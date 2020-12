Gratuité de certains actes cliniques en pharmacie, une victoire pour le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Gain majeur pour le Réseau FADOQ : le gouvernement Legault abolira les frais pour plusieurs actes qui ne touchent pas l'exécution d'une ordonnance de médicaments à compter du 25 janvier 2021.

La prolongation ou l'ajustement d'une ordonnance et les prescriptions pour des affections mineures seront désormais offerts gratuitement à tous les citoyens, que ceux-ci soient assurés par un régime public ou un régime privé.

De passage en commission parlementaire au sujet du projet de loi 31 visant à élargir les pouvoirs des pharmaciens, le Réseau FADOQ avait plaidé pour la gratuité de ces actes cliniques.

« Le gouvernement Legault souhaite favoriser l'accès à certains services de santé, il était alors insensé de maintenir une barrière tarifaire sur les actes ne touchant pas l'exécution d'une ordonnance de médicaments », explique la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ salue cette décision de Québec, qui aura comme incidence d'accroître l'accessibilité géographique des soins de santé, car les pharmaciens disposent de quelques 1900 points de service à travers la province. La plus grande organisation d'aînés au pays estime également que cette décision va créer une meilleure équité en matière d'accessibilité aux soins de santé.

« Nous croyons qu'il était inconcevable que le rehaussement de l'offre de soins de santé ne profite qu'aux individus qui ont les moyens de débourser les frais associés aux honoraires des pharmaciens », souligne Mme Tassé-Goodman.

Poursuivre le décloisonnement des professions

La FADOQ encourage le gouvernement Legault à continuer d'élargir les actes pouvant être dispensés par les différents professionnels de la santé. Ce décloisonnement des professions va améliorer à long terme l'efficacité et l'accessibilité au système de santé. Les médecins auront désormais du temps pour examiner un plus grand nombre de patients et ils pourront prendre en charge des cas plus complexes.

Le Réseau FADOQ insiste sur l'importance d'informer le public de cette réforme pour assurer l'amélioration des services de première ligne et le succès de l'opération.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Source et informations : Guillaume Rivest, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, 514-893-1887, [email protected]; Philippe Poirier-Monette, Conseiller en droits collectifs, Réseau FADOQ, 514 252-3017, poste 3440, [email protected]

Liens connexes

http://www.fadoq.ca/