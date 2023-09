Grande conférence Alliance 2023 - Vers une croissance raisonnée du tourisme avec les leviers d'une compétitivité éclairée

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Grande conférence Alliance et en cette Journée mondiale du tourisme, les partenaires de l'industrie touristique se sont rassemblés pour réfléchir et s'inspirer des perspectives d'avenir et de la compétitivité du Québec comme destination touristique d'exception.

La pandémie fait maintenant partie du passé. Lors de l'été 2023, le Québec a accueilli davantage de touristes internationaux qu'en 2019, en plus de récolter des recettes touristiques se rapprochant de cette année record. Il s'agit d'une performance nettement supérieure à la moyenne des recettes enregistrées par les autres provinces canadiennes.

En ouverture, le président-directeur général de l'Alliance, M. Martin Soucy, a présenté l'état d'un contexte d'affaires en mutation et des réflexions réalisées par diverses parties prenantes pour assurer une croissance raisonnée s'inscrivant en phase avec le développement durable. Il a passé en revue 7 leviers d'une compétitivité éclairée qui permettraient au secteur économique touristique de tirer son épingle du jeu dans un environnement fort concurrentiel au niveau mondial. Par ses forces distinctives, le Québec et les entreprises touristiques peuvent continuer de construire ce qu'il faut pour assurer la prospérité de la destination en simplifiant la vie des voyageurs et en leur faisant vivre une véritable connexion avec sa population, sa culture et son territoire.

À l'heure des choix, le modèle de croissance est appelé à changer et il doit prendre en compte les valeurs de développement durable qui sont de plus en plus présentes dans les habitudes de voyager des touristes internationaux. C'est grâce à la collaboration, la créativité, l'intelligence et l'audace de tous ceux qui forment cette industrie que le Québec est une destination de choix pour les voyageurs d'ici et d'ailleurs dans le monde.

« L'industrie touristique québécoise a su démontrer sa résilience face à la pandémie et désire maintenant se concentrer sur son futur. C'est pour cette raison que nous souhaitons travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec dans l'élaboration d'un plan de développement touristique qui contribuera à la croissance de l'industrie et à l'amélioration de sa compétitivité face à des destinations majeures. »

