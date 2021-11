Grand chantier pour les familles - 3 366 places subventionnées pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance dans la région des Laurentides

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, lançaient, le 21 octobre 2021, le Grand chantier pour les familles qui vise à offrir à chaque enfant un accès à une place en service de garde au Québec. Dans la foulée de ce lancement, les dix députés de la région des Laurentides se réjouissent de la création des 3 366 places en services de garde éducatifs à l'enfance dans la région des Laurentides d'ici 2025.

De ce nombre, le gouvernement du Québec attribue ainsi 2 088 nouvelles dans l'appel de projets en continu lancé le 21 octobre dernier. Celles-ci s'ajoutent donc aux 1278 places en voie d'être créées provenant d'appels de projets antérieurs.

En tout, ce sera donc 3 366 nouvelles places qui seront créées et réparties à travers les dix comtés de la région, soit Deux-Montagnes (Benoit Charrette), Groulx (Éric Girard), Blainville (Mario Laframboise), Les Plaines (Lucie Lecours), Saint-Jérôme (Youri Chassin), Mirabel (Sylvie D'Amours), Prévost (Marguerite Blais), Bertrand (Nadine Girault), Argenteuil (Agnès Grondin) et Labelle (Chantale Jeannotte).

Rappelons que lors du lancement du Grand chantier pour les familles, le gouvernement a également lancé un nouvel appel de projets pour l'attribution de 17 000 places subventionnées partout au Québec, en plus d'un millier de places en milieu autochtone, pour un total de 18 000 nouvelles places pour compléter le réseau des SGEE. Ce plan est le plus ambitieux depuis la création du réseau.

Cet appel de projets se fait en continu plutôt qu'à date fixe et offre plus de flexibilité en permettant aux demandeurs de présenter un projet à tout moment de l'année. Cette approche répond à une demande du milieu.

Voici comment les places seront déployées dans la région des Laurentides:

Nom du territoire ciblé Nombre de places en voie d'être créées Nombre possible de places ADP continu MRC Deux-Montagnes 66 300 et plus MRC Thérèse-de-Blainville (A) - v. Blainville et Ste-Thérèse 80 150 à 299 MRC Thérèse-de-Blainville (B) - 150 à 299 MRC Rivière-du-N. (A) - v. St-Jérome 250 300 et plus MRC Rivière-du-N. (B) - v. Prévost, St-Colomban, Ste-Sophie et St-Hippolyte 60 300 et plus V. Mirabel 240 150 à 299 MRC Argenteuil 0 150 à 299 MRC Pays-d'en-Haut 160 75 à 149 MRC Laurentides 381 150 à 299 MRC Antoine-Labelle 41 25 à 74

Important : ces données sont appelées à évoluer dans le temps en fonction des besoins.

Citations :

« Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'annoncer que chaque enfant des Laurentides aura une place dans les prochaines années. Aucun autre gouvernement n'a posé un geste comme celui-ci. J'ai dit clairement qu'on compléterait le réseau des services de garde, et l'annonce de ce nouvel appel de projets concrétise notre engagement. Avec notre Grand chantier pour les familles, je veux que ces tracas soient derrière nous. Partout au Québec, ce sont 37 000 nouvelles places qui verront le jour d'ici 2025. Comme gouvernement, on va aussi créer des places dès le moment où des besoins se feront sentir. On se donne les bons outils pour être plus efficaces et mieux développer notre réseau. Tous les enfants, peu importe d'où ils viennent, doivent pouvoir développer leur plein potentiel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

Plusieurs mesures proposées dans le Grand chantier pour les familles impliquent des changements à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (LSGEE). C'est pourquoi le ministre de la Famille a déposé récemment à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

impliquent des changements à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (LSGEE). C'est pourquoi le ministre de la Famille a déposé récemment à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Avec les quelque 19 000 places en voie d'être créées, ce sont 37 000 nouvelles places qui seront créées pour les familles du Québec.

Près de 25 ans après la création du réseau des services de garde, c'est la première fois qu'un gouvernement s'engage à ce que chaque enfant puisse avoir une place en SGEE et à ce que tous les parents puissent retourner sur le marché du travail et participer à l'économie du Québec.

Liens connexes :

Les documents relatifs à l'appel de projets en continu sont disponibles dans le site Web du Ministère à l'adresse suivante : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/appels-de-projets/Pages/appel-de-projets-en-continu.aspx.

Pour obtenir davantage d'informations sur le Grand chantier pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et sur le projet de loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/grand-chantier-familles/Pages/index.aspx.

Les projets retenus seront publiés régulièrement à cette adresse : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/appels-de-projets/Pages/appel-de-projets-en-continu.aspx.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]; Hugo Paquette, Attaché politique régional de la ministre responsable de la région des Laurentides, 819-326-1020, [email protected]