GRAND LANCEMENT de la première agence de voyage québécoise dédiée exclusivement aux femmes : Voyages Les Voyageuses du Québec

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le lancement de la nouvelle agence Voyages Les Voyageuses du Québec est officiel : les premiers séjours organisés auront lieu en 2023 et les inscriptions sont maintenant ouvertes. Destinée spécifiquement aux femmes québécoises de tous âges, déjà piquées par la passion du voyage ou désireuses de vivre l'aventure d'une vie, cette agence est l'aboutissement d'une importante communauté Facebook, du même nom, qui recense plus de 50 000 membres actives à ce jour.

Voyages Les Voyageuses du Québec, une réponse à un besoin patent



La fondatrice de Les Voyageuses du Québec, Rachel Latour, a fait le grand saut à la suite d'une demande croissante des Québécoises à la recherche de groupes de voyage 100% féminins. Cette tendance, qui se dessine depuis les dernières années dans l'industrie du voyage, a inspiré Rachel à se tourner vers cette formule d'exception.

La blogueuse voyage organise pour sa communauté, depuis quelques années déjà, des expériences similaires entre femmes, en collaboration avec d'autres agences de voyage. La première expédition de cette nature, qui s'est déroulée à Bali en 2019, a marqué le coup d'envoi d'une série de voyages entre femmes qui a connu un éclatant succès.

L'offre unique de l'agence de voyage Les Voyageuses du Québec

Petits groupes pour inciter au développement d'affinités et ouverture aux voyageuses en solo : Rachel met de l'avant dans son projet la rencontre et les échanges avec l'autre, tant au sein du groupe qu'avec les populations locales. L'association de l'agence de voyage québécoise avec des partenaires analogues à destination permet la création de circuits exclusifs, variés et sensibles à la culture locale.

Vous trouverez auprès de Voyages Les Voyageuses du Québec

La nouvelle offre de circuits est aussi alléchante que variée : découverte de rituels mayas, nuit chez l'habitant et ascension de volcans au GUATEMALA, confection d'offrandes et processus de purification dans un temple sacré de BALI, atelier culinaire avec une "maman" crétoise et nuit dans un village isolé de CRÈTE, plongée en apnée avec des otaries en BASSE-CALIFORNIE au Mexique, survol de la Cappadoce en montgolfière en TURQUIE, etc. Des groupes de 6 à 12 personnes, des destinations sur tous les continents, une ambiance de coopération 100% au féminin, une offre de circuits en constante expansion et surtout, de belles amitiés à naître… C'est ce que vous offre Voyages Les Voyageuses du Québec.

À propos de la communauté Web Les Voyageuses du Québec

Créée en janvier 2018 en tant que groupe Facebook, la communauté Web Les Voyageuses du Québec est aujourd'hui multiplateforme. Se sont ajoutés à ses espaces de partage le webzine Les Voyageuses du Québec ainsi qu'un compte Instagram du même nom.

