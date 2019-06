Grande corvée 2.0 - Le ministre Jean Boulet confirme plus de 13 millions de dollars pour soutenir les membres des Premières Nations et les Inuit dans leurs démarches menant vers l'emploi

QUÉBEC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Afin de permettre aux membres des Premières Nations et aux Inuit de prendre leur place dans le marché du travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme un investissement de plus de 13 millions de dollars par l'intermédiaire des Alliances pour la solidarité ainsi que du Programme d'aide à l'intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuit (PAIPNI).

Financé à hauteur de 4,8 millions de dollars, le PAIPNI vise à aider 500 membres des Premières Nations et Inuit à intégrer le marché du travail d'ici 2023. En lien direct avec la Grande corvée 2.0, ce programme a pour but d'aider les membres des Premières Nations et les Inuit à acquérir une première expérience de travail significative et de favoriser leur maintien en emploi.

Le PAIPNI permet de financer jusqu'à 80 % du salaire brut de la personne qui en bénéficie et de couvrir jusqu'à 100 % des coûts directs liés à la formation. Il prévoit également des mesures d'accompagnement pour les personnes embauchées et du financement pour adapter le milieu de travail ou les outils en matière de ressources humaines pour une intégration réussie. La mise en œuvre du PAIPNI se fait de concert avec les membres des communautés concernées pour bien répondre aux besoins des travailleurs.

Les Alliances pour la solidarité permettent, quant à elles, aux organisations autochtones signataires de ces ententes, en collaboration avec leurs partenaires sur leurs territoires, d'aborder la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale selon des priorités convenues en région, dont la persévérance scolaire et l'intégration professionnelle. Les investissements totaux à cet égard s'élèvent à 8,3 millions de dollars.

« J'encourage les membres des Premières Nations et les Inuit à poser leur candidature pour les emplois disponibles, puisque c'est en accédant au marché du travail qu'ils pourront faire bénéficier leurs communautés respectives de leurs talents et de leur savoir-faire. C'est ainsi que, par l'intermédiaire du PAIPNI et des Alliances pour la solidarité, nous mobilisons une main-d'œuvre disponible, réduisant les effets de la rareté de la main-d'œuvre sur l'économie du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je me réjouis de cette annonce qui va permettre aux Premières Nations et aux Inuit d'intégrer le marché du travail. Les Premières Nations et les Inuit représentent une jeune main-d'œuvre dynamique dont les forces et les talents doivent être mis en lumière. En travaillant ensemble, nous contribuerons à relever le défi que représente l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Le 13 mai dernier, le ministre Boulet a lancé la deuxième phase de la Grande corvée : la Grande corvée 2.0. Elle s'adresse directement aux travailleurs, alors que la première phase a pour objectif d'aller au-devant des besoins des entreprises pour les aider à faire face à la rareté de la main-d'œuvre.

Depuis le début de la Grande corvée 2.0, des mesures ont été annoncées pour rapprocher du marché du travail différents groupes sous-représentés : les travailleurs expérimentés (13 mai), les personnes handicapées (5 juin) et les membres des communautés autochtones (28 juin).

Le gouvernement poursuit, jusqu'en 2023, les Alliances pour la solidarité par trois ententes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale signées avec l'Administration régionale Kativik, le Gouvernement de la nation crie et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières nations du Québec et du Labrador , qui bénéficient respectivement de 2 millions, de 2,2 millions et de 4,1 millions de dollars.

