Grav-ITI lance une série de webinaires gratuits pour aider les leaders de PME à en faire plus avec l'IA

C'est pour répondre directement aux questions que se posent les dirigeants que Grav-ITI Solutions, MSP, propose deux nouveaux webinaires pour aider les leaders de PME à tirer un réel profit de leurs investissements dans l'IA.

BOISBRIAND, QC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Plus que jamais, les outils numériques sont omniprésents dans les PME québécoises. L'IA s'intègre à une vitesse fulgurante dans les suites collaboratives comme Microsoft 365, mais aussi dans les usages quotidiens des employés. Selon une étude de la FCEI, plus de 9 PME sur 10 au Canada utilisent aujourd'hui des outils numériques, dont l'intelligence artificielle, dans leurs opérations, particulièrement dans les secteurs des services professionnels, de la fabrication et de la construction.

Bannière de la série de webinaires gratuits : '' Prend les commandes de l'IA ''

Pourtant, les mêmes problèmes reviennent constamment : des processus opérationnels mal définis créent des goulots d'étranglement, les flux de travail sont fragmentés à travers de multiples systèmes, et le manque de règles claires freine l'exécution des projets.

Et le fait que l'IA soit présente dans le quotidien des équipes ne fait qu'amplifier ce manque de structure. Des résultats générés par l'IA sont utilisés sans validation, créant des erreurs qui semblent véridiques. Des données sensibles, financières ou RH, sont partagées lors de communications externes sans que personne ne s'en rende compte.

Le résultat, c'est que ce manque de structure coûte cher aux entreprises, sans que ce soit vraiment mesurable.

« Dans la plupart des PME que nous accompagnons, l'IA est déjà entrée dans le quotidien des équipes. Le véritable défi, c'est d'aider les organisations à bâtir la structure qui transforme l'IA en une capacité réelle, mesurable et durable pour leur entreprise. »

Éric Beauchemin, associé chez Grav-ITI

Pour Grav-ITI, partenaire certifié Microsoft Solutions Partner, l'intelligence artificielle et les outils numériques devraient accélérer la réalisation des ambitions de l'entreprise et amplifier les capacités des personnes qui font le travail. Mais sans règles communes sur les applications autorisées et les données qu'on peut leur confier, elles coûtent plus qu'elles ne rapportent.

Le désordre numérique ralentit déjà les équipes

Selon Microsoft, les travailleurs utilisant Microsoft 365 sont interrompus en moyenne toutes les deux minutes par une réunion, un courriel ou une notification. Près de la moitié des employés (48 %) et plus de la moitié des leaders (52 %) décrivent leur environnement de travail comme chaotique et fragmenté. Ces chiffres ne décrivent pas un problème technologique. Ils décrivent un environnement où les outils sont présents, mais où les personnes n'ont pas de repères communs pour les utiliser ensemble. Et ce manque de structure ne fait que s'amplifier avec l'arrivée de l'IA.

Découvrez-en plus sur nos deux webinaires

Pourquoi les PME n'obtiennent pas les gains promis par l'IA

Le problème, c'est que beaucoup de PME se sont dit qu'il fallait commencer à utiliser l'IA. On a encouragé les équipes à s'y mettre, à essayer, à voir ce que ça pouvait donner. Mais rares sont celles qui ont pris le temps de vraiment préparer leur entreprise à intégrer l'IA.

Comme l'indique le Work Trend Index 2026 de Microsoft, les gens travaillent de nouvelles façons avec l'IA, mais la plupart des entreprises ne sont pas outillées pour en obtenir des résultats réels, mesurables et durables. Tant qu'une entreprise n'a pas fait ce travail de préparation, les gains obtenus resteront limités.

« Ce que notre équipe constate, c'est que les organisations qui obtiennent des résultats avec l'IA ne sont pas celles qui ont investi dans les meilleurs outils technologiques. Ce sont celles qui ont pris le temps de vraiment préparer leur PME pour obtenir des résultats mesurables et durables.»

Pierre-Paul Caron, associé chez Grav-ITI

Deux webinaires pour aider les dirigeants de PME

Les deux webinaires sont une suite logique importante pour comprendre l'impact de l'IA dans le quotidien des PME.

Le premier webinaire, « Ce que le désordre numérique coûte à l'ère de l'IA », constitue une fondation essentielle pour comprendre l'impact du manque de structure à l'ère de l'IA pour nos leaders. Il s'adresse aux gestionnaires qui veulent structurer et reprendre le contrôle de leur environnement numérique. En s'inscrivant à ce webinaire, les leaders vont repartir avec :

Une meilleure idée des situations qui bloquent le plus leurs équipes

Une compréhension claire des problèmes que l'IA amplifie quand la structure n'est pas là

Les premières étapes pour remettre de la structure dans leur équipe

Un outil d'autodiagnostic gratuit et l'accompagnement de Grav-ITI pour le remplir

Une rencontre avec l'équipe de Grav-ITI pour passer à travers leurs résultats et voir où en est vraiment leur organisation

Le deuxième webinaire, « L'IA ne se déploie pas. Elle se prépare. », est le cœur de cette suite logique. Il vise à accompagner les leaders qui veulent préparer leur organisation à l'intelligence artificielle avant de la déployer, pour en tirer de réels bénéfices. Il s'appuie sur une méthode en 5 marches, de la définition du cadre d'implantation jusqu'à la délégation réelle de tâches aux agents IA. En s'inscrivant à ce webinaire, les leaders vont repartir avec :

Une méthode en 5 marches pour intégrer l'IA là où elle peut réellement améliorer la performance de leur entreprise

Cinq profils pour reconnaître le niveau de maturité de chaque personne de leur équipe

Les premiers pas pour structurer une pratique d'IA qui s'intègre durablement dans leur entreprise

Un autodiagnostic gratuit pour situer leur organisation par rapport aux 5 marches

Une rencontre avec l'équipe de Grav-ITI pour passer à travers leurs résultats et voir où en est vraiment leur organisation

« L'IA, c'est une décision stratégique qui exige une fondation solide. Notre décision d'investir dans l'éducation de nos clients et des leaders en général a été prise pour aider les leaders à construire cette fondation, de la bonne façon. »

Éric Beauchemin, associé chez Grav-ITI

Des webinaires compréhensibles, pensés pour les dirigeants de PME

Avec la vitesse à laquelle l'IA s'installe dans les entreprises, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'éduquer gratuitement sur la façon d'implanter l'IA dans son organisation et obtenir des gains durables et mesurables.

Pour s'inscrire, rendez-vous sur notre page web. On vous attend.

À propos de Grav-ITI

Grav-ITI Solutions est un MSP (Managed Service Provider) et MIP (Managed Intelligence Provider) certifié Microsoft Solutions Partner qui accompagne les PME dans l'optimisation de leur environnement Microsoft 365 et dans l'implantation de l'intelligence artificielle. La firme aide les organisations à structurer leurs processus de travail, clarifier leurs modes de collaboration et tirer pleinement parti des outils IA déjà en place afin d'améliorer la performance des personnes et des opérations.

L'entreprise est dirigée par trois associés aux expertises complémentaires, reconnus comme d'excellents vulgarisateurs et formateurs d'affaires :

Pierre-Paul Caron, associé, contribue au développement stratégique et à l'accompagnement des dirigeants dans l'évolution de leurs pratiques organisationnelles.

Éric Beauchemin, associé, pilote les initiatives d'innovation et l'architecture des solutions visant à améliorer les processus de travail et l'utilisation stratégique des technologies Microsoft.

Patrick Arsenault, associé, contribue à la mise en œuvre opérationnelle des solutions et à l'accompagnement des organisations dans la transformation concrète de leurs environnements numériques.

Ensemble, ils travaillent avec les dirigeants de PME pour que Microsoft 365 et l'intelligence artificielle deviennent enfin ce qu'ils auraient toujours dû être : des systèmes de travail clairs où les personnes peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Pour le public d'affaires désirant s'inscrire à nos prochains webinaires :

Contactez-nous à [email protected]

Pour les Chambres de commerce désirant ajouter ces webinaires à leur calendrier d'événements annuel :

Contactez-nous à [email protected]

Ressources Grav-ITI

Découvrez notre webinaire '' Ce que le désordre numérique coûte à l'ère de l'IA ''

Découvrez notre webinaire '' L'IA ne se déploie pas. Elle se prépare. ''

Sources

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

Transformation numérique : Comment les PME canadiennes exploitent l'IA et les technologies pour stimuler leur croissance et leur productivité

Microsoft Work Trend Index

Breaking down the infinite workday

Microsoft 2026 Work Trend Index Annual Report

SOURCE Grav-ITI Solutions Inc.

Pour plus de renseignements : Éric Beauchemin, associé, 514-312-3253 | [email protected]