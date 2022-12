MONTRÉAL, le 10 déc. 2022 /CNW Telbec/ -TIOHTIÀ:KE (Montréal) - Le Collectif COP15, la CBD Alliance et le Global Youth Biodiversity Network, ainsi que Greenpeace Canada, sont fier de marcher aux côtés de plus de 3 500 personnes qui se sont réunies à partir de 13h00 aujourd'hui à la Statue du Mont-Royal, point de départ de la Grande marche pour le vivant, malgré le froid glacial.

Alors que la COP15 est le rendez-vous mondial le plus important au sujet de la biodiversité depuis plus de 10 ans, les groupes soutiennent que les dirigeant-e-s du monde entier ont la responsabilité d'être à la hauteur de ce moment historique. Rappelons que ces grandes coalitions et leurs centaines de milliers de sympathisant-e-s exigent des États un Cadre mondial pour la biodiversité suffisamment fort pour inverser la perte de la biodiversité et garantissant le respect des droits fondamentaux des communautés et des individus, notamment autochtones, qui protègent les écosystèmes de la planète.

La marche poursuivra son trajet jusqu'au Parterre du Quartier des spectacles où se dresse une scène qui accueillera les discours suivants :

Animation : Ashley Torres (Muskrat Collective) and Samuel Rainville (Défenseur des terres innues)

(Muskrat Collective) and (Défenseur des terres innues) Swetha Stotra Bhashyam , Global Youth Biodiversity Network [in English]

, Global Youth Biodiversity Network [in English] Anne Céline Guyon , chargée de projet experte climat pour Nature Québec, membre du Collectif COP15 de la société civile québécoise [en français]

, chargée de projet experte climat pour Nature Québec, membre du Collectif de la société civile québécoise [en français] Ta'Kaiya Blaney, défenseuse des terres de la Première Nation Tla A'min [en anglais]

défenseuse des terres de la Première Nation Tla A'min [en anglais] Lucien Wabanonik , conseiller membre du Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon [en français]

, conseiller membre du Conseil de la Nation Anishnabe de [en français] Puyr Tembé , présidente de la Fédération des peuples autochtones de l'État du Pará (FEPIPA) (Brésil) [en portugais, traduction directe vers l'anglais]

, présidente de la Fédération des peuples autochtones de l'État du Pará (FEPIPA) (Brésil) [en portugais, traduction directe vers l'anglais] Mariann Bassey , coordonnatrice du programme de souveraineté alimentaire, Amis de la Terre Nigeria et Afrique [en anglais]

, coordonnatrice du programme de souveraineté alimentaire, Amis de la Terre Nigeria et Afrique [en anglais] Katsi'tsakwas Ellen Gabriel , défenseuse des terres kanien'kehá:ka de Kanehsatà:ke [en anglais]

La mobilisation d'une foule de cette ampleur ayant choisi de braver le froid mordant du mois de décembre durant plusieurs heures démontre la pression qui pèse sur les États qui négocient actuellement le prochain Cadre mondial pour la biodiversité au sein de la COP15, qui se poursuit jusqu'au 19 décembre au Palais des congrès. Des photos du rassemblement sont disponibles ici .

« Je retiens une chose de cette marche: la solidarité entre les peuples ! Solidarité pour une planète vivante, solidarité envers les peuples d'ici et d'ailleurs, gardiens des territoires, solidarité pour exiger de nos dirigeants un cadre mondial ambitieux réellement à la hauteur des crises environnementales. La foule de 3 500 personnes réunie aujourd'hui avait un message clair pour ceux qui sont en train de négocier à la COP15 : vous n'avez pas le droit d'échouer ! », affirme Anne-Céline Guyon, chargée de projet experte climat de Nature Québec, membre du Collectif COP15.

À propos :

- Collectif COP15

Le collectif de la société civile québécoise pour la COP15 est un espace de concertation réunissant plus de 90 organisations de conservation, organisations environnementales, ONG de développement international, syndicats, associations professionnelles, organisations jeunesse, organisations financières, centres de recherche et fondations philanthropiques qui se mobilisent pour inciter les gouvernements à poser des gestes ambitieux et concrets et d'inclure une diversité de voix pour la protection de la nature dans le cadre de la COP15.

- CBD Alliance

La CBD Alliance est un réseau mondial de plus de 400 organisations de la société civile qui partagent un intérêt commun pour l'avancement de la Convention sur la diversité biologique (CDB) avec une vision englobant les causes sous-jacentes de la crise de la biodiversité. Elle vise notamment à assurer un lien entre celles et ceux qui protègent la biodiversité sur le terrain et au sein des instances de la CDB, en respectant l'autonomie de chacun.

- Global Youth Biodiversity Network

Le Global Youth Biodiversity Network (GYBN) est un réseau international d'organisations jeunesse et d'individus qui partout dans le monde œuvrent pour prévenir la perte de biodiversité.

- Greenpeace Canada

Greenpeace est un réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les principes de non-violence pour protéger l'environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Elle s'appuie sur un mouvement de citoyennes et de citoyens engagés pour construire un monde durable et équitable.

