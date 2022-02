La marque de produits de soins corporels à base de plantes lance trois nouveaux désodorisants naturels visant à améliorer la fonction cognitive et à soutenir le système immunitaire

LYONS, Colorado, 22 février 2022 /CNW/ - Green Goo, une entreprise de soins personnels détenue par des femmes, sous le contrôle de sa société mère, Sierra Sage Herbs, est heureuse de lancer sa nouvelle gamme révolutionnaire de désodorisants à base de plantes, Plants for Your Pits. Élaborés sur plusieurs années et faisant appel au processus exclusif de perfusion lipidique de la marque pour optimiser la puissance et la pureté, les désodorisants Plants for Your Pits de Green Goo sont formulés à partir d'une variété de plantes, d'herbes et d'huiles essentielles pures triées sur le volet pour non seulement réduire l'humidité et contrôler les odeurs, mais, surtout, pour améliorer la fonction cognitive, soutenir le système immunitaire et favoriser l'équilibre et la sérénité.

Désodorisants Plants for Your Pits de Green Goo : Relax + Adapt, Immunity + Defense, Clarity + Focus Jodi Scott, Jennifer Scott et Kathy Scott, fondatrices de Sierra Sage Herbs

La gamme de désodorisants Plants for Your Pits, qui ne contiennent pas d'aluminium ou de bicarbonate de soude, est actuellement offerte en trois variétés (2,25 oz, ovale, PDSF de 10,99 $) :

Clarity + Focus : astringent naturel et stimulant riche en bêta-carotène et lycopène avec un arôme de pamplemousse vif et croustillant. Cette combinaison d'extraits végétaux offrant un juste équilibre entre le gingembre et le patchouli et enrichie d'une infusion de romarin, de sauge et de ginkgo biloba riche en vitamines et en antioxydants contribue à tonifier votre esprit, à améliorer votre humeur et à aiguiser vos sens.

astringent naturel et stimulant riche en bêta-carotène et lycopène avec un arôme de pamplemousse vif et croustillant. Cette combinaison d'extraits végétaux offrant un juste équilibre entre le gingembre et le patchouli et enrichie d'une infusion de romarin, de sauge et de ginkgo biloba riche en vitamines et en antioxydants contribue à tonifier votre esprit, à améliorer votre humeur et à aiguiser vos sens. Immunity + Defense : offre des arômes terreux et épicés de cèdre, de sapin de Sibérie et de cardamome. Cette formule équilibrée, infusée de champignons reishi et d'échinacée adaptatogènes, favorise une protection, une restauration et un soutien naturels.

offre des arômes terreux et épicés de cèdre, de sapin de Sibérie et de cardamome. Cette formule équilibrée, infusée de champignons reishi et d'échinacée adaptatogènes, favorise une protection, une restauration et un soutien naturels. Relax + Adapt : présente les doux arômes floraux et boisés de lavande et de sauge sclarée, combinés à un mélange d'agrumes de bergamote riches en vitamine A et C. Infusé de coqueret somnifère, de basilic sacré et de citronnelle, ce mélange rafraîchissant et riche en antioxydants contribue à offrir un confort, un réconfort et une capacité d'adaptation qui apaisent et limitent le stress.

« Notre gamme de désodorisants Plants for Your Pits a vu le jour alors que nous cherchions des façons d'accroître les bienfaits globaux des produits de tous les jours pour la santé et le mieux-être, a déclaré Jodi Scott, cheffe de la direction et cofondatrice de Green Goo. Tout en étudiant l'absorption transdermique des plantes par la peau et en améliorant nos connaissances au sujet du taux d'absorption accru dans la région des aisselles, laquelle est composée principalement de tissus mous et d'un grand nombre de nœuds lymphatiques qui constituent une partie importante du système immunitaire de notre corps, nous nous sommes mises au défi de créer une gamme de désodorisants qui pourraient faire beaucoup plus que simplement réduire l'humidité et gérer les odeurs. Les désodorisants Plants for Your Pits représentent un changement radical par rapport aux désodorisants traditionnels sur le marché, car ils combinent des ingrédients d'origine végétale et des huiles essentielles visant à améliorer notre façon de penser et à renforcer nos émotions positives. »

Green Goo est fière de remettre 0,05 $ pour chaque désodorisant vendu à la fondation Keep A Breast. Pour en savoir plus, consultez le GreenGoo.com.

À propos de Sierra Sage Herbs

Déterminée à fabriquer les meilleurs produits de soins de la peau entièrement naturels à base de plantes, Sierra Sage Herbs, qui fait maintenant partie de Creso Pharma, a pour mission de répandre la bonté, de favoriser le changement et de redéfinir les soins naturels du corps. L'entreprise fondée en 2008 par les sœurs Jodi et Jen Scott et leur mère, Kathy Scott, fabrique des produits naturels sans cruauté envers les animaux aux États-Unis, dont Green Goo, Good Goo et Southern Butter. Ces produits sont vendus dans plus de 90 000 points de distribution partout aux États-Unis, y compris Whole Foods, Walmart, Amazon, Target.com, CVS, Walgreen's, Rite Aid, Albertsons et Kroger. Certifiée B Corp, Sierra Sage Herbs s'associe à des organismes de bienfaisance, à des organismes d'aide et à des causes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site : www.sierrasageherbs.com.

