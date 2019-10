TSX : GWO

WINNIPEG, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la compagnie) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires (le bénéfice net) de 730 M$, ou 0,79 $ par action ordinaire, pour le troisième trimestre de 2019, comparativement à 689 M$, ou 0,70 $ par action ordinaire, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté pour le troisième trimestre de 2018 s'est établi à 745 M$, ou 0,75 $ par action ordinaire, ce qui ne tient pas compte des coûts de restructuration de 56 M$ liés aux activités de la compagnie au Royaume-Uni.



Le bénéfice par action ordinaire de 0,79 $ a augmenté de 0,04 $ par rapport au bénéfice ajusté par action ordinaire de 0,75 $ obtenu en 2018, ce qui reflète les résultats d'exploitation solides, ainsi que la vente, par voie de convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis, et le rachat d'actions effectué dans le cadre de l'offre publique de rachat importante, cette vente et ce rachat s'étant tous deux tenus au deuxième trimestre de 2019.



« La compagnie a affiché une bonne croissance du bénéfice par action ordinaire, qui a été rendue possible par la solide performance opérationnelle au cours du trimestre et par les décisions stratégiques prises plus tôt au cours de l'exercice », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco Inc. « Les données fondamentales sont demeurées satisfaisantes, notre situation du capital est solide et nous continuons de réaliser des progrès à l'égard de nos priorités stratégiques. »



Faits saillants



Souscriptions de 41,9 G$, en hausse de 22 %

Les souscriptions pour le troisième trimestre de 2019 se sont établies à 41,9 G$, une hausse de 22 % par rapport au troisième trimestre de 2018 qui s'explique principalement par une augmentation de 29 % enregistrée au sein de l'exploitation américaine, attribuable à la hausse des souscriptions d'Empower Retirement, ainsi qu'à une augmentation de 22 % enregistrée au sein de l'exploitation canadienne, attribuables à la hausse des souscriptions dans l'unité Client collectif, tant pour les produits d'assurance que les produits de gestion du patrimoine.

Maintien de la vigueur du capital et de la flexibilité financière



Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) de La Great-West, compagnie d'assurance-vie se chiffrait à 139 % au 30 septembre 2019.





Le rendement des capitaux propres ajusté, qui ne tient pas compte de la charge nette de 199 M$ liée à la vente aux États-Unis au deuxième trimestre de 2019, s'est chiffré à 13,4 % pour le troisième trimestre de 2019.

Un actif administré consolidé de 1,6 billion de dollars



L'actif administré consolidé au 30 septembre 2019 s'est chiffré à environ 1,6 billion de dollars, une hausse de 14 % par rapport au 31 décembre 2018.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION SECTORIELS

Aux fins de la présentation de l'information, les résultats d'exploitation consolidés de Lifeco sont regroupés en quatre secteurs à présenter, soit l'exploitation canadienne, l'exploitation américaine, l'exploitation européenne et l'exploitation générale de Lifeco, lesquels reflètent les emplacements géographiques ainsi que la structure de gestion et la structure interne de la compagnie. Pour obtenir de plus amples informations, se reporter au rapport de gestion de la compagnie pour le troisième trimestre de 2019.



EXPLOITATION CANADIENNE



Bénéfice net de 300 M$ pour l'exploitation canadienne au troisième trimestre - Le bénéfice net s'est établi à 300 M$ pour le troisième trimestre de 2019, comparativement à 315 M$ pour le troisième trimestre de 2018, soit une diminution de 5 %. Cette baisse est principalement attribuable à la baisse de l'apport des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance, ce qui comprend l'incidence de la mise à jour des normes de pratique actuarielle, contrebalancée en partie par la hausse de l'apport des placements.





- Le bénéfice net s'est établi à 300 M$ pour le troisième trimestre de 2019, comparativement à 315 M$ pour le troisième trimestre de 2018, soit une diminution de 5 %. Cette baisse est principalement attribuable à la baisse de l'apport des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance, ce qui comprend l'incidence de la mise à jour des normes de pratique actuarielle, contrebalancée en partie par la hausse de l'apport des placements. Hausse de 22 % des souscriptions de l'exploitation canadienne au troisième trimestre, pour un total de 3,5 G$ - Les souscriptions de l'exploitation canadienne pour le troisième trimestre de 2019 se sont établies à 3,5 G$, soit une hausse de 22 % par rapport au troisième trimestre de 2018 et de 20 % par rapport au deuxième trimestre de 2019, en raison de l'augmentation des souscriptions sur le marché des grandes affaires dans l'unité Client collectif.





- Les souscriptions de l'exploitation canadienne pour le troisième trimestre de 2019 se sont établies à 3,5 G$, soit une hausse de 22 % par rapport au troisième trimestre de de 20 % par rapport au deuxième trimestre de 2019, en raison de l'augmentation des souscriptions sur le marché des grandes affaires dans l'unité Client collectif. La Great-West, la London Life et la Canada Vie franchissent une étape importante dans leur processus de fusion - Le 3 octobre 2019, La Great-West, compagnie d'assurance-vie (la Great-West), la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie) ont annoncé que leurs titulaires de police respectifs ayant un droit de vote se sont prononcés en faveur des plans de fusion. Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, le processus de fusion devrait prendre fin le 1er janvier 2020. Après l'approbation, les compagnies poursuivront leurs activités comme une seule compagnie d'assurance vie qui portera le nom de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Il est prévu que la fusion créera des efficiences opérationnelles et qu'elle simplifiera la structure du capital de la compagnie, favorisant ainsi une utilisation plus efficace du capital. Great-West Lifeco continuera d'être la société mère et la compagnie issue de la fusion conservera tous les bureaux actuels des compagnies visées par la fusion.

EXPLOITATION AMÉRICAINE

Bénéfice net de 59 M$ US pour l'exploitation américaine au troisième trimestre - Le bénéfice net s'est établi à 59 M$ US au troisième trimestre de 2019. Compte non tenu de l'apport de 44 M$ US fourni au troisième trimestre de 2018 par les activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis, qui ont été vendues par voie de convention de réassurance à caractère indemnitaire, le bénéfice net a augmenté de 16 M$ US, ou 37 %, principalement en raison de l'augmentation du bénéfice net de Putnam qui découle des initiatives de réduction des charges.





- Le bénéfice net s'est établi à 59 M$ US au troisième trimestre de 2019. Compte non tenu de l'apport de 44 M$ US fourni au troisième trimestre de 2018 par les activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis, qui ont été vendues par voie de convention de réassurance à caractère indemnitaire, le bénéfice net a augmenté de 16 M$ US, ou 37 %, principalement en raison de l'augmentation du bénéfice net de qui découle des initiatives de réduction des charges. Hausse de 11 % des honoraires et autres produits de l'unité Services financiers de l'exploitation américaine au troisième trimestre - Les honoraires et autres produits se sont établis à 280 M$ US pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, contre 252 M$ US pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, une hausse de 11 % qui est principalement attribuable à la croissance du nombre de participants et des actifs d'Empower Retirement.



EXPLOITATION EUROPÉENNE

Bénéfice net de 357 M$ pour l'exploitation européenne au troisième trimestre - Le bénéfice net s'est chiffré à 357 M$ pour le troisième trimestre de 2019, une hausse de 12 % par rapport au bénéfice net ajusté de 319 M$ enregistré au troisième trimestre de 2018, compte non tenu des charges de restructuration de 56 M$. Cette hausse est principalement attribuable à la hausse de l'apport des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance et de l'apport des placements, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence défavorable des résultats au chapitre de la morbidité en Irlande et par l'incidence des fluctuations des devises.





- Le bénéfice net s'est chiffré à 357 M$ pour le troisième trimestre de 2019, une hausse de 12 % par rapport au bénéfice net ajusté de 319 M$ enregistré au troisième trimestre de 2018, compte non tenu des charges de restructuration de 56 M$. Cette hausse est principalement attribuable à la hausse de l'apport des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance et de l'apport des placements, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence défavorable des résultats au chapitre de la morbidité en et par l'incidence des fluctuations des devises. Progression de la transformation des activités au Royaume-Uni - Au 30 septembre 2019, les réductions annualisées des charges liées au programme de restructuration au Royaume­-Uni se chiffraient à 11 M£ avant impôt. La compagnie demeure en bonne voie d'atteindre sa cible relative aux réductions annuelles des charges de 20 M£ avant impôt d'ici la fin du quatrième trimestre de 2020 en raison de divers facteurs, comme l'amélioration des systèmes et des processus et la réduction de l'effectif.





- Au 30 septembre 2019, les réductions annualisées des charges liées au programme de restructuration au Royaume­-Uni se chiffraient à 11 M£ avant impôt. La compagnie demeure en bonne voie d'atteindre sa cible relative aux réductions annuelles des charges de 20 M£ avant impôt d'ici la fin du quatrième trimestre de 2020 en raison de divers facteurs, comme l'amélioration des systèmes et des processus et la réduction de l'effectif. Obtention de l'autorisation de la cour au sujet de la vente de Scottish Friendly - En 2018, Canada Life Limited, une filiale indirecte entièrement détenue de la compagnie au Royaume-Uni, a annoncé la conclusion d'une entente visant la vente d'un bloc de polices individuelles existantes à Scottish Friendly. Ce bloc comprenait des polices en unités de compte ainsi que des polices autres qu'en unités de compte. Après le 30 septembre 2019, plus précisément le 22 octobre 2019, la cour a autorisé le transfert de ces polices, qui devrait donc avoir lieu le 1 er novembre 2019.





- En 2018, Canada Life Limited, une filiale indirecte entièrement détenue de la compagnie au Royaume-Uni, a annoncé la conclusion d'une entente visant la vente d'un bloc de polices individuelles existantes à Scottish Friendly. Ce bloc comprenait des polices en unités de compte ainsi que des polices autres qu'en unités de compte. Après le 30 septembre 2019, plus précisément le 22 octobre 2019, la cour a autorisé le transfert de ces polices, qui devrait donc avoir lieu le 1 novembre 2019. Mise en place des plans relatifs au Brexit - Le marché est demeuré quelque peu volatil en raison de l'incertitude économique mondiale et de la sortie prochaine du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE). Les entreprises de la compagnie au Royaume-Uni et en Europe ont des plans qui ont été réalisés, ou qui sont sur le point de l'être, pour gérer et réduire au minimum les effets de plusieurs scénarios envisageables relativement au Brexit, notamment dans le cas où le Royaume-Uni n'aurait aucune entente de sortie avec l'UE.

DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,4130 $ par action sur les actions ordinaires de Lifeco payable le 31 décembre 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 décembre 2019.

De plus, le conseil d'administration a approuvé le versement des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de Lifeco de la manière suivante :

Actions privilégiées de

premier rang Date de clôture des

registres Date de paiement Montant par action Série F 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,36875 $ Série G 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,3250 $ Série H 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,30313 $ Série I 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,28125 $ Série L 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,353125 $ Série M 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,3625 $ Série N 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,1360 $ Série O 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,185135 $ Série P 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,3375 $ Série Q 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,321875 $ Série R 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,3000 $ Série S 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,328125 $ Série T 3 décembre 2019 31 décembre 2019 0,321875 $

Les dividendes dont il est question ci-dessus sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.



Vous trouverez ci-jointes les principales données financières.



GREAT-WEST LIFECO INC.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Nous exploitons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2018, nos sociétés employaient environ 24 200 personnes, elles avaient environ 240 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 31 millions de relations clients dans toutes ces régions.

Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administraient un actif consolidé d'environ 1,6 billion de dollars au 30 septembre 2019 et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, visiter le site greatwestlifeco.com/fr.



Mode de présentation

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Lifeco ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS) et constituent la base des chiffres présentés dans le présent communiqué, sauf indication contraire.



POINTS SAILLANTS FINANCIERS (non audité) (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)









Aux et pour les trimestres clos les

Pour les périodes de

neuf mois closes les

30 septembre

2019 30 juin

2019 30 septembre

2018

30 septembre

2019 30 septembre

2018 Bénéfice





















Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 730 $ 459 $ 689 $

1 846 $ 2 251 $ Ajustements(1)(8) --

199

56



199

56

Bénéfice net ajusté - détenteurs d'actions ordinaires(1) 730

658

745



2 045

2 307

Par action ordinaire





















Bénéfice de base 0,786

0,489

0,697



1,940

2,277

Bénéfice de base ajusté, compte non tenu des





















ajustements(1) 0,786

0,701

0,754



2,148

2,333

Dividendes versés 0,413

0,413

0,389



1,239

1,167

Valeur comptable 21,02

20,84

21,25











Rendement des capitaux propres attribuables aux





















détenteurs d'actions ordinaires(2)





















Bénéfice net 12,4 % 12,0 % 12,8 %









Bénéfice net ajusté(3) 13,4 % 13,2 % 14,7 %

































Primes et dépôts





















Primes reçues, montant net (produits d'assurance





















vie, de rentes garanties et d'assurance maladie)(8) 9 324 $ (3 887) $ 10 337 $

15 032 $ 26 416 $ Dépôts des titulaires de polices (fonds distincts) :





















Produits individuels 4 146

3 723

3 833



11 501

11 963

Produits collectifs 1 999

1 732

1 790



5 825

6 166

Équivalents des primes des régimes autofinancés





















(contrats de services administratifs seulement)(4) 813

830

744



2 454

2 266

Dépôts des fonds communs de placement exclusifs





















et des comptes institutionnels(4) 20 135

17 993

17 878



62 841

54 868

Réintégrer : activités d'assurance vie et de rentes





















individuelles aux États-Unis - primes de





















réassurance cédées initiales(4)(8) --

13 889

--



13 889

--

Total des primes et dépôts(4) 36 417

34 280

34 582



111 542

101 679

Honoraires et autres produits(8) 1 496

2 591

1 483



5 566

4 399

Prestations aux titulaires de polices, participations





















des titulaires de polices et bonifications,





















montant net 8 468

8 957

7 653



26 412

23 070

Total de l'actif 446 626 $ 441 897 $ 429 082 $









Actif net des fonds communs de placement exclusifs





















et des comptes institutionnels(5) 308 425

305 252

293 766











Total de l'actif géré(5) 755 051

747 149

722 848











Autres actifs administrés(6) 841 700

820 808

718 410











Total de l'actif administré 1 596 751 $ 1 567 957 $ 1 441 258 $









Total des capitaux propres 25 157 $ 24 955 $ 26 624 $









Ratio consolidé du Test de suffisance du capital des





















sociétés d'assurance-vie de La Great-West,





















compagnie d'assurance-vie(7) 139 % 136 % 134 %















(1) Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires et le bénéfice net ajusté par action ordinaire sont des mesures financières du bénéfice non conformes aux normes IFRS. Pour le deuxième trimestre de 2019, l'ajustement consiste en une charge nette de 199 $ liée à la vente, par voie de convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis (se reporter à la note 8 ci-dessous pour connaître l'incidence sur les états consolidés du résultat net). L'ajustement pour le troisième trimestre de 2018 représentait des charges de restructuration de 56 $ liées aux activités de la compagnie au Royaume-Uni. (2) Le rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires est présenté en détail à la rubrique Méthode de répartition du capital du rapport de gestion de la compagnie au 30 septembre 2019. (3) Le rendement des capitaux propres - bénéfice net ajusté (une mesure non conforme aux normes IFRS) est ajusté pour tenir compte de l'incidence de la charge nette liée à la vente, par voie de convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis, de la réforme fiscale américaine, de la charge nette à la vente d'un placement en titres de participation et des charges de restructuration. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique Méthode de répartition du capital du rapport de gestion de la compagnie au 30 septembre 2019. (4) En plus des primes et dépôts présentés dans les états financiers, la compagnie inclut les équivalents des primes des régimes autofinancés des contrats collectifs de services administratifs seulement (SAS) et les dépôts des comptes institutionnels et des fonds communs de placement exclusifs. La compagnie exclut les primes cédées dans le cadre de la vente, par voie de convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis. Le total des primes et dépôts (une mesure financière non conforme aux normes IFRS) fournit des renseignements utiles, car il est un indicateur de la croissance des résultats bruts. (5) Le total de l'actif géré (une mesure financière non conforme aux normes IFRS) est un indicateur de la taille et du volume des activités générales de la compagnie. Les services offerts relativement à l'actif géré comprennent le choix des placements, la prestation de conseils sur les placements et la gestion de portefeuilles discrétionnaires au nom des clients. L'actif géré est composé des fonds gérés à l'externe et à l'interne dont la compagnie surveille les politiques de placement. (6) Les autres actifs administrés (une mesure financière non conforme aux normes IFRS) comprennent les actifs pour lesquels la compagnie ne fournit que des services administratifs, contre des honoraires et autres produits. Les clients sont les propriétaires véritables de ces actifs et la compagnie ne dirige pas les activités de placement. Les services offerts relativement aux actifs administrés comprennent la tenue de livres, les services de garde, la collecte des produits tirés des placements, le règlement de transactions et d'autres services administratifs. Les services administratifs représentent un secteur important des activités générales de la compagnie et doivent être pris en compte lorsque les volumes, les tailles et les tendances sont comparés. (7) Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) est fondé sur les résultats consolidés de La Great-West, compagnie d'assurance­vie, la principale filiale en exploitation de Lifeco au Canada. Se reporter à la rubrique Gestion et suffisance du capital du rapport de gestion de la compagnie au 30 septembre 2019 pour obtenir de plus amples renseignements. (8) À la suite de la vente, par voie de convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis à Protective Life le 1er juin 2019, la compagnie a comptabilisé une perte nette de 199 $ (148 $ US) liée à la transaction. De plus, il existe certaines éventualités postérieures à la clôture qui pourraient se traduire par des paiements additionnels à Lifeco, ce qui pourrait avoir une incidence sur le bénéfice net au cours du quatrième trimestre de 2019. Le tableau suivant présente l'incidence de cette situation sur les états consolidés du résultat net pour le trimestre clos le 30 juin 2019 et la période de neuf mois close le 30 septembre 2019:



































Incidence sur les états consolidés du résultat net de la transaction de réassurance liée aux



activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis:



Primes, montant net (primes cédées initiales) (13 889) $ Honoraires et autres produits (commission de réassurance initiale) 1 080

Produits nets tirés des placements 219

Total des sommes versées ou créditées aux titulaires de polices 12 463

Charges d'exploitation, frais administratifs et autres charges (120)

Total de la perte nette avant impôt selon les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (note 3) (247)

Impôt sur le résultat 48

Total de la perte nette après impôt (199) $



































ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET (non audité)

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)



Pour les trimestres clos les

Pour les périodes de

neuf mois closes les

30 septembre

2019 30 juin

2019 30 septembre

2018

30 septembre

2019 30 septembre

2018















Produits











Primes reçues











Primes brutes souscrites 10 660 $ 11 148 $ 11 408 $

32 511 $ 29 713 $ Primes cédées (1 336)

(15 035)

(1 071)



(17 479)

(3 297)

Total des primes, montant net 9 324

(3 887)

10 337



15 032

26 416

Produits nets tirés des placements











Produits nets tirés des placements - réguliers 1 452

1 797

1 578



4 699

4 726

Variations de la juste valeur par le biais du





















résultat net 2 102

2 245

(1 371)



8 712

(3 208)

Total des produits nets tirés des placements 3 554

4 042

207



13 411

1 518

Honoraires et autres produits 1 496

2 591

1 483



5 566

4 399



14 374

2 746

12 027



34 009

32 333

Prestations et charges











Prestations aux titulaires de polices











Montant brut 8 878

9 214

7 882



27 256

23 620

Montant cédé (762)

(672)

(625)



(2 051)

(1 846)

Total des prestations aux titulaires de polices,





















montant net 8 116

8 542

7 257



25 205

21 774

Participations des titulaires de polices et





















bonifications 352

415

396



1 207

1 296

Variation des passifs relatifs aux contrats





















d'assurance et d'investissement 2 972

(8 987)

1 393



(1 090)

312

Total des sommes versées ou créditées aux





















titulaires de polices 11 440

(30)

9 046



25 322

23 382

Commissions 571

598

611



1 779

1 801

Charges d'exploitation et frais administratifs 1 258

1 374

1 244



3 933

3 722

Taxes sur les primes 123

125

122



378

367

Charges financières 70

72

69



214

151

Amortissement des immobilisations





















incorporelles à durée déterminée 57

54

54



164

153

Charges de restructuration --

--

67



--

67

Bénéfice avant impôt 855

553

814



2 219

2 690

Impôt sur le résultat 47

53

107



230

337

Bénéfice net avant les participations ne





















donnant pas le contrôle 808

500

707



1 989

2 353

Attribuable aux participations ne donnant pas





















le contrôle 45

7

(16)



43

2

Bénéfice net 763

493

723



1 946

2 351

Dividendes sur actions privilégiées 33

34

34



100

100

Bénéfice net - détenteurs d'actions





















ordinaires 730 $ 459 $ 689 $

1 846 $ 2 251 $













Bénéfice par action ordinaire











De base 0,786 $ 0,489 $ 0,697 $

1,940 $ 2,277 $ Dilué 0,785 $ 0,489 $ 0,697 $

1,939 $ 2,275 $

BILANS CONSOLIDÉS (non audité)

(en millions de dollars canadiens)



30 septembre

2019 31 décembre

2018

Actif



Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 853 $ 4 168 $ Obligations 115 893

124 862

Prêts hypothécaires 24 141

25 014

Actions 10 086

9 290

Immeubles de placement 5 542

5 218

Avances consenties aux titulaires de polices 8 717

8 929



168 232

177 481

Actifs détenus en vue de la vente 876

897

Fonds détenus par des assureurs cédants 8 791

9 251

Goodwill 6 490

6 548

Immobilisations incorporelles 3 875

3 976

Instruments financiers dérivés 694

417

Biens immobiliers occupés par leur propriétaire 733

731

Immobilisations corporelles 452

448

Autres actifs 3 051

2 567

Primes en voie de recouvrement, débiteurs et intérêts à recevoir 5 321

5 202

Actifs au titre des cessions en réassurance 21 195

6 126

Impôt exigible 264

218

Actifs d'impôt différé 876

981

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts 222 604

209 527

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts détenus







en vue de la vente 3 172

3 319

Total de l'actif 446 626 $ 427 689 $





Passif



Passifs relatifs aux contrats d'assurance 174 433 $ 166 720 $ Passifs relatifs aux contrats d'investissement 1 721

1 711

Passifs détenus en vue de la vente 876

897

Débentures et autres instruments d'emprunt 6 316

6 459

Fonds détenus en vertu de contrats de réassurance 1 410

1 367

Instruments financiers dérivés 1 483

1 562

Créditeurs 3 070

3 262

Autres passifs 4 749

3 855

Impôt exigible 508

402

Passifs d'impôt différé 1 127

1 210

Contrats d'assurance et d'investissement pour le compte des titulaires







de polices de fonds distincts 222 604

209 527

Contrats d'assurance et d'investissement pour le compte des titulaires







de polices de fonds distincts détenus en vue de la vente 3 172

3 319

Total du passif 421 469

400 291











Capitaux propres







Participations ne donnant pas le contrôle







Surplus attribuable au compte de participation de filiales 2 796

2 737

Participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales 121

138

Capitaux propres







Capital social







Actions privilégiées 2 714

2 714

Actions ordinaires 5 633

7 283

Surplus cumulé 13 578

13 342

Cumul des autres éléments de bénéfice global 149

1 045

Surplus d'apport 166

139

Total des capitaux propres 25 157

27 398

Total du passif et des capitaux propres 446 626 $ 427 689 $

Information sectorielle (non audité)

Résultat net consolidé

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019



Exploitation

canadienne Exploitation

américaine Exploitation

européenne Exploitation

générale

de Lifeco Total Produits









Total des primes, montant net 3 606 $ 966 $ 4 752 $ -- $ 9 324 $ Produits nets tirés des placements









Produits nets tirés des placements -



















réguliers 732

319

402

(1)

1 452

Variations de la juste valeur par le biais



















du résultat net 366

201

1 535

--

2 102

Total des produits nets tirés des placements 1 098

520

1 937

(1)

3 554

Honoraires et autres produits 447

665

384

--

1 496



5 151

2 151

7 073

(1)

14 374













Prestations et charges









Sommes versées ou créditées aux titulaires



















de polices 3 867

1 362

6 211

--

11 440

Autres(1) 850

655

444

3

1 952

Charges financières 32

28

9

1

70

Amortissement des immobilisations



















incorporelles à durée déterminée 24

22

11

--

57

Bénéfice (perte) avant impôt 378

84

398

(5)

855

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 31

7

11

(2)

47

Bénéfice net (perte nette) avant les



















participations ne donnant pas le contrôle 347

77

387

(3)

808

Participations ne donnant pas le contrôle 47

(3)

1

--

45

Bénéfice net (perte nette) 300

80

386

(3)

763

Dividendes sur actions privilégiées 28

--

5

--

33

Bénéfice net (perte nette) avant la



















répartition du capital 272

80

381

(3)

730

Incidence de la répartition du capital 28

(3)

(24)

(1)

--

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs



















d'actions ordinaires 300 $ 77 $ 357 $ (4) $ 730 $





(1) Comprend les commissions, les charges d'exploitation et frais administratifs et les taxes sur les primes.