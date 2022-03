Grand chantier pour les familles - Plus de 2 000 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance pour répondre aux besoins des familles

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'annonce du Grand chantier pour les familles, et avec l'objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance le plus rapidement possible, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui l'octroi de 2 093 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance. Découlant de l'appel de projets en continu lancé en octobre dernier, ces nouvelles places ont été octroyées moins de 60 jours après le dépôt de ces différents projets et s'ajoutent aux quelque 13 974 places annoncées en février dernier.

Ce sont donc 16 067 nouvelles places qui seront créées, soit 95 % de l'objectif des 17 000 places prévues dans le cadre du Grand chantier pour les familles lancé en octobre dernier. C'est la première fois que le gouvernement octroie autant de places dans un délai aussi court, démontrant du même coup sa volonté ferme de répondre aux besoins des familles.

Cet appel de projets est le plus ambitieux depuis la création du réseau et, pour la première fois, le gouvernement du Québec s'est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d'ici mars 2025, et ce, le plus rapidement possible.

« Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'annoncer l'attribution de 2 093 places subventionnées supplémentaires à des CPE et à des garderies qui les concrétiseront sous peu pour les familles du Québec. Je suis d'autant plus fier d'annoncer que nous avons octroyé 95 % des places annoncées en octobre dernier lors du lancement du Grand chantier pour les familles. J'en profite pour remercier tous nos partenaires du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance qui continuent de répondre nombreux à cet appel de projets, le plus ambitieux depuis les 25 dernières années et qui donne déjà des résultats encourageants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Octroi de nouvelles places subventionnées par région administrative - Appel de projets en continu

No de la région administrative Région administrative Nombre total de places autorisées 1 Bas-Saint-Laurent 74 2 Saguenay-Lac-Saint-Jean 0 3 Capitale-Nationale 289 4 Mauricie 166 5 Estrie 0 6 Montréal 0 7 Outaouais 372 8 Abitibi-Témiscamingue 98 9 Côte-Nord 0 10 Nord-du-Québec 0 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 71 12 Chaudière-Appalaches 145 13 Laval 8 14 Lanaudière 80 15 Laurentides 358 16 Montérégie 150 17 Centre-du-Québec 282 TOTAL 2 093

Faits saillants :

Ainsi, avec les 19 000 places déjà en voie d'être créées, l'appel de projets en continu pour 17 000 places et l'appel de projets autochtones pour l'octroi de 1 000 places lancés cet automne, ce sont 37 000 nouvelles places qui seront créées pour les familles du Québec d'ici 2024-2025.

Le portail pour déposer une demande de places subventionnées ayant été mis en ligne le 25 octobre 2021, les premières places ont été octroyées environ 60 jours après le début de l'opération.

Les modalités et les critères d'admissibilité de l'appel de projets en continu sont appelés à évoluer dans le temps. C'est notamment le cas pour les territoires visés. Des mises à jour sont effectuées régulièrement sur le site Web du Ministère.

