Grande Vie - 1 000 $ par jour à vie pour un passionné d'astrologie!

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Robert Gareau, de Montréal, a eu toute une surprise en vérifiant son billet de la Grande Vie : il était le gagnant d'une rente de 1000 $ par jour à vie, remportée au tirage du 25 avril!

Le gagnant est accompagné d’Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation des loteries à Loto-Québec. (Groupe CNW/Loto-Québec)

M. Gareau joue à la Grande Vie depuis plusieurs années. « J'aime le concept de remporter 1 000 $ par jour à vie, c'est le fun ! »

! » Passionné d'astrologie, M. Gareau rédige une chronique astrologique dans des journaux et magazines.

Ce couche-tard, qui aime observer les étoiles, a vérifié les résultats du tirage en pleine nuit et n'a pas réussi à fermer l'œil par la suite.

Au chapitre des projets, il songe à faire l'acquisition d'un condo et d'une New Beetle décapotable, voiture qu'il a déjà possédée à deux reprises par le passé. Il aimerait aussi se procurer un télescope, histoire de continuer à regarder les étoiles!

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur Marché Express situé au 1371, Grande Allée, à Terrebonne. Ce détaillant recevra une commission de 70 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Le gros lot de la Grande Vie a été remporté au Québec à deux reprises au cours des derniers mois, notamment au tirage du 28 décembre dernier. Ce sont deux sœurs, Manon et Maryse Gaudreau, de l'Estrie, qui s'étaient alors partagé le montant forfaitaire de 7 000 000 $.

« Nous sommes heureux de voir des gens d'ici remporter le gros lot de la Grande Vie et en profiter pour réaliser des projets qui leur tiennent à cœur », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

