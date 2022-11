Grande semaine des tout-petits et Journée mondiale de l'enfance - La ministre Roy salue l'engagement exceptionnel et le travail essentiel des différents acteurs qui voient au bien-être et au développement des enfants

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, remercie les différents acteurs qui travaillent pour le bien-être et le développement des enfants du Québec, à l'occasion de la Grande semaine des tout-petits qui se déroule du 14 au 20 novembre, date de la Journée mondiale de l'enfance. La ministre Roy rappelle que les tout-petits doivent être traités équitablement et avec justice, et qu'il importe d'agir tôt et ensemble pour donner à tous les enfants les mêmes chances de réussir.

« Les enfants d'aujourd'hui forment notre avenir! Nous devons nous unir pour leur offrir toutes les chances de réussir, et ce, peu importe le milieu d'où ils sont issus. Je tiens à souligner le travail inestimable des services de garde éducatifs à l'enfance, des organismes communautaires Famille, des centres de pédiatrie sociale en communauté et des nombreux intervenants et intervenantes qui veillent quotidiennement au bien-être et à l'épanouissement des tout-petits. Nous partageons un objectif commun, soit de continuer à faire de la petite enfance une priorité au Québec. Je vous souhaite une très bonne Grande semaine des tout-petits! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

La Grande semaine des tout-petits se déroule du 14 au 20 novembre 2022 dans tout le Québec. Elle est organisée par le Collectif petite enfance. Chaque année, cette semaine invite à la mobilisation nationale, régionale et locale autour de la petite enfance pour qu'elle devienne une priorité collective.

édition porte sur les droits des enfants et a pour thème : « Rebondir ensemble! Parce que les tout-petits aussi ont des droits ». Cet événement est une occasion privilégiée de susciter le dialogue, car il met en lumière des actions porteuses et sensibilise l'ensemble de la société, notamment les acteurs des milieux municipal, économique, social et politique, à l'importance de mettre en place des conditions de succès pour assurer le bien-être et le développement des tout-petits.

Célébrée le 20 novembre, la Journée mondiale de l'enfance, aussi nommée Journée internationale des droits de l'enfant, est la date anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant adoptée en 1959. Cette journée marque aussi l'adoption, en 1989, de la Convention relative aux droits de l'enfant par 191 pays.

