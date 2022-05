Grand chantier pour les familles - Le ministre Mathieu Lacombe crée la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé aujourd'hui la création de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance afin de souligner leur précieux travail et de valoriser le métier. Celle-ci se déroulera annuellement à travers le Québec la dernière semaine du mois d'octobre. Sa première édition se tiendra du 24 au 30 octobre 2022.

S'inscrivant dans le cadre du Grand chantier pour les familles, lancé en octobre dernier, cette Semaine vise à reconnaître le travail, les compétences et l'engagement de ceux et celles qui travaillent quotidiennement auprès de nos tout-petits.

Cette initiative s'ajoute au lancement d'une campagne de publicité grand public visant à promouvoir et valoriser le métier d'éducatrice et d'éducateur de la petite enfance. Cette campagne, déployée dans les grands médias nationaux et sur le Web, a commencé le 16 mai et se poursuivra jusqu'au 30 juin prochain. Les messages publicitaires sont accessibles aux adresses suivantes : https://youtu.be/ABfDOQHlg4Y et https://youtu.be/UbXieCgJTEY .

Rappelons que le Grand chantier pour les familles incluait une série de mesures destinées à assurer une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant pour répondre aux besoins des services de garde éducatifs à l'enfance d'ici 2025. Ces mesures permettent actuellement d'importantes améliorations aux conditions de travail, à la formation, à la valorisation et à la rétention du personnel.

Citation :

« Je suis très heureux aujourd'hui de lancer cette Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Je suis conscient de leur importance et du rôle qu'ils jouent tous les jours auprès de nos tout-petits. Une réelle reconnaissance marquée par une semaine de valorisation à la grandeur du Québec nous donnera l'occasion de souligner en grand leur engagement, qui est particulièrement exceptionnel en tout temps et surtout ces deux dernières années. En créant la Semaine de reconnaissance et de valorisation, nous voulons réserver un moment particulier qui permettra à tous les parents de remercier l'éducatrice ou l'éducateur de leur enfant et aux employeurs et autres acteurs du milieu de souligner le mérite extraordinaire des femmes et des hommes qui permettent à nos tout-petits de développer leur plein potentiel. Rappelons que cette mesure s'ajoute à des investissements majeurs visant à rehausser les conditions salariales, l'accès à la formation et à la qualification. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

La première Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance se déroulera du 24 au 30 octobre 2022.

Une série de mesures ont été lancées en janvier 2022 dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre du gouvernement du Québec dans le but d'assurer l'embauche ou la qualification de 25 000 éducatrices et éducateurs de la petite enfance.

Liens connexes :

Pour obtenir davantage d'informations sur le Grand chantier pour les familles : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/grand-chantier-familles/Pages/index.aspx.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Roxanne Bourque, Conseillère aux communications du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 999-1326, [email protected]