de couverture d'assurance pour les soins dentaires. Pourtant, la recherche médicale démontre qu'il existe un lien entre une mauvaise santé buccodentaire, certaines maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète, et des perspectives socioéconomiques défavorables.

TORONTO, le 5 déc. 2022 /CNW/ - L'entreprise à vocation sociale sans but lucratif Green Shield s'est engagée à investir un total de 10 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour améliorer l'accès aux soins buccodentaires des personnes à faible revenu et des communautés mal desservies. Cette annonce s'inscrit dans sa mission d'assurer « une meilleure santé pour tous ». Avec cette nouvelle somme, Green Shield aura investi plus de 20 millions de dollars dans le domaine de la santé buccodentaire dans sept ans. Les fonds annoncés aujourd'hui profiteront à des collectivités et à des gens de partout au pays. Ils se déclineront en une myriade de subventions et de partenariats qui amélioreront l'accès aux soins : cliniques communautaires, initiatives de sensibilisation, assistance à l'obtention de soins et projets indépendants de recherche et d'évaluation réalisés par les universités.

« Les soins de santé buccodentaire sont un aspect essentiel des soins de santé, mais l'accès à ces soins demeure précaire pour bien des gens, y compris les personnes qui doivent composer avec des obstacles physiques, les Canadiens à faible revenu et les membres de groupes vulnérables. En tant qu'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, Green Shield s'engage à améliorer les résultats cliniques des Canadiens dans le cadre de sa mission sociale, qui est d'assurer une meilleure santé pour tous », explique Zahid Salman, président et chef de la direction de Green Shield. « Les efforts de Green Shield pour améliorer l'accès aux soins buccodentaires ont profité à plus de 35 000 Canadiens. Avec nos partenaires, nous continuons de financer des cliniques et des projets de recherche essentiels dans ce domaine pour veiller à ce que tous les Canadiens aient un accès équitable aux services de santé buccodentaire. »

À l'heure actuelle, un Canadien sur cinq évite de visiter une clinique de soins dentaires pour des raisons financières; et près du tiers de la population du pays n'a pas d'assurance dentaire. Pourtant, la santé buccodentaire joue un rôle très important dans la santé générale des individus. La recherche dans le domaine médical a même démontré qu'une mauvaise santé buccodentaire était liée à certaines maladies chroniques, comme les maladies cardiaques et le diabète.

Pour pallier cette lacune, Green Shield investit dans des partenariats dans le domaine de la santé buccodentaire. Dans le cadre de son mandat, l'entreprise aide les cliniques de première ligne à offrir gratuitement des soins dentaires aux personnes dans le besoin et elle soutient la recherche et les efforts de sensibilisation en mettant en lumière l'incidence de l'accès aux soins de santé dentaire. Ces efforts s'inscrivent dans la mission de cette entreprise à vocation sociale sans but lucratif : offrir des solutions porteuses pour la santé et le bien-être en réinvestissant ses profits dans les communautés.

En 2020, Green Shield a élargi son programme d'impact social dans le domaine de la santé buccodentaire en apportant à la faculté de médecine dentaire de l'Université de Toronto un soutien financier destiné à la clinique Green Shield Canada.

Pour améliorer l'accès aux soins et la couverture d'assurance partout au pays, Green Shield a réalisé une série d'investissements porteurs :

Alberta : Green Shield a fait équipe avec des organismes de Calgary et de Red Deer afin de soutenir des projets comme un service mobile de santé buccodentaire pour les jeunes et l'agrandissement de cliniques communautaires.

Green Shield a fait équipe avec des organismes de et de afin de soutenir des projets comme un service mobile de santé buccodentaire pour les jeunes et l'agrandissement de cliniques communautaires. Colombie-Britannique : À Victoria et à Vancouver , des initiatives dans le domaine de la santé buccodentaire permettent aux femmes vulnérables de recevoir des soins dentaires dans un environnement sécuritaire et améliorent l'accès aux soins et aux ressources de sensibilisation pour les nouveaux arrivants.

À et à , des initiatives dans le domaine de la santé buccodentaire permettent aux femmes vulnérables de recevoir des soins dentaires dans un environnement sécuritaire et améliorent l'accès aux soins et aux ressources de sensibilisation pour les nouveaux arrivants. Manitoba : Grâce au soutien financier que Green Shield a apporté à des projets locaux de santé dentaire, des aînés et des personnes à faible revenu de Winnipeg bénéficieront maintenant d'un meilleur accès aux services dentaires.

Grâce au soutien financier que Green Shield a apporté à des projets locaux de santé dentaire, des aînés et des personnes à faible revenu de bénéficieront maintenant d'un meilleur accès aux services dentaires. Nouvelle-Écosse : Dans la région d' Halifax , le soutien de l'entreprise aide les personnes à faible revenu et les personnes en situation de handicap à accéder à des soins buccodentaires essentiels dans un milieu sécuritaire et bienveillant.

Dans la région d' , le soutien de l'entreprise aide les personnes à faible revenu et les personnes en situation de handicap à accéder à des soins buccodentaires essentiels dans un milieu sécuritaire et bienveillant. Ontario : Green Shield a apporté une contribution importante à des projets de santé buccodentaire un peu partout dans la province, notamment à Kenora , à Toronto , à Niagara Falls et à Windsor . Ces projets améliorent l'accès aux soins pour les personnes à faible revenu, les femmes vulnérables, les personnes racisées, les nouveaux arrivants et les membres d'autres communautés marginalisées.

Green Shield a apporté une contribution importante à des projets de santé buccodentaire un peu partout dans la province, notamment à , à , à et à . Ces projets améliorent l'accès aux soins pour les personnes à faible revenu, les femmes vulnérables, les personnes racisées, les nouveaux arrivants et les membres d'autres communautés marginalisées. Québec : L'entreprise a récemment apporté un soutien important à des organismes de Montréal et de Québec, ce qui a contribué à améliorer l'accès aux soins pour les gens qui ne peuvent pas se permettre des soins dentaires.

L'entreprise a récemment apporté un soutien important à des organismes de Montréal et de Québec, ce qui a contribué à améliorer l'accès aux soins pour les gens qui ne peuvent pas se permettre des soins dentaires. Saskatchewan : Pour pallier le manque d'accès aux soins en milieu rural, dans les régions éloignées et dans les communautés autochtones, Green Shield a financé des programmes mobiles qui offrent des services de santé buccodentaire et font de la sensibilisation dans la province.

Pour illustrer l'apport de Green Shield, on peut donner l'exemple de sa collaboration récente avec la Faculté de médecine dentaire et des sciences de la santé orale de l'Université McGill - un partenariat qui vise à financer la construction d'une deuxième clinique à la Mission Bon Accueil ainsi que les soins qui y sont offerts. En 2019, une personne sur cinq vivait dans la pauvreté sur l'île de Montréal. Parmi ces personnes, 40 % étaient en situation d'emploi, et beaucoup d'autres étaient aux études ou à la retraite.

« La Mission Bon Accueil doit répondre à une augmentation importante des besoins pour l'ensemble de ses services. Notre clinique dentaire gratuite ne peut répondre à la demande croissante », explique Sam Watts, président-directeur général de l'organisme. « Les besoins en matière de soins buccodentaires de qualité continuent d'augmenter. En raison de la hausse des coûts de la vie comme l'alimentation et le loyer, certaines personnes doivent faire des choix difficiles. L'augmentation de notre capacité permettra à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des soins dentaires de base, ce qui permettra au système de santé de réaliser des économies à long terme. »

Green Shield prévoit investir dans le domaine de la santé buccodentaire pour combler le manque d'accès aux services pour les Canadiens mal desservis jusqu'à la mise en œuvre complète du programme de soins dentaires du gouvernement fédéral.

Pour en savoir plus sur la contribution de Green Shield dans le domaine des soins buccodentaires, visitez le www.greenshield.ca/en-ca/green-door-project (page en anglais).

Green Shield Canada

Portée par sa volonté d'améliorer les résultats en matière de santé, d'optimiser les soins et d'approfondir sa mission sociale, Green Shield a consolidé son offre pour devenir une organisation de services de santé intégrés. Green Shield est le seul fournisseur-payeur au Canada : l'entreprise allie, d'une part, ses 65 années d'expérience à titre de payeur d'avantages sociaux dans les domaines des soins médicaux et dentaux et, d'autre part, ses capacités grandissantes en tant que fournisseur de services médicaux, pharmaceutiques et de santé mentale. Grâce à cette approche intégrée, il est plus facile pour ses clients de soutenir leurs employés, et pour la population canadienne d'accéder à des soins personnalisés. Le nouveau modèle de Green Shield s'inscrit au cœur de la mission sociale de l'entreprise, qui est d'améliorer la santé de tous. En tant qu'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, Green Shield redonne aux communautés et aux populations mal desservies grâce à des investissements qui répondent à d'importants besoins, notamment en santé buccodentaire. Cette approche promet d'accélérer l'incidence sociale globale de l'entreprise, qui prévoit investir 75 millions de dollars sur cinq ans d'ici 2025.

SOURCE Green Shield Canada

Renseignements: Pour toute demande de renseignements ou d'entrevue, veuillez vous adresser à Helena Wade de Veritas Communications : [email protected]