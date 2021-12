Le gouvernement du Québec accorde 20 M $ pour la construction d'un nouveau pavillon dédié à l'œuvre du légendaire artiste canadien

QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec tout entier s'apprête à célébrer en 2023 le centenaire de l'un de ses plus illustres artistes, la Fondation Jean Paul Riopelle a le privilège d'annoncer un don exceptionnel de mécènes et collectionneurs au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) totalisant plus de 120 millions de dollars, un montant jusqu'ici inégalé dans l'histoire de la philanthropie québécoise.

Ce don sans précédent comprend un corpus exceptionnel de plus d'une soixantaine d'œuvres de Jean Paul Riopelle, évalué à plus de 100 M $, ainsi que 20 M $ en espèces afin de permettre l'aménagement d'un tout nouveau pavillon de calibre international, l'Espace Riopelle (titre de travail), sur le site du MNBAQ, niché au cœur des majestueuses plaines d'Abraham, dans la capitale québécoise.

Ainsi, quatre des familles fondatrices de la Fondation Jean Paul Riopelle1, soit Michael J. Audain, O.C., O.B.C., André Desmarais, O.C., O.Q., et France Chrétien Desmarais, C.M., Pierre Lassonde, C.M., G.O.Q., ainsi qu'Yseult Riopelle viennent marquer l'histoire et enrichir de manière significative les collections d'art québécois du Musée national des beaux-arts du Québec.

À cette contribution s'ajoute une aide financière de 20 M $ du gouvernement du Québec, annoncée par le premier ministre François Legault dans le cadre d'une conférence de presse qui s'est déroulée au MNBAQ en présence de représentants de la Fondation Riopelle et de nombreux dignitaires. Ces sommes s'additionneront aux 20 M $ offerts par le groupe de mécènes de la Fondation Riopelle pour la construction de ce nouvel écrin à la mesure de Riopelle, grand projet de legs des célébrations du centenaire de cet artiste québécois d'exception.

La Fondation du MNBAQ contribuera pour sa part à hauteur de 2,5 M $ afin de permettre la mise en valeur de l'œuvre phare de la collection Riopelle du Musée, L'Hommage à Rosa Luxemburg, qui trouvera une place à sa mesure dans ce nouvel écrin.

Un lieu unique à la hauteur de l'artiste

Afin de mettre en lumière cette riche collection, la plus importante collection publique d'œuvres de Riopelle au monde, le MNBAQ érigera sur les plaines d'Abraham, à l'emplacement actuel du pavillon central de son complexe muséal, un nouveau pavillon d'un coût estimé à 42,5 M $, doté d'une signature architecturale singulière, répondant aux normes de design, de muséologie et de conservation parmi les plus élevées au monde.

Offrant une vue imprenable sur le vaste parc qui l'entoure et sur le fleuve Saint-Laurent au loin, l'Espace Riopelle (titre de travail) offrira de vastes espaces d'exposition permettant de mettre à l'honneur des dizaines de chefs-d'œuvre de l'artiste québécois, dont la réputation a rayonné dans le monde depuis les années 1950.

Conformément aux exigences du gouvernement du Québec, un concours d'architecture sera tenu. Les travaux de construction seront lancés en 2023, année du 100e anniversaire de naissance de Riopelle. L'inauguration du nouveau pavillon est prévue pour 2025.

L'apogée des célébrations du centenaire

Les célébrations du centenaire de Riopelle débuteront dès l'automne 2022. Une pléiade d'expositions, de spectacles en tous genres et d'activités éducatives et commémoratives sont prévus pour l'année 2023.

Montréal, métropole natale de l'artiste, célébrera également en grande pompe l'apport précieux de ce dernier, en accueillant de nombreuses prestations artistiques et legs majeurs durant l'année du centenaire. D'importants projets d'expositions seront à l'honneur aux quatre coins du Québec et du Canada durant la même année, ainsi qu'à l'international. Les projets phares entreprendront une tournée internationale. Les célébrations culmineront avec l'inauguration, en 2025, du nouveau pavillon au MNBAQ, qui viendra clore ces majestueuses festivités.

La concrétisation du rêve de Riopelle

L'histoire d'amour entre Jean Paul Riopelle et le MNBAQ ne date pas d'hier. En effet, l'artiste lui-même rêvait, dès les années 1980, d'installer dans ce qui est aujourd'hui le pavillon Charles-Baillairgé (ancienne prison de Québec), un espace d'exposition dédié à son œuvre en dialogue avec celle d'autres artistes. Son rêve deviendra donc bientôt réalité.

Pour le MNBAQ, les œuvres offertes par les mécènes de la Fondation Jean Paul Riopelle, à l'origine de cet important projet, s'ajouteront à une riche collection publique d'œuvres de Riopelle, déjà la plus importante du genre sur le globe avec près de 450 items. Cet ajout confirmera ainsi son statut en tant que collection la plus représentative de l'ensemble de l'œuvre de Riopelle, avec des pièces issues de toutes les périodes de sa carrière et de tous les médiums qu'il a employés à travers des décennies de création artistique - peintures, œuvres sur papier, sculptures et techniques mixtes.

En 1956, le MNBAQ a été le premier musée à acquérir une œuvre de Riopelle. Depuis, son engagement envers l'artiste a été constant et il lui a consacré de nombreuses expositions et publications au fil du temps. L'Hommage à Rosa Luxemburg, l'un des chefs d'œuvres de la collection nationale - donnée par Riopelle au MNBAQ en 1996 à l'époque où John R. Porter en était le directeur général - brille déjà de mille feux au MNBAQ, offrant à voir tout le génie et toute la fougue de Jean Paul Riopelle.

Citations

« La Fondation Jean Paul Riopelle est très fière de s'associer au Musée national des beaux-arts du Québec et au gouvernement du Québec afin de réaliser cet important projet qui assurera le rayonnement du legs inestimable de Riopelle pour les générations à venir. L'artiste rêvait depuis longtemps de voir un tel projet se concrétiser et, à l'aube des célébrations de son centenaire, c'est le plus beau cadeau et la plus belle reconnaissance que nous puissions lui faire. Riopelle est sans contredit l'un des artistes les plus marquants de son époque et nous sommes comblés de savoir que la nation québécoise, à travers le MNBAQ, lui dédiera un lieu à la hauteur de son impressionnante contribution à l'histoire de l'art du Québec, du Canada et du monde entier. Nous remercions chaleureusement tous les partenaires engagés pour leur précieuse collaboration qui permettra bientôt de faire du rêve de Riopelle une réalité. »

- Michael J. Audain, O.C., O.B.C., président et cofondateur de la Fondation Jean Paul Riopelle et membre du groupe de mécènes à l'origine de ce don historique

« Un lien unique unit Riopelle au MNBAQ. Reconnaissant et enthousiaste de ce legs remarquable et sans précédent, qui marquera l'histoire du mécénat au Québec, le MNBAQ est fier de lui offrir sa maison. Ce projet viendra façonner de façon significative l'avenir de notre institution. Je peux déjà vous dire que le nouveau bâtiment signature s'intégrera harmonieusement à notre complexe muséal et qu'il exploitera pleinement son site exceptionnel. Le dialogue entre l'architecture et le parc sera privilégié afin d'offrir aux œuvres de Riopelle un site faisant écho à sa source d'inspiration première : la nature. La notion de territoire, indissociable de l'identité québécoise et des œuvres de l'artiste, sera aussi au cœur de cette inspiration. Nouvelle plateforme d'interaction, ce lieu servira la mission du MNBAQ, en favorisant des dialogues inédits entre l'œuvre de Riopelle et plusieurs artistes de toutes les disciplines. »

- Christiane Germain, C.M., C.Q., présidente du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec

À propos de la Fondation Jean Paul Riopelle

Imaginée par Riopelle dès les années 1960 et fondée en 2019 par un groupe de philanthropes canadiens, soit Michael J. Audain, O.C., O.B.C., Yseult Riopelle, Pierre Lassonde, C.M., G.O.Q., André Desmarais, O.C., O.Q., l'honorable Serge Joyal, CP, OC, OQ, MSRC, Ad.E ainsi que John R. Porter, CM, OQ, C.LH, O.AL, MSRC, Ph.D., la Fondation Jean Paul Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et l'œuvre de Riopelle au Canada et dans le monde entier, de soutenir et inspirer les artistes de la relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. La Fondation agit également à titre de centre de recherche et d'analyse en matière de documentation, publication et discours relatifs à l'œuvre de Jean Paul Riopelle. L'année 2023 marquera le centenaire de Jean Paul Riopelle, animée d'un audacieux programme de célébrations déployées au Canada et à l'international.

Des informations complémentaires et des images en haute résolution des œuvres données au MNBAQ sont accessibles en cliquant sur ce lien.

1 Citons également, parmi les membres fondateurs de la Fondation Riopelle : l'honorable Serge Joyal, CP, OC, OQ, MSRC, Ad.E et John R. Porter, CM, OQ, C.LH, O.AL, MSRC, Ph.D.

