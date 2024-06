Grand chantier pour les familles - Conversion de 29 places non subventionnées en places en CPE

KINGSEY FALLS, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, était accompagnée aujourd'hui du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, pour annoncer de nouvelles places en centres de la petite enfance (CPE) dans la région des Bois-Francs.

La garderie privée Aux Petits Câlins, située à Kingsey Falls, a été sélectionnée pour la conversion de son installation de 29 places non subventionnées en places en CPE à 9,10 $.

Grâce à un récent projet pilote, quatre garderies privées totalisant plus de 200 places ont été sélectionnées pour une conversion afin que les places non subventionnées deviennent des places à contribution réduite en CPE. La garderie privée et non subventionnée Aux Petits Câlins est l'un des projets de conversion qui a été retenu. Ainsi, au terme de sa conversion, prévue d'ici la fin de l'année, les 29 places de l'installation seront en CPE à 9,10 $.

L'installation Aux Petits Câlins sera la quatrième installation du CPE Rayon de Soleil. Cette conversion est possible notamment grâce à la précieuse collaboration de l'entreprise Cascades, un partenaire de la garderie qui poursuivra son soutien auprès du CPE.

Dans la dernière année uniquement, ce sont plus de 5000 places qui ont été converties en places à 9,10 $ partout au Québec, pour lesquelles le gouvernement aura investi 331 millions de dollars sur 5 ans, soit un financement annuel récurrent de plus de 76 millions.

À cela s'ajoute le projet pilote de conversion en CPE. Ce sont ainsi des milliers de familles de plus qui pourront profiter de places au coût réduit de 9,10 $ par jour. En période d'inflation, ce sont des projets comme ceux-ci qui donnent un peu de répit aux familles du Québec.

Citations :

« Ce projet pilote est un pas supplémentaire vers un réseau plus équitable. La conversion de places permet de remettre de l'argent directement dans la poche des Québécois et des Québécoises. C'est la première fois que des garderies non subventionnées sont converties en CPE. Nous ouvrons ainsi une porte sur de nouvelles possibilités, et tout le monde y gagne, tant les enfants et les parents que les nouveaux CPE. Je tiens à remercier la garderie Aux Petits Câlins pour sa participation au projet de conversion, et je lui souhaite beaucoup de succès. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les familles de la région des Bois-Francs qui pourront profiter de ces nouvelles places subventionnées dans un CPE. Chaque geste posé pour les soutenir se doit d'être souligné. Notre gouvernement est en action et pose des gestes significatifs pour augmenter le nombre de places subventionnées disponibles dans des services de garde éducatifs de qualité. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« C'est avec une immense fierté que le CPE Rayon de Soleil annonce l'accueil de la garderie Aux Petits Câlins au sein de son organisation. Cette union témoigne d'une mise en commun de nos valeurs, de notre expertise et de notre dévouement envers le bien-être et l'éducation des enfants. Ensemble, nous poursuivrons l'offre de service de haute qualité aux familles, dans un environnement chaleureux, sécuritaire et stimulant où chaque enfant pourra s'épanouir et grandir de manière harmonieuse. »

Valérie Thériault, Directrice générale CPE Rayon de soleil

« C'est avec enthousiasme que nous accueillons la conversion de ces 29 places en CPE. Cette annonce facilitera, pour notre entreprise, le recrutement et la rétention de talents à Kingsey Falls pour soutenir nos opérations. »

Maryse Fernet, chef de direction des ressources humaines chez Cascade

Faits saillants :

Le projet pilote permettra la conversion de quatre projets de garderies non subventionnées en CPE dans les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal et du Centre-du-Québec, totalisant 203 places, dont 40 places pour les enfants âgés de moins de 18 mois.

Lors du dépôt du budget 2023-2024, le gouvernement du Québec a annoncé un financement de 331 millions de dollars sur 5 ans pour la conversion de places non subventionnées en places subventionnées.

À ce jour, ce sont 8 618 places non subventionnées qui ont été converties en places à contribution réduite.

Ces efforts s'ajoutent à ceux de création de places. Au total, 17 429 places en installation ont été réalisées et 6 677 places en milieu familial ont été créées depuis octobre 2021, grâce au Grand chantier pour les familles.

