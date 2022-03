Grand chantier pour les familles - 21 places supplémentaires en services de garde dans la circonscription de Beauce-Sud

SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY, QC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'annonce du Grand chantier pour les familles, et toujours dans l'objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance le plus rapidement possible, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui, accompagné du député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, du maire de Saint-Honoré-de-Shenley, M. Dany Quirion, et de la directrice du CPE Boutons d'Or, Mme Joëlle Girard, l'octroi de 21 nouvelles places au CPE Boutons d'Or situé dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, plus précisément en Beauce. Le CPE ouvrira donc une nouvelle installation de 21 places, dont 5 places pour poupons, à Saint-Honoré-de-Shenley. Elle s'ajoute à la nouvelle installation de 59 places déjà annoncée dans la municipalité de Notre-Dame-des-Pins.

Cela s'ajoute également aux places attribuées lors des appels de projets antérieurs suivants : un projet de 29 places au CPE Calou de La Guadeloupe, un projet de 52 places au CPE Passe-Lacets à Saint-Prosper, et 44 nouvelles places qui ont vu le jour dans le secteur ouest de Saint-Georges.

Le ministre Lacombe a également profité de l'occasion pour annoncer l'octroi de 2 093 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance au Québec, dont 145 en Chaudière-Appalaches. Ces places découlent de l'appel de projets en continu lancé en octobre dernier dans le cadre du Grand chantier pour les familles.

Citations :

« Je suis vraiment fier d'annoncer ces nouvelles places qui étaient très attendues par les familles de la région. Ce sont des places qui ont été attribuées tout récemment grâce à l'appel de projets en continu que nous avons lancé en octobre dernier dans le cadre du Grand chantier pour les familles. Ces places représentent pour moi un bel exemple des résultats concrets auxquels nous souhaitons arriver pour répondre aux besoins de toutes les familles du Québec au cours des mois et années à venir. En plus d'être le plus ambitieux depuis la création du réseau il y a 25 ans, cet appel de projets est aussi celui qui avance le plus rapidement grâce au dévouement et aux efforts soutenus du personnel du Ministère. Je tiens à remercier chaleureusement mon collègue Samuel pour son travail sur le terrain auprès des partenaires de notre réseau ainsi que Mme Girard et son équipe du CPE Boutons d'Or qui ont répondu à mon appel le 21 octobre dernier. On doit tous ensemble mettre les efforts nécessaires pour le bien des familles du Québec. On est en train de se donner les bons outils pour être plus efficaces et mieux développer notre réseau, et notre travail porte fruit! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'ouverture d'un tout premier CPE à Saint-Honoré est une réalisation majeure et historique pour les jeunes familles. Dans un souci de participer activement au développement économique de la localité, le gouvernement a fait cet important investissement pour appuyer significativement les services à la population. Cela s'ajoute à un nombre record de places attribuées dans Beauce-Sud en si peu de temps. Notre gouvernement s'occupe des familles comme jamais, et nous allons réaliser ces projets au bénéfice de tous pour les années à venir. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Je suis enchanté de cette annonce et heureux de savoir que les familles de la municipalité pourront bientôt profiter de nouvelles places en services de garde éducatifs à l'enfance. Il s'agit d'un levier intéressant sur les plans économique, social et communautaire, allant au-delà du fait de seulement répondre aux besoins des familles d'ici en matière de conciliation travail-famille. »

Dany Quirion, maire de Saint-Honoré-de-Shenley

« Mon équipe et moi sommes heureux de pouvoir offrir ces nouvelles places aux familles de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et des environs. Nous souhaitons sincèrement remercier le ministère de la Famille pour l'attribution de ces nouvelles places, M. Samuel Poulin, député, ainsi que M. Yvan Roy, de Gestion Tri, Dany Quirion et son équipe de la municipalité de Saint-Honoré de Shenley, qui ont permis la réalisation de deux projets qui répondront au besoin criant de la communauté de bénéficier de nouvelles places dans un service de garde de qualité. »

Joëlle Girard, directrice générale du CPE Boutons d'Or

Fait saillant :

Le CPE Boutons d'Or offre aux familles 133 places subventionnées, dont 25 pour poupons, réparties dans trois installations situées à Saint-Gédéon-de-Beauce (52 places, dont 10 places pour poupons), à Saint-Ludger (21 places, dont 5 places pour poupons) et à Saint-Georges (60 places, dont 10 places pour poupons).

