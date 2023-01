Grand chantier pour les familles - Dévoilement de la première version du tableau de bord du Grand chantier pour les familles

QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Afin de permettre à la population de suivre l'état d'avancement du Grand chantier pour les familles lancé en octobre 2021, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, dévoile aujourd'hui une première version de son tableau de bord présentant les améliorations concrètes en matière d'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

Mis à jour mensuellement et disponible sur le Web, ce tableau permet de prendre connaissance, en un seul coup d'œil, des six indicateurs de l'évaluation de la performance des mesures mises en place dans le cadre du Grand chantier, soit :

Le taux de réalisation du réseau;

La répartition des places dans le réseau;

La création de nouvelles places subventionnées;

L'état d'avancement du Grand Chantier;

La proportion de l'offre de places subventionnées dans le réseau;

La couverture de l'offre de places en services de garde.

Rappelons que le Grand chantier pour les familles a été lancé dans le but de compléter et de moderniser le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE). Près de 25 ans après sa création, le gouvernement s'est engagé pour la première fois à ce que chaque enfant ait accès à une place en SGEE afin que tous les parents puissent retourner sur le marché du travail et participer à l'économie du Québec. Au total, le Grand chantier propose six objectifs divisés en 45 mesures concrètes qui servent de levier au gouvernement pour mieux répondre aux besoins de toutes les familles.

Ce document vient compléter l'information de gestion déjà disponible sur le Web permettant aux citoyennes et aux citoyens de consulter la liste des projets en cours de réalisation dans leur région. Cette liste précise entre autres la date projetée de mise sous permis et le type d'installation, le modèle d'estimation de l'offre et de la demande de places en SGEE amélioré, de même que les projets déjà mis sous permis depuis le lancement du Grand chantier et les portraits régionaux de développement des places.

Citation :

« Le Grand chantier pour les familles est le plus grand projet de développement de l'histoire du ministère de la Famille. La publication de ces données permettra une plus grande transparence et une meilleure reddition de comptes pour les Québécoises et les Québécois. Avec la publication de cet outil, la population pourra mieux suivre l'évolution des travaux visant à compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance amorcée en octobre 2021. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

Le Grand chantier pour les familles représente un investissement important de l'ordre de plus de 3 milliards de dollars, dont 1,8 milliard en nouvelles mesures d'ici 2024-2025.

chantier pour les familles représente un investissement important de l'ordre de plus de 3 milliards de dollars, dont 1,8 milliard en nouvelles mesures d'ici 2024-2025. Concrètement, le gouvernement s'est donné six objectifs afin de compléter le réseau :

Créer suffisamment de places pour répondre aux besoins des familles;



Contribuer à une plus grande équité financière entre les familles;



Accroître l'efficacité du réseau pour mieux le développer;



Consolider le milieu familial;



Assurer la présence d'une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant;



Remettre l'égalité des chances au cœur de son action.

