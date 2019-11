Grande semaine des tout-petits et Journée mondiale de l'enfance - Le gouvernement du Québec remercie tous les acteurs engagés envers le bien-être des enfants et le développement de leur plein potentiel

QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Grande semaine des tout-petits, qui se tient du 17 au 23 novembre, et de la Journée mondiale de l'enfance, aujourd'hui, le 20 novembre, le gouvernement du Québec remercie les différents acteurs engagés envers le bien-être et le développement du plein potentiel des enfants au Québec.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, souligne d'ailleurs l'apport essentiel des personnes et des organismes qui travaillent quotidiennement auprès des tout-petits dans la poursuite de cet objectif, en déposant une motion à l'Assemblée nationale. Il rappelle l'importance d'agir tôt et de façon concertée pour qu'au Québec, chaque enfant puisse se développer pleinement.

Citation

« Je tiens à saluer l'engagement des parents du Québec qui, chaque jour, veillent au bien-être et à l'épanouissement de leurs enfants. Je désire remercier aussi les services de garde éducatifs à l'enfance qui accompagnent les tout-petits dans leur développement global. Je veux rappeler également tout le travail réalisé par les organismes communautaires Famille qui épaulent les familles à différentes étapes de la vie, les haltes-garderies communautaires qui favorisent la participation des familles à des activités et à des services de soutien, ainsi que le travail que réalisent les centres de pédiatrie sociale en communauté auprès des enfants les plus vulnérables. Enfin, je tiens à souligner toute la mobilisation des acteurs nationaux, régionaux et locaux qui, partout au Québec, insufflent ce dynamisme à la Grande semaine des tout-petits. Comme en témoigne ce bel événement, c'est en unissant nos forces que l'on peut agir tôt auprès des enfants, améliorer leur bien-être et les aider à atteindre leur plein potentiel, peu importe le milieu dans lequel ils évoluent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

La Grande semaine des tout-petits se déroule du 17 au 23 novembre 2019 à travers le Québec. Chaque année, elle invite à la mobilisation nationale, régionale et locale autour de la petite enfance pour qu'elle devienne une priorité collective.

Cet événement représente une occasion privilégiée de susciter le dialogue sur le bien-être et le développement des tout-petits, car il met en lumière des actions porteuses et sensibilise l'ensemble de la société, notamment les acteurs des milieux municipal, économique, social et politique.

Célébrée le 20 novembre, la Journée mondiale de l'enfance, aussi nommée Journée internationale des droits de l'enfant, est la date anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant adoptée en 1959. Cette journée marque aussi l'adoption, en 1989, de la Convention relative aux droits de l'enfant par 191 pays.

