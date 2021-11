Grand chantier pour les familles - Plus de 1000 places subventionnées supplémentaires pour les services de garde éducatifs à l'enfance au Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUEBEC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, lançaient, le 21 octobre 2021, le Grand chantier pour les familles qui vise à offrir à chaque enfant un accès à une place en service de garde au Québec. Dans la foulée de ce lancement, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que ses collègues Nancy Guillemette, députée de Roberval, Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et François Tremblay député de Dubuc se sont réjouis de la création des 1 009 places en services de garde éducatifs à l'enfance dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, d'ici 2025.

De ce nombre, le gouvernement du Québec attribue ainsi 915 nouvelles dans l'appel de projets en continu lancé le 21 octobre dernier. Celles-ci s'ajoutent donc aux 94 places en voie d'être créées provenant d'appels de projets antérieurs. En tout, ce sera donc 1009 nouvelles places qui seront créées et réparties à travers les 6 MRC de la région.

Rappelons que lors du lancement du Grand chantier pour les familles, le gouvernement a également lancé un nouvel appel de projets pour l'attribution de 17 000 places subventionnées partout au Québec, en plus d'un millier de places en milieu autochtone, pour un total de 18 000 nouvelles places pour compléter le réseau des SGEE. Ce plan est le plus ambitieux depuis la création du réseau, en 1997.

Cet appel de projets se fait en continu plutôt qu'à date fixe et offre plus de flexibilité en permettant aux demandeurs de présenter un projet à tout moment de l'année. Cette approche répond à une demande du milieu.

Voici comment les places seront déployées dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean:

Nom du territoire ciblé Nombre de

places en

réalisation Nombre possible de

places

ADP continu MRC Lac-St-Jean-E. - 75 à 149 MRC Domaine-du-Roi - 75 à 149 Mun. Mashteuiatsh et Lac-Ashuapmushuan - 1 à 24 MRC Maria-Chapdelaine 21 1 à 24 V. Saguenay - CSSS Cléophas-Claveau (La Baie) 19 75 à 149 V. Saguenay - CSSS Jonquière (Carrefour santé

Jonquière) et CSSS Chicoutimi 54 300 et plus

Important : ces données sont appelées à évoluer dans le temps en fonction des besoins.

« Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'annoncer que chaque enfant du Saguenay-Lac-Saint-Jean aura une place dans les prochaines années. Aucun autre gouvernement n'a posé un geste comme celui-ci. J'ai dit clairement que l'on compléterait le réseau des services de garde, et l'annonce de ce nouvel appel de projets concrétise notre engagement. Avec notre Grand chantier pour les familles, je veux que ces tracas soient derrière nous. Partout au Québec, ce sont 37 000 nouvelles places qui verront le jour d'ici 2025. Comme gouvernement, on va aussi créer des places dès le moment où des besoins se feront sentir. On se donne les bons outils pour être plus efficaces et mieux développer notre réseau. Tous les enfants, peu importe d'où ils viennent, doivent pouvoir développer leur plein potentiel. »



-Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Notre région était en déficit criant de places subventionnées. À titre de députée, bien des parents m'ont fait part de leur difficulté à trouver un service de garde éducatif à l'enfance pour leur enfant. L'annonce d'aujourd'hui est donc une excellente nouvelle pour les familles de la région qui pourront bientôt profiter de ces centaines de nouvelles places dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. Je suis fière d'être associée à un gouvernement qui supporte les jeunes parents en s'engageant concrètement à développer notre réseau. »



Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean

« L'accès aux places en service de garde est une priorité pour moi depuis le début de mon mandat; je ne peux que me réjouir de cette annonce de notre gouvernement. La bonification de l'offre en services de garde éducatifs sur notre territoire aura un impact concret sur les jeunes familles en plus de contribuer à l'accessibilité au marché du travail et à la rétention des jeunes familles du comté Roberval. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Ce chantier prouve que notre gouvernement prend au sérieux le rôle joué par le réseau de services de garde dans notre société. C'est important pour nos enfants d'avoir accès à une place et c'est également important pour les parents qui souhaitent se sentir appuyés. Ce réseau est au cœur de nos préoccupations et les nouvelles places qui seront attribuées dans ma circonscription auront un impact réel sur la vie des jeunes familles. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« L'annonce d'aujourd'hui est évidemment une excellente nouvelle pour les familles de ma circonscription, particulièrement pour celles résidant en milieu rural. Elle permettra, à court et à moyen terme, la création de nouvelles places très attendues dans plusieurs municipalités aux quatre coins du grand comté de Dubuc. »

François Tremblay, député de Dubuc

Plusieurs mesures proposées dans le Grand chantier pour les familles impliquent des changements à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (LSGEE). C'est pourquoi le ministre de la Famille a déposé récemment à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

Près de 25 ans après la création du réseau des services de garde, c'est la première fois qu'un gouvernement s'engage à ce que chaque enfant puisse avoir une place en SGEE et à ce que tous les parents puissent retourner sur le marché du travail et participer à l'économie du Québec.

