Grande Campagne sous le thème de Choisir de changer l'avenir - L'Université de Sherbrooke dévoile un cabinet de campagne à la hauteur de ses ambitions

SHERBROOKE, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - À l'approche du lancement de la plus ambitieuse campagne de financement de son histoire, l'Université de Sherbrooke est fière de dévoiler un cabinet de campagne de haut calibre, formé de chefs de file reconnus dans leur domaine et ayant l'UdeS « tatouée sur le cœur ». Forte de leur appui, l'institution est bien en selle pour atteindre son objectif de 250 M$ et concrétiser quelque 150 projets porteurs ayant le potentiel de changer l'avenir de sa communauté et de la société.

De gauche à droite : Karinne Bouchard, Matthew Cassar, Julie Godin et Monique Leroux forment la coprésidence d'honneur de la Grande Campagne de l'UdeS. Photo : Université de Sherbrooke (Groupe CNW/Université de Sherbrooke)

La Grande Campagne UdeS, qui sera lancée officiellement le 5 mai prochain, se décline autour de quatre grands thèmes d'avenir chers à l'UdeS, soit l'environnement, la diversité, l'innovation et la santé. Pour en assurer la coprésidence d'honneur, quatre leaders d'exception ont été choisis pour leur expérience et leur personnalité liées à chacune de ces thématiques.

Une coprésidence d'honneur de prestige

Karinne Bouchard, administratrice de sociétés et membre du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard

Très reconnaissante envers l'établissement universitaire où elle a obtenu sa maîtrise en administration, Karinne Bouchard soutient la vision de l'UdeS sur le plan de la diversité. Par ses engagements, celle qui évolue au sein du fleuron québécois Alimentation Couche-Tard a toujours cherché à valoriser la diversité, que ce soit en encourageant l'activité chez les jeunes femmes, ou en soutenant des initiatives liées à la culture et au bien-être des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elle est fière d'appuyer l'UdeS, qui s'attaque à la sous-représentation de certains groupes désignés par l'entremise de directives et de projets de recherche.

Matthew Cassar, cofondateur et cochef de la direction chez Sherweb

Matthew Cassar est fier d'appuyer les valeurs d'innovation qui font la réputation de l'UdeS. C'est à Sherbrooke, ville où il a grandi, étudié et fondé sa famille, qu'il a mise sur pied avec son frère Sherweb, une florissante entreprise de solutions infonuagiques. Diplômé de la Faculté de droit et de l'École de gestion, il apprécie le milieu de vie et d'apprentissage effervescent et inspirant qui caractérise l'Université de Sherbrooke. Il siège au conseil d'administration de l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET Banque Nationale) de l'UdeS, qui favorise la commercialisation de technologies novatrices développées sur le campus.

Julie Godin, coprésidente du conseil, vice-présidente exécutive, planification et développement stratégiques de CGI

Participer à des avancées majeures par l'entremise de la Grande Campagne est une source d'inspiration pour Julie Godin, qui appuie la vision de l'UdeS en santé, basée sur une approche personnalisée dans les soins et services de santé offerts à chaque personne. La santé est d'ailleurs au cœur de la vie professionnelle et personnelle de celle qui, avant de joindre les rangs de CGI, a fondé Oxygène, une entreprise de gestion de programmes complets de santé et de mieux-être en milieu de travail. Julie Godin est détentrice d'un baccalauréat en kinésiologie de la Faculté des sciences de l'activité physique de l'UdeS. Elle a aussi reçu le titre d'Ambassadrice de la FASAP en 1999.

Monique Leroux, administratrice de sociétés et conseillère principale de Fiera Capital inc., ex-présidente et cheffe de direction du Mouvement Desjardins

Fière partenaire de la Grande Campagne, Monique Leroux, conseillère principale chez Fiera Capital, soutient la vision de l'UdeS en environnement. Pour cette femme d'affaires reconnue, qui s'est d'abord illustrée à titre de présidente et cheffe de la direction du Mouvement Desjardins, l'engagement de l'UdeS envers le développement durable est exemplaire, notamment sur le plan de la recherche, de l'enseignement et de l'atteinte récente de sa carboneutralité. Détentrice d'un doctorat honoris causa de l'UdeS en 2012, elle siège au conseil d'administration de l'établissement à titre de membre externe depuis quelques années.

Une coprésidence facultaire et sectorielle d'exception

Pour l'appuyer dans le prochain chapitre de son développement, l'UdeS compte aussi sur une coprésidence facultaire et sectorielle composée de dix visionnaires engagés, qui soutiennent sa mission et ses valeurs :

Droit | Maxime Dea , CDPQ Mondial

, CDPQ Mondial École de gestion | Nicolas Marcoux , PwC Canada

, PwC Canada Éducation | Pierre Morency , Défi Polyteck

, Défi Polyteck Génie | Saadé Fadous, Pomerleau inc.

Lettres et sciences humaines | Pierre Marcoux , Groupe Contex

, Groupe Contex Médecine et sciences de la santé | Simon Bérubé, Société des médecins UdeS

Sciences | Claude Jean , Teledyne DALSA

, Teledyne DALSA Sciences de l'activité physique | Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton

et Arts et culture | Luc LaRochelle

Vert & Or | François Thibault, Metro inc.

Une équipe essentielle de bénévoles d'une soixantaine de personnes relayeuses complète également le cabinet de campagne, chargé de veiller au succès de l'ambitieuse collecte de fonds.

Vivre l'expérience UdeS le 5 mai prochain

Initiation aux procédés brassicoles à la nouvelle Usine-école Siboire, simulation clinique en haute fidélité, création d'une trame musicale à l'École de musique… des expériences originales seront proposées au grand public, aux personnes diplômées et aux partenaires, de même qu'aux entreprises et organisations qui participeront au lancement officiel de la Grande Campagne, le 5 mai prochain au Campus principal. En plus d'en apprendre davantage sur les quelque 150 projets inspirants portés par la Grande Campagne, l'événement haut en couleur promet de faire vibrer la fibre philanthropique des donatrices et donateurs qui partagent les valeurs de l'UdeS.

Sous le thème Choisir de changer l'avenir, la Grande Campagne de l'Université de Sherbrooke, qui vise à atteindre d'ici 2028 un objectif jusqu'ici inégalé de 250 M$, aspire à propulser des changements ayant de l'impact, de l'influence et de la durabilité pour permettre à l'institution de relever les plus grands défis d'aujourd'hui et de demain.

