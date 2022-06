Grand chantier pour les familles - Québec investit 9 M$ pour déployer des travailleuses et des travailleurs de proximité et renforcer le soutien aux familles en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec démontre une fois de plus l'importance qu'il accorde au renforcement du filet social et au soutien des familles québécoises. En effet, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui un investissement de 9 millions de dollars sur trois ans pour la mise en œuvre d'un projet pilote qui permettra le déploiement de travailleuses et travailleurs de proximité en collaboration avec des organismes communautaires et des centres de pédiatrie sociale en communauté. Ces nouvelles ressources seront appelées à diriger les familles en situation de vulnérabilité vers les services communautaires afin de mieux répondre à leurs besoins.

La commission Laurent et les recommandations qui en découlent ont mis en lumière le besoin de développer des stratégies pour joindre les familles qui ne sollicitent pas les services dont elles ont besoin. Ce projet pilote a pour objectif de faire connaître aux familles les ressources qui existent sur le terrain et d'assurer une réponse adaptée en soutien aux enfants. À terme, le projet pilote permettra de faire un constat des retombées de ce déploiement de travailleuses et des travailleurs de proximité et de l'impact de leurs interventions dans la collectivité.

D'ici les prochaines semaines, un appel de candidatures sera lancé en vue de déterminer les organismes partenaires qui prendront part au projet pilote. Les organismes communautaires Famille (OCF) de même que les centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) seront invités à poser leur candidature.

Citations :

« Notre gouvernement démontre, encore une fois, son engagement fort de venir en aide aux familles dans le besoin. Pour y arriver, nous misons sur le travail incroyable des organismes communautaires et des centres de pédiatrie sociale en communauté qui s'investissent dans cette importante mission. Les travailleuses et travailleurs de proximité qui seront déployés sur le terrain pourront jouer un rôle clé dans l'accompagnement des familles. Avec ces nouvelles ressources, nous redoublons d'efforts pour permettre aux enfants de développer leur plein potentiel. Ce sont toutes les familles du Québec qui y gagnent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille se réjouit de l'annonce de ce nouveau projet pilote. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre des recommandations de la commission Laurent visant à renforcer le filet social autour des familles. Nous saluons par ailleurs la collaboration du gouvernement du Québec dans ce dossier, qui a fait preuve d'une grande écoute au cours des derniers mois afin de mieux comprendre la réalité des OCF et l'importance de leur expertise dans l'accompagnement et le soutien des milliers de mères, de pères et d'enfants aux quatre coins du Québec. Cette mise en commun de nos savoir-faire a permis d'élaborer un projet pilote qui se veut complémentaire au travail réalisé par nos membres présents dans toutes les régions du Québec et répondant aux besoins du milieu communautaire Famille. »

Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)

« En nous appuyant sur l'expertise du réseau de la pédiatrie sociale en communauté et sur les réalités du terrain, nous esquissons, ensemble, le début d'une réponse prometteuse aux besoins réels et grandissants des familles et des enfants issus des milieux vulnérables. Les projets retenus dans le cadre de ce projet pilote permettront de favoriser concrètement l'accessibilité des services offerts par la communauté. Et c'est en joignant chaque enfant là où il se trouve et en lui donnant les outils adéquats pour développer son plein potentiel que nous pourrons bâtir une société bienveillante et protectrice. »

Dr Gilles Julien, pédiatre social et directeur clinique, président et fondateur de la Fondation Dr Julien

Faits saillants :

Cette annonce donne suite aux recommandations de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent) qui souligne, dans son rapport déposé en avril 2021, qu'il est important de développer et de maintenir des stratégies pour joindre les familles qui ne viennent pas nécessairement vers les services, que ce soit par méfiance, par méconnaissance ou faute de ressources.

Cet investissement de 9 millions de dollars s'ajoute aux 117,4 millions de dollars sur 5 ans annoncés lors du budget 2022-2023 pour augmenter le soutien à la mission globale des OCF et soutenir le déploiement de nouveaux organismes Famille en milieu autochtone ainsi qu'aux investissements annoncés en novembre 2020 pour rehausser de 85 millions de dollars sur 5 ans le soutien aux OCF.

Depuis 2015, le gouvernement accompagne la Fondation Dr Julien dans le déploiement d'un réseau de CPSC afin de joindre des enfants en situation de grande vulnérabilité. Une somme de 45 millions de dollars a été investie depuis 2015-2016.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Source : Roxanne Bourque, Conseillère aux communications du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 999-1326, [email protected]