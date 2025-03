Grand chantier pour les familles : des avancées majeures pour les familles partout au Québec

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, dresse un bilan positif du Grand chantier pour les familles, lancé en octobre 2021 avec l'objectif de compléter et de moderniser le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE).

Un peu plus de trois ans après le lancement, près de 30 000 nouvelles places subventionnées, incluant celles en milieu familial, auront ont été créées partout au Québec. De plus, 15 000 autres places sont en cours de réalisation et viendront s'additionner à celles déjà offertes. À terme, cela signifie que l'objectif du Grand chantier aura été dépassé.

À cela s'ajoutent près de 10 000 places non subventionnées qui ont été converties en places subventionnées. Jamais autant de places subventionnées n'ont été créées si rapidement au bénéfice des familles québécoises.

Plusieurs mesures et initiatives ont également été mises de l'avant afin d'accélérer le développement de places subventionnées partout au Québec. En effet, le déploiement du Bureau d'accélération de projets, le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise ainsi que les appels de projets pour la création de places immédiates font partie de ces initiatives.

Ces accomplissements ont des retombées directes sur les familles en attente d'une place subventionnée. Depuis 16 mois consécutifs, le nombre d'enfants en attente chaque mois est d'ailleurs inférieur à celui de l'année antérieure. En 2027, la majorité des régions du Québec auront comblé leur besoin de places, s'approchant ainsi d'un équilibre entre l'offre et la demande.

« Quand le Grand Chantier pour les familles a été lancé en 2021, nous savions que les attentes étaient grandes. Un peu plus de trois ans plus tard, nous livrons des résultats concrets pour les familles québécoises. Près de 30 000 nouvelles places subventionnées ont été créées, plus de 15 000 sont planifiées et 10 000 places non subventionnées ont été converties. C'est du jamais vu depuis la création du réseau! Et cela ne s'arrête pas là : nous poursuivons nos efforts pour améliorer l'accessibilité des services de garde éducatifs à l'enfance tout en nous assurant que chaque enfant évolue dans un milieu de qualité, bienveillant et sécuritaire. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

L'investissement total du gouvernement dans le Grand chantier pour les familles s'élève à près de 6,4 milliards de dollars.

Les six objectifs du Grand chantier pour les familles sont : Créer suffisamment de places pour répondre aux besoins des familles. Contribuer à une plus grande équité financière entre les familles. Accroître l'efficacité du réseau pour mieux le développer. Consolider la garde en milieu familial. Assurer la présence d'une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant. Remettre l'égalité des chances au cœur de notre action.

Le Grand chantier pour les familles proposait d'atteindre ces six objectifs par l'entremise de 45 actions.

chantier pour les familles proposait d'atteindre ces six objectifs par l'entremise de 45 actions. Au 31 mars, 34 des 45 actions seront réalisées et 11 sont en voie de l'être au cours des prochains mois.

