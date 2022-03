Green Shield élargit son champ d'action dans le secteur pharmaceutique en faisant l'acquisition de NKS Health et de The Health Depot

TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - Green Shield Canada (GSC) est une entreprise à vocation sociale fondée par des pharmaciens et reconnue comme chef de file de la gestion des régimes de garanties-médicaments qui contribue depuis longtemps à améliorer les soins, à faciliter l'accès à des médicaments abordables et à aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. S'appuyant sur cet historique, le groupe d'entreprises GSC est heureux d'annoncer deux importantes acquisitions dans des segments pharmaceutiques en pleine croissance.

Comme les médicaments de spécialité à coût élevé continuent d'influer grandement sur la viabilité des régimes, le groupe d'entreprises GSC a fait l'acquisition de NKS Health, une pharmacie de spécialité novatrice, bien établie et axée sur la prise en charge de maladies complexes. Depuis l'ouverture de sa première pharmacie de spécialité en 2007, NKS Health est devenue un chef de file du secteur avec quatre pharmacies agréées, 19 cliniques de perfusion et un réseau national. Au service de 30 000 patients par an, NKS Health jouit d'une solide réputation en matière de soins axés sur le patient. GSC pourra ainsi mieux gérer le coût des médicaments pour les employeurs tout en améliorant la santé des patients.

La santé numérique étant en pleine croissance, le groupe d'entreprises GSC a aussi fait l'acquisition de The Health Depot, chef de file émergent de la pharmacie numérique qui se spécialise dans la prise en charge de maladies chroniques. En phase avec l'historique de GSC en tant qu'innovateur dans le domaine de la santé et de la technologie, The Health Depot propose une approche pratique qui « rapproche la pharmacie des patients » tout en veillant à l'innocuité des médicaments et, le cas échéant, en aidant à optimiser le traitement médicamenteux.

« Nous sommes ravis de revenir là où tout a commencé, c'est-à-dire à nos racines pharmaceutiques, a déclaré Mark Rolnick, vice-président directeur, Innovation pharmaceutique et expérience du patient chez GSC. Ces acquisitions représentent une étape importante pour offrir une expérience de premier plan dans le secteur grâce à un ensemble intégré de services, notamment la prise en charge des cas de maladies chroniques et complexes, les solutions en matière d'adhésion thérapeutique et l'exploitation des services pharmaceutiques. »

« C'est aussi une étape déterminante dans notre repositionnement à titre d'organisation de services de santé intégrés et de seul payeur-fournisseur au Canada, pouvant offrir des garanties pour soins de santé, payer les réclamations pour soins de santé et fournir des services de soins de santé tout en administrant tous les types de régimes de soins de santé, explique Zahid Salman, président et chef de la direction chez GSC. Nous sommes aussi impatients de poursuivre l'intégration des capacités de pharmacie numérique dans nos solutions de soins de santé mentale numériques et de télémédecine, car nous pourrons alors mieux servir nos clients et faire progresser notre mission sociale consistant à fournir des solutions pertinentes pour améliorer la santé et le bien-être. »

Les acquisitions, réalisées par l'intermédiaire de Green Shield Holdings Inc. - qui fait partie du groupe d'entreprises GSC -, apporteront une valeur unique grâce à l'utilisation d'une expertise clinique approfondie et à l'intégration de services pharmaceutiques ciblés aux offres d'assurance et de services de santé élargies. Elles permettront aussi d'accroître l'impact social dans les communautés locales.

« Chez NKS Health, nous sommes fiers d'aider les patients qui prennent des médicaments de spécialité en facilitant leur accès aux soins et en améliorant leur chance d'obtenir des résultats positifs », ajoute Nancy Simonot, chef de la direction et cofondatrice de NKS Health. « Notre équipe de direction, dirigée par Kristen Ribble, est enthousiaste à l'idée de faire partie du groupe d'entreprises GSC et d'avoir l'occasion d'en faire encore plus pour soutenir ces patients », précise Steve Simonot, associé et cofondateur.

« Nous sommes ravis de nous joindre au groupe d'entreprises GSC, déclare Andy Donald, chef de la direction et cofondateur de The Health Depot avec son épouse, Agata Donald. Notre vision est d'avoir plus d'impact dans tout le pays et d'utiliser notre plateforme numérique pour améliorer la santé des Canadiens atteints de maladies chroniques. Nous aurons maintenant la portée nécessaire et l'accès à la clientèle requise pour réaliser cette vision. »

Les équipes de direction actuelles de NKS Heath et de The Health Depot resteront en place et géreront les affaires courantes.

À propos de Green Shield Holdings Inc.

Faisant partie du groupe d'entreprises Green Shield Canada (GSC), Green Shield Holdings Inc. (GSH) est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration des soins de santé et des garanties. Green Shield Holdings Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'association sans but lucratif Green Shield Association (GSA).

À propos de Green Shield Canada

Green Shield Canada (GSC), l'un des plus importants assureurs de soins de santé au pays et le seul assureur sans but lucratif à l'échelle nationale, façonne le paysage des soins de santé depuis 65 ans grâce à une marque unique d'expertise et d'innovation, et offre actuellement des services de gestion des prestations de soins de santé et dentaires et de régimes de garanties-médicaments à plus de 4,5 millions de Canadiens. Par l'entremise de GSH, GSC est aussi en mesure de fournir aux clients une expérience intégrée qui comprend la prestation de soins de santé par le biais d'un écosystème de santé numérique en constante expansion et un soutien complet à l'administration des garanties.

GSC a la conviction que tous les Canadiens devraient avoir accès aux services dont ils ont besoin pour améliorer leur santé et leur bien-être, mais pour trop de gens, ce n'est pas une réalité. En s'attachant à combler les lacunes du système de santé canadien en matière de santé buccodentaire et de santé mentale, GSC et GSA investiront 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour la santé buccodentaire et la santé mentale d'ici 2025 afin d'améliorer de façon concrète les résultats en matière de santé pour les Canadiens, et de soutenir l'engagement de l'organisation en faveur de la santé pour tous.

À propos de The Health Depot

The Health Depot est une pharmacie en ligne novatrice qui, grâce à la technologie numérique, facilite l'accès des patients aux soins pharmaceutiques dont ils ont besoin.

La pharmacie The Health Depot a pour mission de révolutionner la pratique pharmaceutique en élargissant l'accès à des soins pharmaceutiques complets par le biais d'une expérience numérique axée sur le patient. Pour mener à bien cette mission, The Health Depot tire parti de l'écosystème de santé numérique provincial et collabore avec les professionnels de la santé pour veiller à l'innocuité et à l'efficacité des médicaments et s'assurer que les besoins des patients sont satisfaits. La pharmacie The Health Depot est une organisation participante de PrescripTIonMD et de ClinicalConnectMC.

À propos de NKS Health

NKS Health est une entreprise de services pharmaceutiques de spécialité axée sur la manipulation et l'approvisionnement de médicaments injectables, perfusés et biologiques. NKS Health offre des services de grande qualité en se concentrant stratégiquement sur les maladies auto-immunes et neurologiques chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde, les maladies gastro-intestinales, les maladies dermatologiques, la réadaptation après un AVC, les migraines et la sclérose en plaques.

En tant qu'organisation consacrée à l'innovation des programmes, NKS Health conçoit et offre des solutions de traitement supérieures depuis plus de 15 ans, ce qui lui a valu la réputation d'être un fournisseur en pharmacie de spécialité de premier plan auprès des patients, des médecins et des fabricants de médicaments.

