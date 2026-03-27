Grande Enquête sur l'innovation en entreprise - Le Québec doit mieux innover pour conserver sa position dans le peloton mondial

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil de l'innovation du Québec dévoile aujourd'hui les résultats de l'édition 2026 de la Grande Enquête sur l'innovation en entreprise. Ces résultats sont présentés dans le cadre de PIVOT, un événement en partenariat avec les leaders de l'écosystème d'innovation qui vise à mobiliser l'ensemble des acteurs et à réfléchir afin que l'innovation produise un réel impact.

Si les résultats démontrent que le Québec continue d'innover, en plus de figurer parmi les leaders mondiaux, ils révèlent aussi que le Québec doit mieux innover pour se distinguer par rapport aux autres provinces canadiennes.

Les constats de la Grande Enquête

Selon l'enquête menée entre le 4 novembre et le 21 décembre 2025 auprès de 1550 décideurs d'entreprises (dont 750 au Québec, 350 en Ontario, 250 en Colombie-Britannique et 200 en Alberta), le Conseil de l'innovation du Québec constate que l'innovation au Québec se traduit encore insuffisamment en gains de productivité, de croissance et de compétitivité. Autrement dit, les entreprises innovent, mais ne tirent pas toujours pleinement profit de leurs efforts. La Grande Enquête rappelle d'ailleurs le rôle essentiel de l'innovation dans le développement économique, social et environnemental du Québec et met en lumière plusieurs constats importants :

Un recul du nombre d'entreprises qui ont innové dans la dernière année



-- La proportion d'entreprises ayant entrepris au moins un projet d'innovation a chuté de 69 % à 55 % entre 2024 et 2026.



-- Le Québec se retrouve ainsi à 55 %, alors que l'Ontario affiche 57 %, la Colombie-Britannique 64 % et l'Alberta 59 %. Par ailleurs, 26 % des entreprises québécoises n'ont pas l'intention d'entreprendre de projet d'innovation dans les trois prochaines années, un chiffre préoccupant à l'heure où la compétition mondiale s'intensifie.



Innover crée réellement de la valeur, mais le Québec semble en capter moins que ses voisins



-- Les données démontrent qu'innover double les chances d'anticiper une croissance du chiffre d'affaires de 5 % et plus. Au Québec, on passe de 23 % à 45 % entre les non-innovants et les innovants. Cela dit, c'est moins que l'Ontario (51 %), l'Alberta (48 %) et la Colombie-Britannique (48 %).



-- Sur le plan de la productivité, les entreprises innovantes au Québec sont 1,2 fois plus nombreuses à prévoir des gains, contre 1,8 fois en Ontario et 1,6 fois en Colombie-Britannique. Autrement dit, le Québec innove, mais anticipe proportionnellement moins de valeur de ses efforts d'innovation que ses homologues canadiennes.



Deux freins majeurs limitent l'innovation : la perception du besoin d'innover et l'accès au financement privé



-- Parmi les entreprises n'ayant mené aucun projet d'innovation : 49 % n'en perçoivent pas le besoin, un enjeu qui semble davantage de culture que financier. Elles ne considèrent pas encore l'innovation comme un levier de croissance, de productivité ou de compétitivité, malgré ses retombées démontrées.



-- À l'inverse, chez les entreprises innovantes, l'accès au capital privé reste restreint : au Québec, seulement 30 % d'entre elles y ont eu recours, comparativement à 55 % en Ontario, 44 % en Alberta et 51 % en Colombie-Britannique. Le Québec est la province où les entreprises utilisent le plus leurs fonds propres pour innover.

Citations

« L'économie québécoise doit être innovante pour créer de la richesse, affronter les crises commerciales et faire rayonner notre génie sur les marchés internationaux, à travers des produits, des technologies et des solutions concrètes. Malgré les défis économiques actuels, le Québec demeure un leader en matière d'innovation à l'échelle mondiale, ce qui renforce notre résilience et permet à nos entreprises de saisir pleinement les occasions d'affaires qui s'offrent à elles. »

-- Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les résultats sont clairs : le Québec innove, mais pas encore à son plein potentiel. Dans le contexte actuel, il est préoccupant de constater que près de 50 % des entreprises qui n'innovent pas n'en perçoivent pas le besoin, malgré les gains observés chez celles qui innovent. Ce constat alarmant témoigne d'un véritable défi de culture de l'innovation, dont les effets se font déjà sentir et risquent de s'accentuer dans les années à venir, alors que d'autres juridictions accélèrent. Nous devons lever les freins persistants, notamment l'accès au capital et la perception de la valeur de l'innovation, afin de mieux soutenir nos entreprises et renforcer la compétitivité du Québec. »

-- Luc Sirois, innovateur en chef du Québec & directeur général du Conseil de l'innovation du Québec

Les pistes d'action pour les entreprises

Considérant ces constats, il faut continuer d'appuyer les entreprises pour leur fournir les moyens d'innover mieux, et ce, pour avoir plus d'impact et maintenir la force du Québec à l'échelle mondiale. En ce sens : développer une culture d'innovation, intensifier les actions d'innovation qui impactent le plus les performances et favoriser l'accès au capital privé, demeurent des pistes d'action à préconiser.

À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Le Conseil de l'innovation du Québec a pour mission de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Son équipe participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels et en mettant en lumière les données qui démontrent l'impact de l'innovation sur les entreprises, les régions et les secteurs clefs du Québec. Elle aiguille les entreprises vers les expertises et les possibilités de financement répondant à leurs besoins. Le Conseil de l'innovation vise ainsi à multiplier les retombées économiques, sociales et environnementales dans toutes les régions, dans les secteurs-clés, pour l'avenir du Québec.

À propos de PIVOT

PIVOT 2026 est un événement d'envergure présenté par le Conseil de l'innovation du Québec qui mobilise les acteurs clés de l'écosystème autour de la transformation de l'innovation au Québec. Rendu possible grâce à la collaboration de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ), le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), PRIMA Québec, QuébecTECH, Sillons, Chaudière-Appalaches Économique, YULISM et Cofomo, l'événement met notamment en lumière les résultats de la Grande Enquête sur l'innovation en entreprise et vise à faire émerger des pistes d'action concrètes pour renforcer la capacité d'innover du Québec à coût nul pour le gouvernement.

Rassemblant entreprises, chercheurs et décideurs, PIVOT se veut un catalyseur de collaboration et de changement pour bâtir une économie plus innovante, durable et compétitive.

SOURCE Conseil de l'innovation du Québec

Pour tout renseignement : Jessica Rousseau, TACT, Cellulaire : 438-396-8288, [email protected]