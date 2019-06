Great Wall Motors : son usine à Tula, en Russie, entame la production, ouvrant aux marques automobiles chinoises une nouvelle voie vers les marchés mondiaux

Autre attente majeure : ce projet d'investissement, le plus important de l'industrie manufacturière chinoise en Russie, devrait générer plus de 18 milliards de yuans (environ 2,6 milliards US) en valeur totale de production et plus de 3 milliards de yuans de bénéfices avant impôts (environ 430 millions US), tout en créant près de 3 000 emplois. Par ailleurs, l'usine marque une étape importante dans les efforts du constructeur chinois pour répondre à l'initiative « Ceinture et route » du gouvernement chinois. Plus important encore, s'appuyant sur la technologie de fabrication de pointe du constructeur, son approche de gestion de la qualité et ses mesures de protection de l'environnement, l'usine de Tula est en bonne voie pour accélérer la formation du groupe industriel local du secteur automobile et de la chaîne industrielle en aval, favorisant ainsi la transformation de la structure industrielle locale. Dans la même veine, l'usine, alors qu'elle constitue un nouveau jalon dans les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et la Russie, marque aussi une nouvelle ère pour les marques automobiles chinoises exerçant des activités en Russie.

