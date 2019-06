Great-West Lifeco complète la vente de ses affaires individuelles d'assurance vie et de rente américaines

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

WINNIPEG, le 3 juin 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco) a annoncé aujourd'hui que sa filiale établie au Colorado, Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWL&A), a conclu la vente déjà annoncée, par voie de réassurance, de presque toutes ses affaires individuelles d'assurance vie et de rente à Protective Life Insurance Company, principale filiale de Protective Life Corporation (Protective).

Les affaires vendues comprennent des polices d'assurance vie détenues par une banque ou par une société, des polices d'assurance vie à prime unique, des rentes individuelles et un bloc fermé de polices d'assurance vie et de rente. GWL&A conserve un modeste bloc de polices d'assurance vie avec participation, qui sera administré par Protective.

La transaction de réassurance conclue avec Protective comprend les affaires réalisées aux États-Unis par GWL&A, Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York et les bureaux américains des sociétés affiliées de GWL&A, de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et de La Great-West, compagnie d'assurance-vie.

Les divisions de produits de retraite et de gestion des placements de GWL&A, soit Empower Retirement et Great-West Investments, ne sont pas visées par la transaction.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez vous reporter au communiqué de presse daté du 24 janvier 2019, accessible ici.

À propos de Protective Life Corporation

Protective Life Corporation offre des services financiers par l'intermédiaire de la production, de la distribution et de l'administration de produits d'assurance et de placement à l'échelle des États-Unis. Elle tire ses origines de la compagnie phare de la société, Protective Life Insurance Company, fondée en 1907. Depuis ses débuts, il y a plus de 110 ans, l'essor et le succès de Protective peuvent être attribués en grande partie à son engagement constant à servir les gens et à agir correctement pour le compte de ses employés, de ses distributeurs et, surtout, de ses clients. Ayant son siège social à Birmingham, en Alabama, la compagnie compte plus de 3 000 employés répartis dans des bureaux à la grandeur des États-Unis. Au 31 mars 2019, la compagnie comptait des actifs d'environ 92 milliards de dollars américains. Protective Life Corporation est une filiale en propriété exclusive de Dai-ichi Life Holdings, Inc. (TSE:8750). Pour obtenir de plus amples renseignements sur Protective, veuillez visiter le www.Protective.com.

À propos de Great-West Life & Annuity Insurance Company

Établie il y a 125 ans, Great-West Life & Annuity Insurance Company administre un total de 638 milliards de dollars américains en actifs pour le compte d'environ 9,5 millions de clients détenteurs de produits de retraite, d'assurance et de rente, en date du 31 mars 20191. La compagnie offre des placements, des produits d'assurance vie, des rentes et des régimes d'avantages sociaux à l'intention des cadres commercialisés sous la marque Great-West Financial. Elle propose aussi des produits et des services d'épargne-retraite fournis par Empower Retirement, le deuxième prestataire de services de tenue de dossiers de régime de retraite en importance aux États-Unis pour ce qui est du nombre de participants.2

1 Au 31 mars 2019, sont inclus des comptes de Great-West Life & Annuity Insurance Company et de ses filiales. 2 Pensions & Investments Avril 2019

Great-West Financial® est une marque déposée de Great-West Life & Annuity Insurance Company. GWL&A est une filiale en propriété exclusive indirecte de Great-West Lifeco Inc. et « membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power » ®.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exerce des activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,6 billion de dollars en date du 31 mars 2019 et font partie du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com/fr .

