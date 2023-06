Grands Défis Canada célèbre la nomination de Dr. Karlee Silver au poste de chef de la direction et fait ses adieux avec gratitude à la co-chef de la direction, Jocelyn Mackie

TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - Grands Défis Canada (GDC) a annoncé aujourd'hui la nomination de Dr Karlee Silver au poste de chef de la direction à compter du 11 septembre 2023. Le conseil d'administration a exprimé sa gratitude à la co-chef de la direction, Mme Jocelyn Mackie, qui a décidé de se retirer afin de se lancer dans sa prochaine aventure après 11 années au sein de l'organisation.

Sous leur gouverne comme co-PDG de Grands Défis Canada, Dr. Silver et Mme Mackie ont :

Obtenu du financement à hauteur de ~300 millions $ pour soutenir des innovations dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et renforcé les liens avec les partenaires et les bailleurs de fonds, y compris le principal bailleur de fonds, Affaires mondiales Canada ;

; Mis en œuvre Créer l'espoir dans les zones en conflit pour en faire une nouvelle plate-forme ciblée à soutenir la réalisation des Grands Défis humanitaires;

Soutenu l'incubation de l'Initiative d'innovation autochtone;

Lancé l'Initiative Being pour la santé mentale des jeunes avec un groupe de bailleurs de fonds et de partenaires internationaux;

Incubé et investi dans des fonds d'investissement ciblant l'impact sur la santé mondiale;

Lancé de nouveaux défis sur le climat et la santé et le développement de laboratoires de diagnostic durables dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Guylaine Saucier, présidente du conseil d'administration de Grands Défis Canada, a déclaré : « Le modèle de co-PDG a exceptionnellement bien servi l'organisation au cours des cinq dernières années. Avec la décision de Jocelyn de se retirer, et après mûre réflexion, le conseil d'administration est ravi d'annoncer la nomination de Karlee Silver au poste de chef de la direction de Grands Défis Canada. Karlee a fait partie intégrante de la réussite de notre organisation, presque depuis sa création, et sa vaste expérience en innovation axées sur l'impact continuera d'être un atout vital pour notre organisation. Sous sa direction, nous sommes convaincus que Grands Défis Canada continuera de promouvoir l'innovation et de relever des défis cruciaux partout dans le monde. »

Mme Saucier a poursuivi : « Nous exprimons notre plus profonde gratitude à Jocelyn pour son dévouement et son leadership exceptionnels pendant son mandat de co-PDG. Sa vision stratégique et ses efforts inlassables ont permis des réalisations importantes pour l'organisation.

Karlee Silver a exprimé son enthousiasme à l'idée de diriger GDC dans l'avenir : « Je suis sincèrement honorée d'assumer le poste de chef de la direction de Grands Défis Canada. Je suis ravie de poursuivre le travail que Jocelyn et moi avons mené avec notre incroyable équipe, nos partenaires et les parties prenantes pour poursuivre la mission de l'organisation, qui est de transformer des idées novatrices en solutions durables. Ensemble, nous continuerons de repousser les limites et d'avoir un impact durable sur la santé et le bien-être des populations partout dans le monde. »

Réfléchissant à son départ, Jocelyn Mackie a affirmé : « Ce fut un honneur incroyable de faire partie de la direction de GDC pendant plus de 11 ans et d'occuper le poste de co-PDG au cours des cinq dernières années. Grands Défis Canada a la chance d'avoir des conseillers, du personnel, des bailleurs de fonds et des partenaires aussi dévoués qui travaillent de concert pour appuyer des centaines d'innovateurs inspirants qui agissent pour changer le monde. J'ai beaucoup appris d'eux et j'ai apprécié leur partenariat et leur amitié. »

Mme Mackie a poursuivi : « Il n'y a pas de moment idéal pour décider de quitter une organisation que j'aime, mais le temps est venu pour moi de relever le prochain défi. Être co-PDG avec Karlee au cours des cinq dernières années a si bien fonctionné parce que nous avons adopté un véritable esprit de partenariat. Je suis ravie que Karlee continue d'occuper le poste de PDG. J'ai hâte de travailler avec elle et toute l'équipe de GDC pour assurer une transition en douceur de son leadership continu. »

Mme Silver est actuellement en congé parental et sa nomination entrera en vigueur à son retour.

À propos de Dr Karlee Silver

Dr Karlee Silver est la nouvelle chef de la direction de Grands Défis Canada.

Au cours des cinq dernières années, Karlee a été codirectrice générale avec Mme Jocelyn Mackie, dirigeant les activités des équipes Innovation en santé mondiale, Innovation humanitaire, Déploiement à l'échelle et durabilité, et Gestion et application des connaissances. Elle a co-dirigé les relations avec les bailleurs de fonds et les parties prenantes, la gestion et l'atténuation des risques, le développement de nouvelles possibilités, ainsi que la planification stratégique et la prise de décisions, conjointement avec la co-chef de la direction, Jocelyn Mackie.

Dr Silver travaille à Grands Défis Canada depuis son lancement et a dirigé le processus de sélection des Grands Défis prioritaires de l'organisation. Avant d'occuper le poste de co-PDG, elle était vice-présidente, Programmes, où elle a défini la stratégie des initiatives de développement et d'innovation humanitaire, et permis aux équipes des programmes, des investissements et de la gestion des connaissances de rechercher, d'appuyer et de déployer à l'échelle des innovations prometteuses susceptibles d'avoir un impact social dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Elle représente Grands Défis Canada au sein de l'International Development Innovation Alliance (IDIA) et du réseau des Grands Défis et elle agit comme conseillère sur une gamme d'initiatives mondiales ciblant la santé et le développement des femmes et des enfants, et la santé mentale dans le monde.

Avant de se joindre à Grands Défis Canada, Dr Karlee Silver a acquis une formation dans le laboratoire du Dr Kevin Kain au Centre Sandra Rotman de Toronto, où elle a aidé à définir les réponses de l'hôte à l'infection paludique chez les femmes enceintes en vue de les exploiter à des fins diagnostiques et thérapeutiques.

Dr. Silver a obtenu, en 2006, un doctorat en génétique et immunologie de l'Université d'Oxford, où elle a été boursière Rhodes. Elle a été reconnue comme l'une des 40 femmes de moins de 40 ans les plus performantes au Canada et comme chef de file canadienne en santé mondiale.

À propos de Grands Défis Canada

Grands Défis Canada est engagé à appuyer des idées audacieuses qui intègrent des innovations scientifiques, technologiques et commerciales pour relever des défis cruciaux en santé mondiale. En offrant du financement, des ressources et de l'expertise, Grands Défis Canada permet à des innovateurs de créer des solutions durables pouvant être déployées à grande échelle qui améliorent la situation des populations dans le besoin partout dans le monde. Grands Défis Canada est financé par le gouvernement du Canada et d'autres partenaires. Pour plus d'information, veuillez consulter www.grandchallenges.ca/fr-ca/ .

SOURCE Grands Défis Canada

