La marque de soins corporels fondée par des femmes confirme plus de 20 000 nouveaux points de distribution au cours des premiers mois de 2022

LYONS, Colorado, 4 avril 2022 /CNW/ - Sous la direction de sa société mère Sierra Sage Herbs, la marque de soins corporels et de premiers soins à base de plantes Green Goo a le plaisir d'annoncer l'avènement de plus de 20 000 nouveaux points de distribution au premier trimestre 2022. En plus de lancements de produits dans plusieurs grandes chaînes de pharmacies à l'échelle nationale, Green Goo a également augmenté son offre de produits existants chez ces détaillants clés en ajoutant des milliers de succursales supplémentaires.

« Nous accordons une grande valeur à nos partenariats de vente au détail avec de nombreuses chaînes de pharmacies partout au pays, a déclaré Jodi Scott, chef de la direction de Sierra Sage Herbs. Ils ont tous été des alliés incroyables dans le soutien de notre ambition, soit de devenir la marque de référence pour les soins thérapeutiques topiques offerts en vente libre. Les clients ayant de soins immédiats pour la peau recherchent des solutions facilement accessibles, d'où l'importance de mettre l'accent sur la disponibilité en pharmacie. »

Dans le cadre de son expansion récente, Green Goo a lancé un tout nouveau présentoir pour point de vente baptisé « Destination First Aid » où l'on trouve de quoi soulager les maux de la tête aux pieds, dont des versions en bâton grand format de 0,6 oz de quatre des meilleurs succès de vente de la marque : son soin pour la peau sèche, celui pour les pieds, le décongestif Free to Breathe et son analgésique.

Soin pour la peau sèche - enrichi d'huile de graines de jojoba, de calendula, de camomille et d'achillée millefeuille, cet hydratant quotidien pour tout le corps aide à soulager les symptômes associés aux problèmes chroniques de peau comme l'eczéma et le psoriasis, ainsi que les mains/pieds craquelés, la peau gercée et les brûlures dues au vent.

- enrichi d'huile de graines de jojoba, de calendula, de camomille et d'achillée millefeuille, cet hydratant quotidien pour tout le corps aide à soulager les symptômes associés aux problèmes chroniques de peau comme l'eczéma et le psoriasis, ainsi que les mains/pieds craquelés, la peau gercée et les brûlures dues au vent. Soin pour les pieds - un mélange exclusif de plus d'une douzaine d'herbes médicinales - incluant la calendula, la consoude, le millepertuis et l'achillée millefeuille -, qui protège naturellement, réduit l'irritation et soulage la douleur pour aider à guérir et apaiser les pieds.

- un mélange exclusif de plus d'une douzaine d'herbes médicinales - incluant la calendula, la consoude, le millepertuis et l'achillée millefeuille -, qui protège naturellement, réduit l'irritation et soulage la douleur pour aider à guérir et apaiser les pieds. Free to Breathe - enrichi d'eucalyptus, de lavande, de menthe poivrée et de romarin, ce décongestif naturel présente une forte concentration d'huiles botaniques offrant un soulagement naturel et apaisant de la congestion et des difficultés respiratoires associées aux rhumes, à la grippe ou aux allergies.

- enrichi d'eucalyptus, de lavande, de menthe poivrée et de romarin, ce décongestif naturel présente une forte concentration d'huiles botaniques offrant un soulagement naturel et apaisant de la congestion et des difficultés respiratoires associées aux rhumes, à la grippe ou aux allergies. Analgésique - à base d'arnica - pour aider à soulager temporairement la douleur causée par l'arthrite, les douleurs musculaires et les ecchymoses - et enrichi de gingembre et de menthe poivrée - pour émuler les thérapies « chaud/froid » qui accroissent la circulation et favorisent un soulagement rapide.

Ces produits, qui s'ajoutent à ceux des marques entièrement naturelles Tattoo Care , Poison Ivy et Skin Repair et à d'autres, sont également disponibles en contenant de 1,82 oz chez certaines succursales sélectionnées de grandes chaînes de pharmacies nationales. Pour en savoir plus, visitez le site www.greengoo.com.

À propos de Sierra Sage Herbs

Déterminée à fabriquer les meilleurs produits de soins de la peau entièrement naturels et à base de plantes, Sierra Sage Herbs, qui fait maintenant partie de Creso Pharma , a pour mission de répandre la bonté, de favoriser le changement et de redéfinir les soins naturels du corps. Fondée en 2008, l'entreprise par les sœurs Jodi et Jen Scott et leur mère, Kathy Scott, fabrique aux États-Unis des produits naturels sans qu'il y ait de cruauté envers les animaux; ils sont vendus sous les marques Green Goo , Good Goo et Southern Butter . Ces marques sont vendues dans plus de 100 000 points de distribution partout aux États-Unis, y compris chez Whole Foods, Walmart, Amazon, Target.com, CVS, Walgreen's, Rite Aid, Albertsons et Kroger. Certifiée B Corp, Sierra Sage Herbs s'associe à des organismes de bienfaisance et d'aide, ainsi qu'à des causes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site : www.sierrasageherbs.com .

