GUANGZHOU, Chine, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Le 8 septembre 2022, l'astéroïde no 29438 a été officiellement nommé « 29438 Zhengjia (1997 MV) », l'orthographe phonétique de Grandview en chinois, et la cérémonie d'ouverture du Musée des sciences de Grandview et du Musée d'astronomie de Grandview s'est tenue à l'Hôtel Marriott de Guangzhou. Il s'agit du premier astéroïde nommé en l'honneur d'une entreprise engagée dans l'éducation du public par l'Union astronomique internationale (UAI), ce qui représente non seulement la reconnaissance et l'affirmation de la contribution du Groupe Grandview à l'éducation scientifique des citoyens par les sociétés scientifiques et éducatives nationales et internationales, mais aussi les attentes et les encouragements pour le développement futur de la recherche en astronomie et de l'enseignement populaire des sciences dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macau. La cérémonie d'ouverture a également annoncé l'ouverture officielle du Musée des sciences de Grandview et du Musée d'astronomie de Grandview, deux nouveaux membres de la « Planète Grandview ».

Le 26 juin 1997, un astéroïde a été détecté et enregistré à l'Observatoire Xinglong des Observatoires astronomiques nationaux (NAOC). Cette année, avec l'approbation de la Nomenclature des corps de petite taille du GT, cet astéroïde a été officiellement nommé « 29438 Zhengjia (1997 MV) ». Chen Jiansheng, astrophysicien et académicien de l'Université de l'Académie des sciences de Chine, a remis le certificat de dénomination d'astéroïde au groupe Grandview. « La dénomination de 29438 Zhengjia (MV 1997) est un don du NAOC et de l'UAI au Groupe Grandview, qui s'engage à promouvoir le développement de la vulgarisation des sciences astronomiques et de l'enseignement de la recherche sous la forme de lieux d'assistance publique », a déclaré l'académicien Chang Jin, directeur du NAOC, au cours de l'événement.

Le Groupe se joindra au NAOC pour construire le Centre d'enseignement astronomique Grandview. Les photos de l'Observatoire de Xinglong seront envoyées en temps réel au Centre d'enseignement astronomique Grandview. De cette manière, le public est invité à explorer les mystères au-dessus du ciel étoilé.

Max Xie, vice-président et chef de la direction de Grandview Group Co., Ltd, a déclaré lors de la cérémonie : « L'imagination est le gène gravé dans nos os. En tant que point d'intérêt branché de Guangzhou, le centre commercial Grandview Mall s'est engagé à créer des commerces imaginatifs de type nouveau, à intégrer la culture, la créativité et les rêves dans différents formats, et à créer plus de joie et de bonheur pour le public. »

Le même jour, deux musées ont officiellement ouvert leurs portes. Le Musée des sciences de Grandview, avec une superficie de 10 000 mètres cubes, est le premier musée scientifique thématique de Chine construit selon les normes des musées scientifiques de classe mondiale. Il présente aux visiteurs une série d'expositions intéressantes, dont la plus grande table tournante Coriolis au monde, la première expérience d'hémisphère de Magdebourg au monde, l'expérience scientifique classique reproduite de la Tour de Pise et les « descendants » du pommier qui a frappé Newton dans l'histoire, etc.

Le Musée d'astronomie de Grandview emmène le public dans un monde magnifique où coexistent le mythe, la science, les histoires et l'histoire! Vous pouvez vous allonger sur l'herbe et regarder le ciel étoilé; vous pouvez éprouver le choc de tendre la main vers les étoiles avec les supernovae qui éclatent au-dessus de vos têtes!

En tant que lieu important de protection et d'héritage de la civilisation humaine, les musées sont l'un des principaux moyens d'aider les gens dans l'apprentissage des sciences. La dénomination de 29438 Zhengjia (1997 MV) et la toute nouvelle apparence des deux musées permettront au Grandview Mall de devenir la base d'enseignement scientifique la plus complète de la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, englobant les domaines les plus complets, les types les plus divers ainsi que le contenu le plus riche.

