Grand Forum Habitation Québec - La ministre Laforest lance les travaux du premier Grand Forum Habitation Québec 2021

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la première rencontre du Grand Forum Habitation Québec 2021, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a ouvert les échanges avec une quarantaine d'acteurs des domaines communautaire, privé et municipal pour repenser l'habitation.

Ce forum est le premier d'une série de consultations qui aura lieu d'ici juin 2021 avec les acteurs concernés et la population. L'objectif est de dresser un état de situation de l'habitation et de discuter des enjeux, des défis, des tendances, des priorités ainsi que des solutions à privilégier pour l'élaboration d'un plan d'action gouvernemental en habitation.

Le fruit de cette démarche permettra également de nourrir les échanges qui auront lieu dans le cadre de la conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires. Rappelons que l'habitation joue un rôle important dans le cadre de celle-ci. Grâce aux échanges, il sera possible d'élaborer des formules modernes et innovantes visant à assurer une meilleure synergie des interventions et ainsi à mieux répondre aux besoins présents et futurs des Québécoises et des Québécois de toutes les régions.

Citation :

« Je suis reconnaissante de voir autant de partenaires qui se mobilisent pour l'habitation! C'est une priorité pour moi en tant que ministre responsable des Affaires municipales et de l'Habitation, et je constate que c'est partagé par tous les acteurs de ce milieu. D'ailleurs, les travaux réalisés lors de ce premier Grand Forum Habitation Québec 2021 permettront de développer une vision et des formules innovantes pour améliorer les conditions de vie de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. C'est d'autant plus une fierté, puisque tous les travaux qui seront réalisés seront pertinents dans le cadre de notre conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Fait saillant :

Le Grand Forum Habitation Québec s'inscrit dans le cadre des Forums Habitation Québec. Créés en 2020, ces espaces d'échange permanents permettent des rencontres récurrentes avec les principaux acteurs en habitation. Ils ont pour objectifs de favoriser la réflexion, de dégager une vision commune ainsi que d'alimenter le gouvernement afin de définir les grandes orientations qui guideront ses interventions en matière d'habitation.

