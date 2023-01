Grand chantier pour les familles - Un travail de proximité essentiel pour mieux soutenir les familles vulnérables : 50 projets dans 13 régions du Québec

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le but d'offrir un meilleur soutien aux familles québécoises en situation de vulnérabilité, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a dévoilé aujourd'hui les noms des organismes retenus en lien avec le projet pilote sur les retombées du travail de proximité auprès des familles isolées dans une communauté. Ainsi, 50 organismes communautaires Famille et centres de pédiatrie sociale en communauté répartis dans 13 régions du Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets qui s'est tenu à l'automne 2022.

Rappelons que ce projet pilote vise à joindre les familles isolées directement dans leurs milieux de vie, en plus de contribuer à leur épanouissement ainsi qu'au développement du plein potentiel des enfants. À terme, il permettra de dresser un constat des retombées de ce déploiement de travailleuses et de travailleurs de proximité et de l'impact de leurs interventions dans la collectivité. Grâce à la contribution essentielle de ces personnes dévouées, il sera possible d'expérimenter et d'analyser différentes approches d'intervention auprès des familles qui ne fréquentent pas, ou qui fréquentent très peu, les services offerts par la communauté.

« Recréer un lien de confiance avec les familles isolées ayant de jeunes enfants, mieux comprendre leurs besoins et établir des passerelles entre ces besoins et les ressources disponibles, voilà des gestes concrets qui contribuent à changer les choses. Par le déploiement de ce projet pilote, notre gouvernement pose un geste fort pour reconnaître l'importance du travail effectué par les ressources de proximité dans une communauté. Je tiens à remercier particulièrement les organismes communautaires Famille et les centres de pédiatrie sociale en communauté qui s'investiront dans cet important projet. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Je sais que, par le déploiement de ce projet pilote, l'embauche de travailleuses et de travailleurs de proximité dans notre région sera un atout important pour bon nombre de familles. Je crois que leur implication sur le terrain permettra à plusieurs enfants et à leurs parents de bénéficier de services bien souvent ignorés et qui pourront avoir des effets positifs dans leur quotidien. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec

« Je me réjouis du déploiement de ce projet, qui donnera davantage d'outils aux maisons des familles de la circonscription de Champlain (Mékinac, des Chenaux, du Rivage). Celles-ci auront ainsi plus de ressources pour mieux accompagner les familles dans le besoin et améliorer concrètement leur qualité de vie. »

Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor

« Notre gouvernement est résolument engagé à maximiser la portée du travail des acteurs et intervenants du milieu communautaire, de même que la sensibilisation qu'ils font auprès des familles et des enfants du Québec. Avec ce projet pilote, nos organismes partenaires auront des moyens accrus pour faire connaître les ressources offertes en soutien aux familles qui en ont le plus besoin. Ainsi, c'est tout le Québec qui gagne avec la mise en œuvre de ce projet, qui renforce les liens qui nous unissent. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Merci au gouvernement d'avoir accepté notre apport dans ce beau projet, dont le but est de mieux accompagner les parents du Québec. Merci aux organismes communautaires Famille (OCF) d'avoir déposé des projets de qualité. Tout cela démontre bien le professionnalisme des travailleuses et travailleurs en OCF et leur connaissance du terrain. »

Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

« Grâce à ce projet pilote, nous allons être en mesure de mieux de comprendre comment nous pouvons joindre les familles isolées. Nous allons pouvoir documenter nos pratiques collectives et ainsi favoriser concrètement l'accessibilité des services offerts par toute la communauté. C'est en travaillant tous ensemble que nous permettrons aux enfants de développer leur plein potentiel et bâtir une société bienveillante et protectrice. »

Gilles Julien, médecin et directeur de la Fondation du Dr Julien

Cette annonce fait suite au discours du budget 2022-2023, alors qu'une somme de 9 millions de dollars sur trois ans a été accordée au ministère de la Famille, soit 3 millions pour chacun des exercices 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, pour la mise en œuvre de ce projet pilote. Un soutien financier non récurrent de 55 000 $ par année pendant trois ans sera accordé à chaque organisme retenu.

2024-2025, pour la mise en œuvre de ce projet pilote. Un soutien financier non récurrent de 55 000 $ par année pendant trois ans sera accordé à chaque organisme retenu. La mise en place de ce projet fait suite aux recommandations de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent) qui souligne, dans son rapport déposé en avril 2021, qu'il est important de développer et de maintenir des stratégies pour joindre les familles qui ne viennent pas nécessairement vers les services, que ce soit par méfiance ou par méconnaissance, ou encore faute de ressources.

L'investissement de 9 millions de dollars s'ajoute aux 117,4 millions sur cinq ans annoncés lors du budget 2022-2023 pour augmenter le soutien à la mission globale des organismes communautaires Famille (OCF) et soutenir le déploiement de nouveaux organismes Famille en milieu autochtone ainsi qu'aux investissements annoncés en novembre 2020 pour rehausser de 85 millions de dollars sur cinq ans le soutien aux OCF.

Région administrative Nom de l'organisme Ville Bas-Saint-Laurent (01) Maison de la Famille des Basques Trois-Pistoles Bas-Saint-Laurent (01) Maison de la Famille du Témiscouata Biencourt Bas-Saint-Laurent (01) Maison des Familles de Rimouski-Neigette Rimouski Bas-Saint-Laurent (01) Maison des Familles de la Matanie Matane Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Parensemble Dolbeau-Mistassini Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Maison des Familles de Chicoutimi Chicoutimi Capitale-Nationale (03) Centre de pédiatrie sociale de Québec Québec Capitale-Nationale (03) La Maison de la Famille St-Ambroise Québec Capitale-Nationale (03) Matinée Frimousses Québec Capitale-Nationale (03) Solidarité Sainte-Ursule / Ressource espace familles Québec Mauricie (04) Maison des familles Chemin du Roi Trois-Rivières Mauricie (04) Maison des familles de Mékinac Saint-Tite Mauricie (04) Maison de la famille Des Chenaux Sainte-Anne-de-la-Pérade Mauricie (04) Maison des familles du Rivage Trois-Rivières Estrie (05) Centre de pédiatrie sociale Main dans la main Cowansville Estrie (05) La Maison des Familles de Granby et région Granby Estrie (05) La Relève du Haut-Saint-François Cookshire-Eaton Estrie (05) Maison de la famille de Farnham et région inc. Farnham Estrie (05) Maison de la Famille de la MRC de Coaticook Coaticook Estrie (05) Maison de la Famille du Granit Lac-Mégantic Estrie (05) Maison de la famille Memphrémagog Magog Estrie (05) Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie Sherbrooke Montréal (06) Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent Au cœur de l'enfance Montréal Montréal (06) Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine Montréal Montréal (06) Espace-Famille Villeray Montréal Montréal (06) Famijeunes Montréal Montréal (06) Maison de la famille de Saint-Léonard Montréal Montréal (06) Maison de la famille Mosaik Montréal Montréal (06) Maison de la Famille Pierre Bienvenu Noailles Montréal Montréal (06) Maison des Familles de Mercier-Est Montréal Montréal (06) Pause Famille Montréal Outaouais (07) Centre de pédiatrie sociale de Papineau Saint-André-Avelin Outaouais (07) Centre de pédiatrie sociale de Gatineau Gatineau Outaouais (07) Maison de la famille-Centre de pédiatrie sociale Vallée-de-la-Gatineau Maniwaki Outaouais (07) Maison de la famille de Gatineau Gatineau Abitibi-Témiscamingue (08) La Maison de la Famille de Malartic Malartic Abitibi-Témiscamingue (08) La Maison de la famille de Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda Côte-Nord (09) Grains de Soleil Côte-Nord inc. Chute-aux-Outardes Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte-de-Gaspé Gaspé Chaudière-Appalaches (12) Maison de la Famille de la MRC de l'Islet Saint-Pamphile Chaudière-Appalaches (12) Maison de la Famille Nouvelle Beauce et Centre de pédiatrie sociale en communauté Sainte-Marie Chaudière-Appalaches (12) Maison de la Famille Rive-Sud Lévis Montérégie (17) Carrefour Familial du Richelieu Chambly Montérégie (17) Centre Prénatal et Jeunes Familles Vaudreuil-Dorion Montérégie (17) Famille à Cœur inc. Saint-Jean-sur-Richelieu Montérégie (17) L'Escale familiale de Boucherville Boucherville Montérégie (17) L'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu Montérégie (17) Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges Saint-Zotique Centre-du-Québec (17) La Clef de la Galerie Fortierville Centre-du-Québec (17) Le Rendez-vous Familial inc. Drummondville

