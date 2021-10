« Skyservice a franchi ce cap grâce au dur labeur et au dévouement de nos employés et à notre culture de service à la clientèle soutenue par toute l'entreprise », a déclaré Benjamin Murray, président et chef de la direction. « Cette étape est bien plus qu'un simple chiffre. Elle témoigne de notre engagement à fournir un service personnalisé de haute qualité à nos clients et à favoriser de profondes relations basées sur la confiance dans notre secteur d'activité. Prête pour une croissance continue, Skyservice est impatiente de continuer à innover et à investir dans ses employés, la collectivité et l'industrie. »

Pour célébrer cette étape et soutenir les régions touchées par les feux de forêt au Canada, Skyservice a fait un don à One Tree Planted pour aider au reboisement des habitats détruits en Colombie-Britannique et a invité 35 de ses employés de divers services de l'entreprise à planter des arbres dans leur région le 6 octobre.

M. Murray a ajouté : « Nous avons demandé à nos employés quelle était la meilleure façon de célébrer notre anniversaire. Avec l'importance que nous accordons à l'exploitation responsable et au développement durable, le choix était simple. Nous sommes fiers de donner plus de 200 arbres pour chaque année écoulée depuis nos débuts et d'aider au reboisement de la Colombie-Britannique, où beaucoup d'habitations ont été rayées de la carte par les feux de forêt cet été. Nous espérons que nos efforts permettront de reboiser un total de cinq hectares de terres et de reconstruire l'habitat détruit dans la région. »

À propos de Skyservicemc

Skyservice est un chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière d'innovation, d'exploitation responsable, de sécurité et de service. Skyservice, qui célèbre sa 35e année de succès, est à l'avant-scène du secteur de l'aviation d'affaires avec des établissements de premier ordre aux États-Unis et au Canada. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site skyservice.com/fr/.

